Ra gần giếng làng để chơi, 2 anh em ruột bị đuối nước tử vong

Hai anh em ruột cùng nhau ra sân chơi gần khu nhà trọ. Trong lúc vui chơi, không may cả hai rơi xuống giếng gần đó dẫn đến đuối nước tử vong.

Ngày 31/7, lãnh đạo UBND xã An Khánh, TP Hà Nội cho biết, khoảng 18h ngày 30/7, tại thôn Đồng Niên (xã Đông La cũ, nay thuộc xã An Khánh). Thời điểm đó, hai bé trai, một cháu chuẩn bị vào lớp 1, cháu còn lại chuẩn bị vào lớp 5 – cùng nhau ra sân chơi gần khu nhà trọ. Trong lúc vui chơi, không may cả hai rơi xuống một chiếc giếng gần đó.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân cùng gia đình đã nhanh chóng đưa các cháu lên khỏi mặt nước và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng chỉ 2 tiếng sau, cả hai cháu nhỏ đều không qua khỏi.

Lãnh đạo UBND xã An Khánh cho biết, gia đình các cháu mới chuyển đến thuê trọ tại thôn Đồng Niên, bố mẹ quê ở Nghĩa Hưng (Ninh Bình). Thời điểm xảy ra sự việc, bố của hai cháu có mặt tại nhà nhưng sơ suất trong việc trông nom nên đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân, đồng thời rà soát lại các điểm nguy hiểm trên địa bàn đặc biệt là những khu vực có giếng, ao, hồ để kịp thời có biện pháp che chắn, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.



