Rắn đen bụng đỏ trốn trong ngăn tủ khiến cụ bà hoảng hồn

Một cụ bà ở Sydney đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện một con rắn độc trong nhà mình, nằm ngay ngắn trong ngăn tủ khiến ai cũng rùng mình.

Một cụ bà ở Sydney đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện một con rắn độc trong nhà mình. Người dân địa phương ở Wahroonga đã phát hiện con rắn đen bụng đỏ, sau đó nó trườn vào phòng tắm.

Video: 7News

“Tôi nhận được cuộc gọi từ một cụ bà đã rất hoảng sợ khi thấy một con rắn đen bụng đỏ lớn trong nhà”, Chris Williams từ đội bắt rắn Sydney Snake Catchers nói với 7NEWS.

“Con rắn bò vào phòng tắm, nơi cô ấy nhanh chóng đóng cửa và bịt kín khe hở bên dưới, vì vậy chúng tôi tin chắc rằng nó đã bị nhốt lại.”

Williams cho biết khi vào phòng tắm, anh đã tìm kiếm dưới khăn tắm và trong những đồ đạc lộn xộn thường thấy trong phòng tắm nhưng không tìm thấy con rắn.

“Chúng tôi đã rà soát tất cả những chỗ ẩn nấp dễ thấy nhất, cuối cùng, con rắn xuất hiện ở nơi chúng tôi không ngờ tới nhất — ẩn mình trong một ngăn kéo trên cao, cách mặt đất khá xa.” - ông nói.

Con rắn đã tìm đường leo lên và chui vào trong ngăn kéo, cuộn tròn lại gần và giấu hết đồ dùng vệ sinh cá nhân.

“Tôi thực sự ngạc nhiên và chủ nhà thì hiển nhiên là cảm thấy nhẹ nhõm”, Chris nói.

“Mỗi mùa chúng tôi bắt được hàng trăm con rắn đen bụng đỏ, nhưng vụ này chắc chắn là một trong những vụ đáng nhớ nhất.”

Rắn bụng đỏ là loài rắn có nọc độc, tuy nhiên, vết cắn của chúng không được coi là gây tử vong cho người lớn, và chúng gây nguy hiểm hơn nhiều đối với vật nuôi và trẻ nhỏ.