Bị rắn hổ mang chúa cắn trúng tay, cụ bà đang nằm ngủ hoảng hốt

Camera an ninh đã ghi lại được khoảnh khắc gây sốc trên vào lúc gần 12h trưa ngày 12/10 vừa qua trong một căn nhà thuộc tỉnh Phetchabun, Thái Lan.

Trường Hân t/h

Đoạn phim gây sốc cho thấy, cụ bà Thong Pratumthong (93 tuổi) đang ngủ trưa trên một chiếc giường gỗ với tay đặt cạnh gối. Cùng lúc, một con rắn hổ mang chúa “đi lạc” và đang bò phía trên đầu cụ bà.

Con rắn hung dữ ngẩng đầu lên và trùm đầu xòe ra khi bà cụ lấy một mảnh khăn giấy để lau mũi. Tuy nhiên, hành động đột ngột của bà dường như đã khiêu khích con rắn, sau đó nó dí sát đầu vào tay bà.

Cảm giác nhột nhạt khiến cụ bà vẩy ngón tay theo quán tính. Hành động này xảy ra đến 2 lần và đến lần thứ 3, con rắn hổ mang đã “tấn công” cắn trúng ngón tay giữa của bà Thong Pratumthong.

Cụ bà lớn tuổi giật mình tỉnh giấc vì cơn đau nhói và hét lên hoảng sợ, vùng vẫy trong khi con rắn hổ mang bò đi khỏi hiện trường. Tiếng hét đã báo động cho gia đình và họ ngay lập tức đưa bà đến bệnh viện kiểm tra y tế.

Bà Thong Pratumthong được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và được theo dõi chặt chẽ. Các bác sĩ tại đây cho biết, bà sẽ hồi phục và sớm về nhà.

“Khi bà tôi đang nghỉ ngơi, một con rắn hổ mang to bằng cánh tay và dài khoảng một mét đã trườn lên giường. Nó tiến lại gần và cắn vào ngón tay giữa khiến bà tôi kêu lên đau đớn”, Nongmaysamee Pratumthong - cháu trai của cụ bà cho biết.

