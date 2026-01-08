Hà Nội

Ngắm vẻ đẹp ngọt ngào của Khánh Vân 'Mắt Biếc' trên khinh khí cầu tại Ai Cập

Cộng đồng trẻ

Ngắm vẻ đẹp ngọt ngào của Khánh Vân 'Mắt Biếc' trên khinh khí cầu tại Ai Cập

Cô nàng Khánh Vân vừa khiến người hâm mộ xuýt xoa khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đẹp tựa thước phim trên khinh khí cầu trong chuyến du lịch tại Luxor, Ai Cập.

Trầm Phương
Khánh Vân sinh năm 1995, nổi lên từ sau khi đóng phim điện ảnh Mắt biếc do Victor Vũ làm đạo diễn. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, đặc biệt nụ cười đốn tim người đối diện với hai chiếc má lúm duyên dáng. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới nhất trên Instagram cá nhân, Khánh Vân xuất hiện với diện mạo ngọt ngào, tràn đầy sức sống trong chuyến du lịch Ai Cập. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khéo léo chọn trang phục mang phong cách boho-chic với chiếc khăn choàng họa tiết thổ cẩm tone đỏ - nâu ấm áp, kết hợp cùng đôi khuyên mắt bản to cực kỳ ăn nhập với không gian cổ kính của vùng đất Kim tự tháp. (Ảnh: IGNV)
Dưới ánh bình minh vàng rọi của xứ sở huyền bí, nụ cười má lúm đồng tiền thương hiệu của nữ diễn viên càng thêm tỏa sáng. Cô hào hứng chia sẻ: "Luxor - Ai Cập! Nó có thua gì Thổ Nhĩ Kỳ đâu trời ơi!!! Nó đẹp điên! Nó hoành tráng nữa! Siêu mãn nhãn huhu!". (Ảnh: IGNV)
Địa điểm check-in của Khánh Vân là Luxor, nơi được mệnh danh là "bảo tàng ngoài trời lớn nhất thế giới". Việc ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng các vị vua và dòng sông Nile từ trên khinh khí cầu vào lúc sáng sớm là trải nghiệm "phải thử" của bất kỳ tín đồ du lịch nào khi đến đây. (Ảnh: IGNV)
Hàng chục chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc bay lơ lửng trên bầu trời, phía dưới là những dải ruộng xanh ngắt xen lẫn sa mạc và núi đá vôi kỳ vĩ. (Ảnh: IGNV)
Dù ở góc chụp cận mặt hay toàn thân, Khánh Vân vẫn giữ được nét trong trẻo, tinh khôi nhưng không kém phần quyến rũ, hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết đã nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích và "mưa" lời khen từ người hâm mộ: "Đẹp dữ thần bà ơi", "đẹp điên bà ui. Xin vía để vài năm sau đc đi", "bả đẹp quá". (Ảnh: IGNV)
Sau những thành công sớm từ Mắt Biếc và cả những thăng trầm khi tham gia các show thực tế như Sao Nhập Ngũ, Khánh Vân của hiện tại đã điềm tĩnh và sâu sắc hơn. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh dịu dàng, đằm thắm của Khánh Vân hiện tại nhận về sự thiện cảm từ công chúng. Cô cũng dành nhiều thời gian hơn để trải nghiệm cuộc sống và làm mới hình ảnh cá nhân.(Ảnh: IGNV)
