Quay video “tự sướng” đi xe máy không đội mũ, thanh niên bị xử phạt

Đi xe máy chở theo người phía sau đều không đội mũ bảo hiểm, thanh niên còn lấy điện thoại quay video “tự sướng” đăng lên Facebook “câu like”.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa xử phạt N.X.B (sinh năm 2006, ở thôn Nương, xã Kiên Lao) về hành vi “Không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy tham gia giao thông đường bộ; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại”.

Hình ảnh N.X.B điều khiển xe máy, chở N.Q.T đều không đội mũ, quay video đăng tải lên Facebook.

Trước đó, ngày 22/9 trên trang Facebook có tên “Nguyễn Xuân Bắc” đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh hai thanh niên đi trên xe máy mang BKS: 98H1- 062.57 không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển xe máy sử dụng điện thoại. Video sau khi đăng tải thu hút hơn 68 nghìn lượt like (thích) và nhiều bình luận trái chiều.

N.X.B cùng tờ biên bản trên tay.

Nhận được phản ánh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung xác minh, làm rõ người liên quan là N.X.B điều khiển xe máy, chở N.Q.T (sinh năm 2005, ở thôn Bằng Công, xã Kiên Lao) tại đường liên thôn Bằng Công (xã Kiên Lao) vào 20h ngày 22/9.

Tại cơ quan công an, N.X.B thừa nhận hành vi vi phạm và được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích về các lỗi vi phạm. Công an đồng thời lập biên bản xử lý về hành vi nêu trên của N.X.B, với mức phạt tiền 1,9 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

