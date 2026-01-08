'Rich kid' Pun đốn tim với bộ ảnh check-in với hoa mai anh đào ngọt ngào

Giữa sắc hồng dịu dàng của hoa mai anh đào ngày đầu năm, Tiktoker Pun tiếp tục 'gây thương nhớ' với bộ ảnh check-in đẹp tựa những thước phim hoạt hình anime.
Giữa sắc hồng dịu dàng của hoa mai anh đào ngày đầu năm, Tiktoker Pun tiếp tục 'gây thương nhớ' với bộ ảnh check-in đẹp tựa những thước phim hoạt hình anime.
Tại CES 2026, Samsung khẳng định hệ sinh thái mở là chìa khóa để Home AI vượt khỏi trình diễn công nghệ và mang lại giá trị thực cho người dùng.
NSND Quốc Khánh nổi tiếng với vai Ngọc Hoàng trong Táo quân. Bởi vậy, cuộc sống sau màn ảnh của anh nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.
NSND Công Lý đóng vai Bắc Đẩu trong Táo quân nhiều năm, từng gặp biến cố về sức khỏe. Hiện tại, nam diễn viên có cuộc sống bình yên bên vợ.
Loạt ảnh diện bikini mới đây của Phương Trinh Jolie nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” bởi vóc dáng săn chắc.
Geely Galaxy chính thức mở bán MPV EREV cao cấp V900 từ 7/1/2026, xe sở hữu hệ dẫn động bốn bánh công suất 456 mã lực và phạm vi hoạt động tổng hợp tới 1.200km.
Lễ hội băng tuyết Cáp Nhĩ Tân diễn ra ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, thu hút đông đảo du khách.
Từng là biểu tượng điện thoại di động toàn cầu, Nokia nay trở lại mạnh mẽ với vai trò mới trong hạ tầng AI, đám mây và trung tâm dữ liệu.
Trải dài dọc bờ đông Úc, Vườn quốc gia Rừng mưa Gondwana lưu giữ dấu vết sinh học cổ xưa của Trái Đất qua hàng triệu năm tiến hóa.
Các động vật quý hiếm như kỳ đà vân, khỉ, diều hoa, ưng xám được thả về rừng Tây Nguyên sau khi kiểm tra sức khỏe và đảm bảo khả năng sinh tồn.
Hình ảnh dịu dàng, trong trẻo từng gắn liền với tên tuổi LyLy mới đây đã có cú “bẻ lái” đầy ấn tượng.
Thèn Pả là ngôi làng nhỏ dưới chân cột cờ Lũng Cú, vẫn giữ trọn nếp sống truyền thống của người Mông, cảnh sắc yên bình và chưa bị du lịch hóa.
Chiếc xe thể thao BMW M4 Competition đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản facelift LCI, được sơn màu vàng Sao Paolo Yellow và nhiều "option" đáng giá.
Mới đây, “cô chủ tiệm nail” Huyền My khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khi tung bộ ảnh mới nhân dịp bước sang tuổi 30.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ tự hào khi sự nghiệp thành công và có nhiều nguồn thu nhập.
Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền) gây xao xuyến khi chia sẻ loạt hình ảnh dạo phố trong tà áo dài mang gam màu pastel nhẹ nhàng.
Phan Thị Bảo Trân nhận được nhiều sự quan tâm khi loạt hình ảnh đời thường của cô được chia sẻ rộng rãi trong các hội nhóm yêu thích trai xinh, gái đẹp.
Giữa không gian Trung Mỹ hôm nay, người Maya hiện đại tiếp nối di sản cổ đại, dung hòa truyền thống tổ tiên với nhịp sống đương đại.
Mới đây, Sĩ Thanh tiếp tục khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi tung loạt ảnh thời trang mới với phong cách gợi cảm nhưng đầy tinh tế.
Ẩn mình dưới lớp tro núi lửa hàng thiên niên kỷ, Akrotiri hé lộ một khía cạnh khác của nền văn minh Minoan nổi tiếng.
Ẩn mình dưới đáy biển sâu, hải miên giỏ hoa (Euplectella aspergillum) là sinh vật mong manh nhưng mang vẻ đẹp và cấu trúc khiến giới khoa học kinh ngạc.