'Rich kid' Pun đốn tim với bộ ảnh check-in với hoa mai anh đào ngọt ngào

Giữa sắc hồng dịu dàng của hoa mai anh đào ngày đầu năm, Tiktoker Pun tiếp tục 'gây thương nhớ' với bộ ảnh check-in đẹp tựa những thước phim hoạt hình anime.

Trong không khí se lạnh của những ngày đầu năm, khi sắc hồng của hoa mai anh đào bắt đầu nhuộm thắm các cung đường miền cao, cô nàng "Rich kid" Pun (Phạm Diễm Quỳnh) đã nhanh chóng khiến cộng đồng mạng "tan chảy" bằng bộ ảnh check-in đầy thơ mộng. (Ảnh: IGNV)
Không cần cầu kỳ, chính sự trong trẻo và ngọt ngào của cô nàng đã tạo nên sức hút khó cưỡng giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. (Ảnh: IGNV)
Vốn nổi tiếng với phong cách thời trang Lolita và vẻ ngoài xinh xắn như búp bê, Pun một lần nữa khẳng định gu thẩm mỹ cực chất của mình qua bộ ảnh này. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng lựa chọn trang phục mang tông màu hồng - trắng chủ đạo: chiếc áo len hồng phấn mềm mại kết hợp cùng chân váy voan tầng bồng bềnh. Sự kết hợp này không chỉ tôn lên làn da trắng sứ mà còn cực kỳ ăn nhập với sắc hoa mai anh đào dịu dàng. (Ảnh: IGNV)
Với đôi mắt to tròn và biểu cảm ngọt ngào, mỗi khung hình của Pun đều khiến người xem có cảm giác như đang ngắm nhìn một nhân vật bước ra từ những trang truyện tranh lung linh. (Ảnh: IGNV)
Ánh mắt mơ màng, nụ cười tỏa nắng giữa những tán hoa anh đào nở rộ khiến mỗi khung hình đều đẹp như một thước phim điện ảnh. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh không chỉ ghi lại vẻ đẹp của hoa mà còn chia sẻ những trải nghiệm đáng yêu của Pun trong chuyến đi. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng dành thời gian thư giãn trong căn nhà gỗ vintage, ngồi ghế bập bênh đọc sách và tận hưởng không khí trong lành, hay ngồi trên mái nhà bên những nhành hoa mai anh đào ngọt ngào. Những góc chụp từ mui xe cổ đến hiên nhà đều toát lên vẻ yên bình, gác lại những ồn ào của phố thị. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn thú vị trong chuyến đi chính là khoảnh khắc Pun ân cần chăm sóc và cho những chú chuột lang nước (capybara) ăn. Sự thân thiện và tự nhiên của cô nàng nhận được "bão" tim từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh của Pun ngay lập tức trở thành gợi ý tuyệt vời cho các bạn trẻ đang có ý định du lịch ngắm hoa mùa này. Không cần quá cầu kỳ, chính sự đồng điệu giữa trang phục pastel và bối cảnh thiên nhiên đã tạo nên những bức ảnh "triệu like". (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Pun #hoa mai anh đào #ảnh check-in #Lolita #du lịch mùa xuân #mùa hoa mai anh đào

