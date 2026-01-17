Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Rắn đen bụng đỏ trốn trong ngăn tủ khiến cụ bà hoảng hồn

Một cụ bà ở Sydney đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện một con rắn độc trong nhà mình, nằm ngay ngắn trong ngăn tủ khiến ai cũng rùng mình.

Trường Hân dịch

Một cụ bà ở Sydney đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện một con rắn độc trong nhà mình. Người dân địa phương ở Wahroonga đã phát hiện con rắn đen bụng đỏ, sau đó nó trườn vào phòng tắm.

Video: 7News

“Tôi nhận được cuộc gọi từ một cụ bà đã rất hoảng sợ khi thấy một con rắn đen bụng đỏ lớn trong nhà”, Chris Williams từ đội bắt rắn Sydney Snake Catchers nói với 7NEWS.

“Con rắn bò vào phòng tắm, nơi cô ấy nhanh chóng đóng cửa và bịt kín khe hở bên dưới, vì vậy chúng tôi tin chắc rằng nó đã bị nhốt lại.”

Williams cho biết khi vào phòng tắm, anh đã tìm kiếm dưới khăn tắm và trong những đồ đạc lộn xộn thường thấy trong phòng tắm nhưng không tìm thấy con rắn.

“Chúng tôi đã rà soát tất cả những chỗ ẩn nấp dễ thấy nhất, cuối cùng, con rắn xuất hiện ở nơi chúng tôi không ngờ tới nhất — ẩn mình trong một ngăn kéo trên cao, cách mặt đất khá xa.” - ông nói.

Con rắn đã tìm đường leo lên và chui vào trong ngăn kéo, cuộn tròn lại gần và giấu hết đồ dùng vệ sinh cá nhân.

“Tôi thực sự ngạc nhiên và chủ nhà thì hiển nhiên là cảm thấy nhẹ nhõm”, Chris nói.

“Mỗi mùa chúng tôi bắt được hàng trăm con rắn đen bụng đỏ, nhưng vụ này chắc chắn là một trong những vụ đáng nhớ nhất.”

Rắn bụng đỏ là loài rắn có nọc độc, tuy nhiên, vết cắn của chúng không được coi là gây tử vong cho người lớn, và chúng gây nguy hiểm hơn nhiều đối với vật nuôi và trẻ nhỏ.

#rắn đen bụng đỏ #Sydney #đội bắt rắn #ngăn tủ #cứu hộ rắn

Bài liên quan

Video

Đang nằm trên võng thấy con rắn, nam thanh niên thản nhiên bắt bằng tay không

Con rắn dài khoảng 1,5m, nặng 1,2kg bất ngờ bò vào nhà, nam thanh niên bình thản dẫm lên và dùng tay không bắt lấy khiến ai cũng rùng mình.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nam thanh niên đang nằm trên võng đặt ở ngoài sân để thư giãn, bất ngờ, một con rắn dài bò vào gần chỗ anh.

Clip ghi lại cảnh tượng bắt rắn bình tĩnh của nam thanh niên.
﻿Video: BeZi_Facebook (Hóng Hớt Đường Phố)
Xem chi tiết

Video

Rắn độc size 'khủng' bò sát chỗ ngủ, cô gái bình tĩnh đến khó tin

Cô gái bình tĩnh bế con và đánh thức người thân dậy khi thấy con rắn độc bò cạnh nệm ngủ khiến cộng đồng mạng thán phục, rất may không có ai bị thương.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng rắn độc bò vào phòng ngủ ở một gia đình tại TPHCM thu hút 1,4 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau 1 ngày đăng tải, thông tin trên Vietnamnet.

Khoảnh khắc rắn độc bò vào phòng khi gia đình đang say ngủ. Video: MXH
Xem chi tiết

Video

Bị rắn hổ mang chúa cắn trúng tay, cụ bà đang nằm ngủ hoảng hốt

Camera an ninh đã ghi lại được khoảnh khắc gây sốc trên vào lúc gần 12h trưa ngày 12/10 vừa qua trong một căn nhà thuộc tỉnh Phetchabun, Thái Lan.

Đoạn phim gây sốc cho thấy, cụ bà Thong Pratumthong (93 tuổi) đang ngủ trưa trên một chiếc giường gỗ với tay đặt cạnh gối. Cùng lúc, một con rắn hổ mang chúa “đi lạc” và đang bò phía trên đầu cụ bà.

Con rắn hung dữ ngẩng đầu lên và trùm đầu xòe ra khi bà cụ lấy một mảnh khăn giấy để lau mũi. Tuy nhiên, hành động đột ngột của bà dường như đã khiêu khích con rắn, sau đó nó dí sát đầu vào tay bà.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới