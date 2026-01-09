Hà Nội

Hot mom Sam khoe nhan sắc ngọt ngào, tự nhận ‘hệ điều hành nhõng nhẽo’

Cộng đồng trẻ

Hot mom Sam (Nguyễn Hà My) mới đây tiếp tục khiến cộng đồng mạng “tan chảy” khi tung loạt ảnh mới kèm caption hài hước “hệ điều hành nhõng nhẽo”.

Thiên Anh
Trong bộ ảnh, Sam xuất hiện với phong cách nữ tính pha chút tinh nghịch. Gương mặt bầu bĩnh, làn da mịn màng cùng đôi mắt to tròn long lanh giúp cô giữ trọn nét “kẹo ngọt” từng làm nên thương hiệu từ những ngày đầu bước vào showbiz.
Lối trang điểm nhẹ nhàng, má hồng tự nhiên càng tôn lên vẻ trong trẻo, khiến nhiều người khó tin cô đã là mẹ của hai nhóc tỳ sinh đôi.
Không chỉ gây chú ý bởi gương mặt “hack tuổi”, vóc dáng của Sam sau sinh cũng là điểm nhấn khiến dân mạng không ngớt lời khen.
Thân hình thon gọn, đôi chân mảnh mai cùng vòng eo gọn gàng cho thấy sự chăm chút nghiêm túc của hot mom Sam trong việc giữ gìn hình thể.
Dù diện trang phục mang hơi hướng dễ thương, trẻ trung, Sam vẫn toát lên nét cuốn hút riêng – vừa mềm mại, nữ tính lại vừa tràn đầy năng lượng tích cực.
Thần thái của Sam trong loạt ảnh cũng được nhận xét là rất “đời” và gần gũi.
Từ ánh nhìn nhẹ nhàng, nụ cười thoáng qua cho đến những khoảnh khắc ngồi thư giãn hay tạo dáng tinh nghịch, tất cả đều mang đến cảm giác thoải mái, đúng tinh thần của một bà mẹ trẻ đang tận hưởng cuộc sống viên mãn.
Caption “hệ điều hành nhõng nhẽo” vì thế càng khiến hình ảnh của Sam trở nên đáng yêu và dễ đồng cảm hơn trong mắt người hâm mộ.
Sam tên thật là Nguyễn Hà My, sinh năm 1990, từng là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng của Việt Nam. Cô được biết đến rộng rãi sau khi trở thành quán quân cuộc thi Ngôi sao thời trang 2008, ghi dấu ấn với gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi cùng má lúm đồng tiền duyên dáng.
Từ hình ảnh hot girl, Sam dần khẳng định bản thân ở nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên, MC và là gương mặt quen thuộc của nhiều gameshow truyền hình.
#Hot mom Sam Nguyễn Hà My #Nhan sắc ngọt ngào #Chia sẻ hình ảnh hài hước #Hệ điều hành nhõng nhẽo #Truyền cảm hứng làm mẹ #Sam Nguyễn Hà My

