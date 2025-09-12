Hà Nội

Rafale, F-15 của Qatar ở đâu khi máy bay Israel tấn công Doha?

Quân sự

Rafale, F-15 của Qatar ở đâu khi máy bay Israel tấn công Doha?

Một câu hỏi đặt ra là chiến đấu cơ hiện đại Rafale và F-15 của Qatar ở đâu, khi 15 máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công vào Doha?

Tiến Minh
Máy bay chiến đấu Rafale “lừng danh” của Pháp, được ca ngợi là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất châu Âu, cũng là máy bay chiến đấu mạnh mẽ và tiên tiến nhất của Pháp. Kể từ khi ra mắt, Rafale đã đạt doanh số xuất khẩu ấn tượng nhờ vẻ ngoài đẹp mắt và tính linh hoạt tuyệt vời.
Cho đến nay, máy bay chiến đấu Rafale không chỉ là máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân và Hải quân Pháp, mà còn được bán thành công cho hơn mười quốc gia trên thế giới; bao gồm Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ai Cập, Ấn Độ và một số quốc gia khác.
Đơn đặt hàng mới nhất cho loại máy bay chiến đấu Rafale đến từ Hải quân Ấn Độ, gần đây đã công bố việc mua 26 máy bay Rafale-M, để hoạt động trên tàu sân bay, thay loại MiG-29K của Nga, được cho là “không hiệu quả”.
Một trong những lý do lớn nhất khiến máy bay chiến đấu Rafale được ưa chuộng, là vũ khí và trang bị do Pháp sản xuất, như Rafale, mang đến cho các quốc gia trên thế giới một "lựa chọn thứ ba" bên ngoài hai nhà cung cấp vũ khí lớn là Mỹ và Nga.
Một số quốc gia, đặc biệt là các nước Trung Đông, không muốn trang bị vũ khí "hoàn toàn của Mỹ" và chịu sự kiểm soát hoàn toàn về mặt quân sự của Mỹ. Mặt khác, họ sợ làm mất lòng Mỹ, nên không thể mua vũ khí do Nga và Trung Quốc sản xuất. Do đó, vũ khí do Pháp sản xuất đã trở thành một mặt hàng "hot" đối với các quốc gia này.
Ngoài ra, máy bay chiến đấu Rafale, với tư cách là máy bay chiến đấu "thế hệ 4+", từng được cho là có khả năng cạnh tranh với máy bay thế hệ thứ 5. Do đó, sau khi Israel mua máy bay chiến đấu F-35, nhiều quốc gia Trung Đông cũng đã coi máy bay chiến đấu Rafale là "máy bay thay thế thế hệ thứ 5" để đối phó với F-35.
Đây là một trong những lý do tại sao máy bay chiến đấu Rafale lại phổ biến ở Trung Đông. Nhân vật chính của bài viết này, Không quân Qatar, cũng được trang bị một số lượng lớn máy bay chiến đấu Rafale và coi chúng là trang bị cốt lõi của Không quân Qatar.
Mặc dù máy bay chiến đấu Rafale đã đạt được hiệu suất chiến đấu ấn tượng trong nhiều cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang mà Pháp tham gia, bao gồm Chiến tranh Libya, Chiến tranh Afghanistan và Chiến dịch Serval, nhưng dường như nó đã bị đánh bại khi đối đầu với một đối thủ mạnh ngang ngửa.
Ví dụ, trong trận không chiến Ấn Độ-Pakistan hồi tháng 5 năm nay, máy bay chiến đấu Rafale đã chịu tổn thất nặng trước máy bay chiến đấu J-10C, cũng là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư. Không chỉ bị bắn hạ liên tiếp, mà bản thân máy bay chiến đấu Rafale cũng không đạt được bất kỳ thành tích chiến đấu nào. Và gần đây, Rafale của Không quân Qatar dường như đã phải chịu thêm một thất bại nữa.
Không quân Qatar được đánh giá là lực lượng không quân lớn trong khu vực, khi họ có 36 máy bay chiến đấu F-15QA tiên tiến của Mỹ, nhưng dường như để tránh phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ về vũ khí hàng không, vào năm 2015, Không quân Qatar đã chi 7 tỷ USD để mua 36 máy bay chiến đấu Rafale từ Pháp, tất cả đều đã được giao.
Lý do chính khiến Qatar chi nhiều tiền mua máy bay chiến đấu từ Pháp, là để phòng vệ trước Israel, quốc gia được trang bị máy bay chiến đấu F-35I. Xét cho cùng, Qatar có mối quan hệ rất tốt với các nước láng giềng vùng Vịnh, kể cả Iran. ​​Đài truyền hình Al Jazeera của Qatar, gần như là "cơ quan ngôn luận" của các nước Trung Đông.
Tuy nhiên, điều mà Qatar có lẽ không ngờ đến là những chiếc Rafale và F-15AQ của họ, lại “gặp sự cố” vào đúng thời điểm then chốt, khi vào chiều 9/9, thủ đô Doha của Qatar rung chuyển bởi một cuộc tấn công bất ngờ. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Cơ quan An ninh Israel (ISA) đã thực hiện chiến dịch không kích bằng 15 máy bay chiến đấu, nhằm vào một khu phức hợp được cho là nơi các lãnh đạo cấp cao Hamas đang gặp mặt, nằm ngay trong khu dân cư sầm uất.
Israel tuyên bố cuộc tấn công này nhằm mục đích chống lại lực lượng vũ trang Hamas, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, hành động này đã vi phạm chủ quyền của Qatar. 15 máy bay chiến đấu của Israel đã phóng khoảng 10 tên lửa chính xác chỉ trong vài giây, nhắm vào một mục tiêu cụ thể duy nhất.
Hoạt động tiếp nhiên liệu trên không của Israel cũng được thực hiện trong chiến dịch (có thông tin là máy bay tiếp dầu của Mỹ và Anh cất cánh từ lãnh thổ Qatar, nhưng thông tin chưa được kiểm chứng), và tất cả các phi công tham gia đều đã trở về Israel an toàn. Nói cách khác, máy bay Israel không hề bị chặn lại hay đánh chặn dưới bất kỳ hình thức nào.
Cuộc không kích của máy bay chiến đấu Israel vào thủ đô Doha, đã khiến Qatar tức giận và đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về Không quân Qatar. Việc Mỹ đã "bí mật nhắm mục tiêu" vào F-15AQ là điều dễ hiểu, nhưng tại sao các máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất lại “thờ ơ vô cảm” trong cuộc không kích của Israel?
Có một số câu trả lời khả dĩ cho câu hỏi này. Thứ nhất, mặc dù bề ngoài Pháp theo đuổi quốc phòng độc lập, nhưng từ lâu họ đã thông đồng với Mỹ và Israel, và máy bay chiến đấu Rafale có thể đã bị Pháp can thiệp. Một khả năng khác là Israel có thể đã triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35, mà máy bay chiến đấu Rafale sẽ không thể phát hiện, khiến việc đánh chặn chúng là bất khả thi.
Tuy nhiên, dù là do lý do kỹ thuật hay các yếu tố khác, việc Không quân Qatar không đánh chặn được máy bay chiến đấu Israel là một thất bại đáng xấu hổ khác đối với máy bay chiến đấu Rafale và là một thất bại đối với ngành công nghiệp quốc phòng Pháp và với cả thế giới Arab. (nguồn ảnh Al Jazeera, Thearabweekly).
Tiến Minh
The War Zone
