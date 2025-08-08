Hà Nội

Nhật Bản biến bước chân thành điện, thiết kế thành phố xanh

Số hóa

Nhật Bản biến bước chân thành điện, thiết kế thành phố xanh

Nhật Bản đang khiến thế giới ngỡ ngàng với công nghệ sàn áp điện: biến từng bước đi của người dân thành điện năng, mở ra kỷ nguyên mới cho thành phố thông minh.

Thiên Trang (th)
Sàn áp điện hoạt động dựa trên nguyên lý chuyển đổi áp suất cơ học từ bước chân thành dòng điện nhỏ.
Các vật liệu áp điện như gốm hoặc polymer được lắp dưới gạch, giúp sinh điện khi người đi bộ hoặc bánh xe di chuyển qua.
Tại ga Shibuya và sân bay Narita, công nghệ này đã được lắp đặt từ lâu để cấp điện cho đèn chiếu sáng và màn hình thông tin.
Dù mỗi bước chỉ tạo ra một ít điện, nhưng ở nơi đông người, tổng lượng điện sinh ra đủ dùng cho nhiều thiết bị công cộng.
Nhật Bản còn triển khai sàn áp điện tạm thời ở lễ hội để thay thế máy phát điện, giảm thiểu ô nhiễm.
Lợi ích rõ rệt là giảm khí thải carbon, tận dụng năng lượng sạch từ chính hoạt động của con người.
Tuy nhiên, chi phí lắp đặt cao và hiệu suất thấp vẫn là rào cản lớn cho việc phổ biến rộng rãi.
Với đà phát triển công nghệ, mô hình "bước chân tạo điện" có thể trở thành tiêu chuẩn mới cho đô thị bền vững toàn cầu.
Thiên Trang (th)
