Cộng đồng trẻ

Nữ TikToker Ciin khoe nhan sắc khác lạ sau ồn ào tình cảm gây chú ý

Nữ TikToker CiiN (Bùi Thảo Ly) mới đây thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh mới với diện mạo khác lạ.

Thiên Anh
Xuất hiện trong trang phục tông hồng – đỏ nổi bật, Ciin không còn mang vẻ sắc sảo, bùng nổ quen thuộc mà chuyển sang thần thái trầm hơn, ánh nhìn lặng lẽ và có phần suy tư, ngay sau những ồn ào liên quan đến bạn trai tin đồn OgeNus.
Trong bộ ảnh, gương mặt của Ciin trở thành tâm điểm chú ý. Lối trang điểm được tiết chế, tập trung vào làn da mịn màng, đôi mắt dài sắc nét cùng bờ môi căng đầy giúp cô vẫn giữ được nét cuốn hút rất riêng.
Không cần biểu cảm mạnh hay tạo dáng quá gắt, chỉ với ánh nhìn hơi trầm và gương mặt nghiêng nhẹ, Ciin đã mang đến cảm giác khác biệt so với hình ảnh “Lisa Việt Nam” thường thấy – một vẻ đẹp trưởng thành và có chiều sâu hơn.
Thần thái của Ciin trong loạt ảnh được nhiều người nhận xét là “lạnh” nhưng cuốn. Từng khung hình đều toát lên sự bình thản, có phần nội tâm, khác hẳn phong cách rực lửa, cá tính mà cô thường thể hiện trong các video vũ đạo.
Sự thay đổi này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận, cho thấy Ciin đang thử nghiệm những lát cắt mới trong hình ảnh cá nhân.
Ciin tên thật là Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997. Cô được biết đến là một trong những TikToker, vũ công nổi tiếng tại Việt Nam với hàng triệu người theo dõi.
Trước khi bùng nổ trên mạng xã hội, Ciin từng là thành viên của các vũ đoàn chuyên nghiệp, xuất hiện tại nhiều sân khấu lớn và chương trình như Rap Việt.
Nhờ khả năng nhảy tốt, bắt trend nhanh cùng thần thái sân khấu nổi bật, nữ TikToker sinh năm 1997 nhanh chóng tạo dựng tên tuổi trên TikTok qua các video nhảy và biến hình.
Sở hữu ngoại hình sắc sảo, phong cách cá tính và thần thái cuốn hút, Ciin thường được cư dân mạng ưu ái gọi là “Lisa Việt Nam”. Cô cũng khá thẳng thắn khi công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện bản thân, từ đó xây dựng hình ảnh một “mỹ nhân dao kéo” không né tránh dư luận.
Nhiều video của Ciin được đầu tư mạnh tay, thậm chí có chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi sản phẩm ngắn.
Thiên Anh
