Quốc lộ 6 ùn tắc kéo dài, người dân chật vật di chuyển qua đại công trường
Trong thời gian chờ Quốc lộ 6 “lột xác”, người dân vẫn phải đối mặt với ùn tắc kéo dài, đường xuống cấp, đi lại khó khăn và nguy cơ mất an toàn.
Theo Thế Anh/Công luận
Dự án cải tạo, nâng cấp chiều dài 21,7 km được UBND TP.Hà Nội phê duyệt năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2022 - 2027.
Tuyến đường sẽ được nâng cấp, mở rộng đến 60 mét tương đương 4 - 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Chủ đầu tư thực hiện là Ban quản lý dự án đầu tư các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội.
Tổng diện tích phải thu hồi trên 105 ha tại các phường, xã gồm: Kiến Hưng, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa, Chương Mỹ, Xuân Mai và Phú Nghĩa.
Đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt góp phần hoàn chỉnh trục đường hướng tâm, kết nối với Quốc lộ 21B, đường Hồ Chí Minh, đường Vành đai 4…
Đồng thời khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giúp phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây Hà Nội.
Ghi nhận thực tế của PV trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người và phương tiện phải di chuyển rất khó khăn trên đoạn tuyến vừa được giải phóng mặt bằng. Mặt đường xuống cấp với nhiều ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.