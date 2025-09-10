Hà Nội

Ukraine chuyển quân phản công, Nga chớp thời cơ tiến vào trung tâm Pokrovsk

Quân sự

Ukraine chuyển quân phản công, Nga chớp thời cơ tiến vào trung tâm Pokrovsk

Lợi dụng việc Ukraine chuyển quân phản công ở Zolotyi Kolodyaz, Nga với lợi thế gâp 3 lần quân số đã xâm nhập vào trung tâm Pokrovsk trong 48 giờ qua.

Tiến Minh
Một đoạn ghi âm điện thoại vệ tinh từ một chủ tiệm bánh ở thành phố Pokrovsk đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Người sống sót, được biết đến với biệt danh "Ivan", đã mô tả một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với báo cáo chính thức của quân đội Ukraine (AFU), về việc "thu hồi 15,7 km2 lãnh thổ".
Khi Lữ đoàn Azov số 12 kéo lá cờ vàng xanh tại Zolotyi Kolodyaz, thì một nhóm xe tăng T-90M thuộc Cụm quân Trung tâm của quân đội Nga (RFAF), đã lăn qua những viên gạch hình ngôi sao trước Tòa thị chính Pokrovsk, để hằn lại dấu xích xe trên mặt đất.
Trận đánh bất ngờ kéo dài 48 tiếng này, đã phơi bày sự thật đẫm máu nhất của chiến trường Ukraine: Canh bạc của Kiev sử dụng những binh lính tinh nhuệ cuối cùng, để lấp đầy những lỗ hổng lớn trên tiền tuyến, cuối cùng đã sụp đổ.
Theo báo cáo chiến sự mới nhất từ Bộ Tổng tham mưu RFAF, từ ngày 31/8 đến ngày 2/9, RFAF đã thực hiện chiến thuật đột phá trung tâm theo hướng Pokrovsk. Ba tiểu đoàn chiến thuật (BTG) của RFAF được trang bị đầy đủ, với lợi thế lực lượng 1:3, đã xé toạc một khoảng trống rộng 2 km từ phía nam và xâm nhập vào bến xe buýt trung tâm thành phố với tốc độ cực nhanh. Trong khi đó, video ăn mừng của Lữ đoàn Azov vẫn đang tràn ngập các kênh Telegram.
Lữ đoàn Azov 12 và 14 của AFU thực sự đã đẩy lùi Lữ đoàn 132 của RFAF tại Zolotyi Kolodyaz, thậm chí còn bao vây 40 lính Nga. Tuy nhiên, ảnh vệ tinh cho thấy một thực tế phũ phàng: cái gọi là "điểm nhô ra" này nằm cách khu vực đô thị chính của Pokrovsk tới 25 km.
Một sai lầm của AFU, đó là để hỗ trợ cuộc phản công này, họ đã điều lực lượng chủ lực của Lữ đoàn xung kích đường không 25 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 tinh nhuệ, rút từ tuyến phòng thủ ở phía nam của thành phố Pokrovsk, để tăng viện về phía bắc, tạo ra một khoảng trống kéo dài 48 giờ, tại các tuyến phòng thủ phía nam.
Sau khi RFAF phát hiện tuyến phòng thủ trống rỗng, họ ngay lập tức triển khai chiến thuật "xâm nhập-đột kích sâu". Theo tờ Russia Today, lực lượng AFU phòng thủ thành phố Pokrovsk lúc này chỉ đạt 30% quân số.
Trong 4 lữ đoàn của AFU lúc này, theo biên chế là 12.000 quân, nhưng chỉ có 3.600 quân, được giao nhiệm vụ bảo vệ một khu vực đô thị rộng 20 km. Tuy nhiên, ba đơn vị BTG của RFAF có tổng quân số là 10.800 quân, chênh lệch quân số tới 3:1.
Sự tuyệt vọng không chỉ ở sự chênh lệnh về quân số, mà còn về vũ khí. Trong khi các nhóm chuyên gia phương Tây còn đang vướng vào tranh luận, liệu xe tăng Leopard 2 có thích nghi với chiến trường Ukraine hay không? Thì quân Ukraine tại Pokrovsk, vẫn phải sử dụng súng chống tăng cổ điển RPG-7 để chống lại làn sóng thép áp đảo của RFAF.
Chiến thuật của RFAF đột phá vào thành phố được chia làm ba bước như sau. Bước 1: Lực lượng đột phá bỏ qua tiền tuyến của Ukraine, sử dụng các tòa nhà dân cư làm nơi ẩn náu và tiến đến trung tâm thành phố. Bước 2: Cụm xe tăng T-90M triển khai đòn tấn công ba chiều dọc theo đường cao tốc T-0514, phối hợp với UAV tự sát lảng vảng Lancet, tiêu diệt sở chỉ huy của AFU.
Bước 3, sử dụng bom lượn có điều khiển UMPK bao phủ tuyến đường tiếp viện của AFU vào thành phố, và các xe tăng Leopard 2A4 của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 63 đã bị thổi bay thành sắt vụn trong quá trình giải cứu. Những công sự kiên cố của AFU đã bị bom FAB hạng nặng biến thành đống đổ nát.
Một người lính thuộc Lữ đoàn Jaeger số 68 của AFU, nói với tờ Kyiv Independent: "Tên lửa chống tăng ư? Cứ ba km phòng thủ chúng tôi mới có hai bệ phóng tên lửa!". Trong khi RFAF với nhóm xe tăng T-90M và UAV Lancet đã phá hủy 14 điểm hỏa lực của Ukraine trong vòng 24 giờ.
Qua trận đánh này cho thấy, AFU đã bỏ trận địa phòng thủ ở phía nam thành phố Pokrovsk, để đổi lấy việc "tái chiếm" một ngôi làng cách đó 25 km. Mặc dù động thái chiến thuật này thoạt nhìn có vẻ khôn ngoan, nhưng thực tế nó đã để ngỏ cánh cửa, để RFAF tiến vào trung tâm thành phố Pokrovsk.
Bộ Tổng tham mưu RFAF đã tận dụng chính xác khoảng trống mà quân Ukraine bỏ ngỏ kéo dài 48 giờ, để thực hiện một cuộc tấn công lớn vào trung tâm thành phố. Chiến thuật "dương đông, kích tây” này, đã được quân đội Nga sử dụng nhiều lần từ Kharkov đến Avdiivka.
Có thể nhận thấy RFAF đã thành thạo chiến thuật "đột phá đa điểm + mở rộng chiều sâu", họ đã hình thành ba cụm chiến lược theo hướng Donbass: Nhóm phía Bắc: Tập đoàn quân số 6 có nhiệm vụ ngăn chặn lực lượng chủ lực của AFU; Cụm trung tâm: Đòn tấn công chủ yếu của Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1; Nhóm phía Nam: Tập đoàn quân 58 cắt đứt tuyến tiếp tế của AFU.
Chiến thuật "phối hợp trên bộ-trên không và gây áp lực đa điểm" này đang kéo AFU vào vòng luẩn quẩn, "phòng thủ thụ động, phản công cục bộ-phòng thủ trở lại". RFAF đã giành ba năm để phát triển hệ thống nhận thức chiến trường, trong khi AFU vẫn đang sử dụng chiến thuật biển người để chống lại chiến thuật mới của Nga. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Sina
#Nga bao vây Pokrovsk #Pokrovsk #quân Ukraine phản công #Nga tấn công Pokrovsk #Quân đội Nga #Ukraine phản công

