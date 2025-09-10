Nga mở rộng đầu cầu, uy hiếp thành phố Zaporizhzhia bằng hỏa lực

Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát ở đầu cầu Primorsky, phía nam thành phố Zaporizhzhia uy hiếp trực tiếp thành phố này.
Tesla lần đầu mất thị phần xuống dưới 40% tại Mỹ sau gần 8 năm, doanh số sụt giảm ở châu Âu và Trung Quốc, trong khi Hyundai, Kia, Volkswagen vươn lên mạnh mẽ.
Trang Chuối khiến fan xúc động khi chia sẻ hình ảnh sau sinh và hành trình lột xác, từ một streamer đình đám đến cuộc sống ổn định bên gia đình nhỏ.
AirPod Pro mới ra mắt cùng với những nâng cấp về tính năng khử tiếng ồn chủ động và thời lượng pin. Ngoài ra, đây là tai nghe duy nhất có thể đo nhịp tim.
Tử vi dự đoán, trong 10 ngày liên tiếp từ 11-21/9, có 3 con giáp thu hút tài lộc, tiền kéo về nườm nượp, giàu có vô biên.
3 cây cảnh này trong từng cành lá, từng chùm quả hay từng bông hoa, đều thấy thấp thoáng niềm tin về một cuộc sống sung túc, ấm áp và đầy hy vọng
Ngôi nhà gây ấn tượng bởi thiết kế các khối xếp lớp độc đáo ngoài mặt tiền, bên trong là không gian sống hiện đại, thông thoáng.
Thủ đô Kathmandu của Nepal chìm trong khói lửa khi người biểu tình đốt phá nhiều tòa nhà chính phủ, tòa nhà Quốc hội và tư dinh của các chính trị gia,...
Nhiều nhà khảo cổ mất nhiều năm đào bới chỉ để tìm ra kho báu bị chôn vùi nhưng bốn cậu học sinh ở Anh chỉ mất một buổi sáng để tìm thấy đồ trang trí bằng vàng.
Dictionary Attack tưởng đơn giản nhưng lại là kỹ thuật tinh vi, giúp hacker chiếm đoạt tài khoản nhanh chóng chỉ bằng những mật khẩu phổ biến.
Nghiên cứu di truyền học mới đây cho thấy người Neanderthal đến lục địa Australia vào khoảng 50.000 năm trước thay vì 65.000 năm như suy đoán trước đây.
Sự kết hợp giữa pháo 23 mm và tên lửa phòng không giúp nâng cao khả năng tác chiến của ZSU23-4, xứng đáng là "lá chắn thép" bảo vệ các cuộc hành quân.
Trong lịch sử, McLaren chưa khi nào ra mắt một mẫu siêu xe đặc biệt dành riêng cho Nhật Bản. Tuy nhiên, việc này đã thay đổi khi 750S JC96 bản giới hạn ra đời.
Zaporizhzhia chấn động, UAV Ukraine tập kích mái nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu, làm dấy lên lo ngại về an toàn hạt nhân.
Với vẻ ngoài thanh thuần, ngọt ngào, Quỳnh Trương được nhiều người ví như tiểu tiên nữ khi đăng tải bộ ảnh mới check-in tại Ô Trấn lên trang cá nhân.
Tiffany Coleman - đại diện Nicaragua ở Miss International Queen 2025 - Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2025 thường xuyên ăn mặc phóng khoáng.
Hình ảnh vệ tinh của NASA cho thấy một khối đất liền, trước đây bị bao phủ trong băng của băng hà Alsek ở Alaska hiện trở thành hòn đảo mới.
Với 4 con giáp dưới đây, tuổi càng lớn lại càng thêm vượng tài. Họ có cơ hội bứt phá mạnh về tiền bạc, không chỉ trả hết nợ mà dư sức lập quỹ tiết kiệm.
Dù cảm biến oxy trong máu vẫn còn bị kiện tụng, Apple Watch mới thêm pin, thông báo tăng huyết và tính năng nhắn tin vệ tinh là những lý do để nâng cấp ngay.
Mỹ triển khai F-35 vừa nhằm tăng cường chiến dịch chống ma túy ở Caribe, vừa gửi thông điệp răn đe tới chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Ông Sébastien Lecornu, một đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron, đã được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Pháp.
Mới đây, hot girl người Trung Quốc Nhược Doanh đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ tột độ khi đăng tải khoảnh khắc một chú chó uống bia lên trang cá nhân.