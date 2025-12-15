Đang nằm trên võng thấy con rắn, nam thanh niên thản nhiên bắt bằng tay không

Con rắn dài khoảng 1,5m, nặng 1,2kg bất ngờ bò vào nhà, nam thanh niên bình thản dẫm lên và dùng tay không bắt lấy khiến ai cũng rùng mình.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nam thanh niên đang nằm trên võng đặt ở ngoài sân để thư giãn, bất ngờ, một con rắn dài bò vào gần chỗ anh.

Clip ghi lại cảnh tượng bắt rắn bình tĩnh của nam thanh niên.

﻿Video: BeZi_Facebook (Hóng Hớt Đường Phố)

Thay vì hoảng sợ, nam thanh niên lại tiếp cận con rắn, dẫm chân lên thân con rắn. Sau một lúc chọn thời điểm thích hợp, nam thanh niên đã cầm được đầu con rắn và tỏ ra không một chút sợ hãi. Toàn bộ khoảnh khắc này đã được camera an ninh ghi lại.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, anh T. - người trong clip chia sẻ, xung quanh nhà anh là vườn tược, nhiều khu vực rậm rạp, việc rắn bò vào nhà không hề lạ lẫm. Trước đây, gia đình anh và những hộ dân xung quanh nhiều lần bắt gặp rắn bò vào nhà nên đã biết cách xử lý.

Về sự việc xảy ra vào ngày 13/12, anh cho biết, ngay khi quan sát, anh đã biết con rắn thuộc loại rắn long thừa, một loại rắn hiền, không có độc nên bình tĩnh xử lý. Anh đã dùng tay không “tóm sống” con rắn sau đó thả nó đi.