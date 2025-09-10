Hà Nội

Quân sự

Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát ở đầu cầu Primorsky, phía nam thành phố Zaporizhzhia uy hiếp trực tiếp thành phố này.

Tiến Minh
Quân đội Nga (RFAF) đã mở rộng đầu cầu của họ tại làng Primorskoye, ở phía nam thành phố Zaporizhzhya, tiếp tục tiến quân dọc theo bờ hồ Kakhovka. Điều này đã được một số kênh truyền hình của Nga đưa tin. Thông tin được công bố trước đó về việc quân Nga tiến vào làng Primorskoye, trên bờ hồ Kakhovka đã được xác nhận.
Hãng tin Nga RIA Novosti, trích lời ông Vladimir Rogov, một thành viên của Phòng Công cộng Liên bang Nga, cho biết giao tranh diễn ra tại làng Primorskoye rất ác liệt. Hiện RFAF đang mở rộng đầu cầu để tạo bàn đạp tiến về phía trước; còn quân đội Ukraine (AFU), đang cố gắng phản công, đưa quân dự bị vào, nhưng không thể ngăn chặn bước tiến của quân Nga.
Thông tin đầu tiên về việc quân Nga xâm nhập làng Primorskoye xuất hiện vào những ngày cuối tháng 8, ngay sau khi việc chiếm được ngôi làng Plavni, nằm cạnh hồ Kakhovka được công bố. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính thức nào về việc này, và sẽ không có bất kỳ thông tin nào, vì Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về những tin tức
Ngôi làng Primorskoye trải dài dọc theo bờ hồ Kakhovka vài km, vị trí chính xác của các đơn vị xung kích RFAF tại đây vẫn chưa được biết. Nhưng với việc kiểm soát khu định cư này, sẽ giúp quân Nga có cơ hội tiếp cận gần thành phố Zaporozhye hơn.
Nếu làm chủ hoàn toàn làng Primorskoye, thì khoảng cách theo đường thẳng từ làng Primorskoye tới khu vực ngoại ô phía nam thành phố Zaporozhye chỉ có 15 km. Như vậy từ ngôi làng này, hỏa lực pháo binh thông thường và UAV FPV của RFAF, có thể uy hiếp trực tiếp thành phố Zaporozhye.
Việc RFAF kiểm soát làng Plavni, Stepnogorsk và Primorskoye, cũng mở ra cơ hội cho họ sử dụng UAV FPV để tấn công các mục tiêu trong thành phố Zaporozhye. Giờ đây, lực lượng UAV tiền tuyến của Nga, có thể giám sát hầu như mọi khu vực của thành phố Zaporozhye và tấn công nếu muốn.
Vài giờ trước, các trắc thủ điều khiển UAV của RFAF ở khu vực phía nam Zaporozhye, đã phát hiện ra sự di chuyển của một đơn vị thuộc một trong những lữ đoàn bộ binh cơ giới của quân đội Ukraine (AFU). Sự di chuyển này diễn ra ở ngoại ô phía nam của Zaporizhia.
Theo phán đoán, lực lượng này của AFU được tăng viện cho tuyến phòng thủ Primorskoye-Stepnogorsk. Hiện tình hình của ngôi làng Primorskoye còn đang trong màn “sương mù chiến tranh”, thì tiểu khu phía nam của ngôi làng Stepnogorsk, cũng như trạm trung chuyển giao thông tới Plavni, không còn do AFU kiểm soát nữa.
Mặc dù quân Ukraine tại khu vực này, sử dụng tất cả nhà máy, công xưởng, trường học và thậm chí là nhà dân… làm nơi trú quân tạm thời, nhưng rất khó thoát bởi UAV trinh sát của Nga. Bản thân lính Ukraine rõ ràng không ngờ rằng UAV FPV sẽ bay đến nơi họ đóng quân.
Hiện tại, khoảng cách từ các vị trí tiền phương của quân Nga đến vùng ngoại ô phía nam của thành phố Zaporizhia là khoảng 15 km. Điều này có nghĩa là việc sử dụng UAV trinh sát, cũng như FPV, sẽ chỉ tăng về quy mô. Theo đó, Zaporizhia về cơ bản đang trở thành một thành phố tiền tuyến. Và đây là những điều hoàn toàn khác biệt với quân đồn trú Ukraine tại Zaporozhye so với vài tháng trước.
Theo báo cáo giám sát của Ukraine và NATO, vào ngày 6 và 7/9, RFAF đã tiến hành các cuộc tấn công ở phía nam thị trấn Orekhiv, ngay tại Novodanilivka (nhiều khả năng là trên các tuyến đường dẫn đến ngôi làng này), cũng như ở các khu vực Stepnogorsk và Primorskoyep; trong khi AFU tổ chức phản công ở phía bắc làng Plavni.
Dựa trên thông tin từ nhiều nguồn, chúng ta có thể kết luận rằng hướng mặt trận Zaporizhzhya thực sự đang hồi sinh sau gần hai năm "ngủ đông" (từ sau chiến dịch phản công mùa hè 2023 của Ukraine). Kênh "Nhật ký Desantnik" mô tả tình hình ở khu vực Kamenskoye-Stepnogorsk: “Sư đoàn tấn công đổ bộ đường không số 7 RFAF, đang phát triển các hoạt động tấn công;
Hiện lực lượng không quân, pháo binh và UAV đang hỗ trợ Lực lượng đổ bộ đường không đang tiến quân. Bộ Tổng tham mưu AFU tiếp tục chuyển quân dự bị tới mặt trận Zaporozhye, do đó có cả các đơn vị UAV FPV. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở các khu vực phía nam Stepnogorsk, khi lính dù Nga đột phá qua trận địa phòng ngự của AFU”, hết lời dẫn.
Lực lượng Không quân và pháo binh RFAF đang phối hợp rất chặt chẽ để tấn công AFU tại Zaporozhye. Các cỡ bom FAB với các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt liên tục tấn công điểm triển khai quân tạm thời, kho đạn, các trận địa pháo binh, súng cối của AFU.
Tờ Kyiv Post đưa tin, một tuần trước, tại khu vực làng Primorskoye, Đại úy Artem Sviridov, chỉ huy Đại đội xung kích số 2, thuộc Tiểu đoàn xung kích số 1, Lữ đoàn xung kích độc lập số 210 của AFU, đã tử trận. Lữ đoàn này chính là "lữ đoàn cứu hỏa" số 1 của AFU, được thành lập từ những người gốc Nga.
Kênh Deep State của Ukraine cũng cho biết, tại thành phố Zaporozhye, quân Ukraine đã bị UAV FPV của Nga tấn công. Điều này có nghĩa là quân Nga chỉ còn cách thành phố tối đa là 20 km và đường chiến tuyến đang dịch chuyển về phía nam thành phố Zaporozhye. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, Rvvoenkory).
Tiến Minh
Svpressa
