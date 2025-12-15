Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Đang nằm trên võng thấy con rắn, nam thanh niên thản nhiên bắt bằng tay không

Con rắn dài khoảng 1,5m, nặng 1,2kg bất ngờ bò vào nhà, nam thanh niên bình thản dẫm lên và dùng tay không bắt lấy khiến ai cũng rùng mình.

Trường Hân t/h

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nam thanh niên đang nằm trên võng đặt ở ngoài sân để thư giãn, bất ngờ, một con rắn dài bò vào gần chỗ anh.

Clip ghi lại cảnh tượng bắt rắn bình tĩnh của nam thanh niên.
﻿Video: BeZi_Facebook (Hóng Hớt Đường Phố)

Thay vì hoảng sợ, nam thanh niên lại tiếp cận con rắn, dẫm chân lên thân con rắn. Sau một lúc chọn thời điểm thích hợp, nam thanh niên đã cầm được đầu con rắn và tỏ ra không một chút sợ hãi. Toàn bộ khoảnh khắc này đã được camera an ninh ghi lại.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, anh T. - người trong clip chia sẻ, xung quanh nhà anh là vườn tược, nhiều khu vực rậm rạp, việc rắn bò vào nhà không hề lạ lẫm. Trước đây, gia đình anh và những hộ dân xung quanh nhiều lần bắt gặp rắn bò vào nhà nên đã biết cách xử lý.

Về sự việc xảy ra vào ngày 13/12, anh cho biết, ngay khi quan sát, anh đã biết con rắn thuộc loại rắn long thừa, một loại rắn hiền, không có độc nên bình tĩnh xử lý. Anh đã dùng tay không “tóm sống” con rắn sau đó thả nó đi.

#bắt rắn #nam thanh niên #rắn dài #xử lý rắn #rắn #rắn bò vào nhà

Bài liên quan

Video

Rắn độc size 'khủng' bò sát chỗ ngủ, cô gái bình tĩnh đến khó tin

Cô gái bình tĩnh bế con và đánh thức người thân dậy khi thấy con rắn độc bò cạnh nệm ngủ khiến cộng đồng mạng thán phục, rất may không có ai bị thương.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng rắn độc bò vào phòng ngủ ở một gia đình tại TPHCM thu hút 1,4 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau 1 ngày đăng tải, thông tin trên Vietnamnet.

Khoảnh khắc rắn độc bò vào phòng khi gia đình đang say ngủ. Video: MXH
Xem chi tiết

Video

Người phụ nữ thót tim khi thấy con rắn hơn 1m đang vắt vẻo trên tường bếp

Một con rắn hổ trâu dài hơn 1m bò vào bếp nhà dân ở Phú Thọ rồi rơi xuống bệ bếp khiến gia chủ và người xem clip không khỏi đứng tim.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh rắn xuất hiện trong bếp một hộ dân ở Phú Thọ thu hút nhiều lượt chia sẻ. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 16/10.

Trong clip, con rắn màu đen dài hơn 1m bò từ cửa sổ vào trong bếp. Dù giữa ban ngày và có người đứng gần, con rắn vẫn bình thản bò men theo tường. Khi đến mép tường, do trượt mất chỗ bám, con rắn bất ngờ rơi thẳng xuống khiến dụng cụ trong bếp đổ loảng xoảng.

Xem chi tiết

Video

Bị rắn hổ mang chúa cắn trúng tay, cụ bà đang nằm ngủ hoảng hốt

Camera an ninh đã ghi lại được khoảnh khắc gây sốc trên vào lúc gần 12h trưa ngày 12/10 vừa qua trong một căn nhà thuộc tỉnh Phetchabun, Thái Lan.

Đoạn phim gây sốc cho thấy, cụ bà Thong Pratumthong (93 tuổi) đang ngủ trưa trên một chiếc giường gỗ với tay đặt cạnh gối. Cùng lúc, một con rắn hổ mang chúa “đi lạc” và đang bò phía trên đầu cụ bà.

Con rắn hung dữ ngẩng đầu lên và trùm đầu xòe ra khi bà cụ lấy một mảnh khăn giấy để lau mũi. Tuy nhiên, hành động đột ngột của bà dường như đã khiêu khích con rắn, sau đó nó dí sát đầu vào tay bà.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới