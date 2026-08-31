Quốc lộ 6 ùn tắc kéo dài, người dân chật vật di chuyển qua đại công trường

Trong thời gian chờ Quốc lộ 6 “lột xác”, người dân vẫn phải đối mặt với ùn tắc kéo dài, đường xuống cấp, đi lại khó khăn và nguy cơ mất an toàn.

Dự án cải tạo, nâng cấp chiều dài 21,7 km được UBND TP.Hà Nội phê duyệt năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2022 - 2027.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai nhằm nâng cao năng lực khai thác của tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Thủ đô với các tỉnh khu vực Tây Bắc.

Tuyến đường sẽ được nâng cấp, mở rộng đến 60 mét tương đương 4 - 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Chủ đầu tư thực hiện là Ban quản lý dự án đầu tư các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội.

Tổng diện tích phải thu hồi trên 105 ha tại các phường, xã gồm: Kiến Hưng, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa, Chương Mỹ, Xuân Mai và Phú Nghĩa.

Đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt góp phần hoàn chỉnh trục đường hướng tâm, kết nối với Quốc lộ 21B, đường Hồ Chí Minh, đường Vành đai 4…

Đồng thời khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giúp phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây Hà Nội.

Ghi nhận thực tế của PV trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người và phương tiện phải di chuyển rất khó khăn trên đoạn tuyến vừa được giải phóng mặt bằng. Mặt đường xuống cấp với nhiều ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng.

Toàn tuyến có 4 nút giao gồm nút giao Ba La (giao với Quốc lộ 21B), nút giao với đường Vành đai 4, nút giao với đường trục Bắc - Nam, nút giao với Quốc lộ 21A.

Hiện dự án đang trong quá trình hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng.

Không chỉ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 khi nhu cầu đi lại tăng cao mà theo phản ánh của người dân ,những ngày thường tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 thường xuyên xảy ra.

Mặt đường xuống cấp, những ổ gà, ổ voi cùng với nước đọng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe máy chật vật di chuyển qua các vị trí đọng nước.

Tình trạng ùn tắc thường xuyên diễn ra trên tuyến Quốc lộ 6 đang trong giai đoạn nâng cấp.

Hạng mục cầu Mai Lĩnh đang bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính.

Ùn tắc, xung đột giao thông xảy ra tại vị trí nút giao 2 đầu cầu.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển qua cầu Mai Lĩnh.

Cầu Mai Lĩnh hiện nay chỉ có 2 làn xe, cây cầu mới sẽ tăng gấp đôi năng lực lưu thông góp phần giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 6.