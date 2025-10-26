Hà Nội

Bất động sản

Quảng Trị đưa 65 thửa đất lên sàn, khởi điểm gần 205 triệu/thửa

Tỉnh Quảng Trị chuẩn bị tổ chức đấu giá 65 thửa đất ở tại xã Trường Ninh, khởi điểm thấp nhất gần 205 triệu/thửa.

Hạo Nhiên

Ngày 26/10, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Hà xác nhận, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 65 thửa đất ở tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, các thửa đất có diện tích từ 214,7m2 đến 565,4m2, giá khởi điểm dao động từ 204,891 triệu đồng đến 701,505 triệu đồng/thửa.

z6921117455636-bd3f8b715b4d17cb1905ee0620eb265a.jpg
Ảnh minh hoạ.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ diễn ra từ 7h30 ngày 22/10/2025 đến 16h30 ngày 6/11/2025 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Hà (số 52 Mai Thúc Loan, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Quảng Ninh (số 127 Nguyễn Hữu Cảnh, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị).

Mức tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 100.000 đồng/bộ đối với các thửa đất có giá khởi điểm dưới 1 tỉ đồng.

Buổi đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, áp dụng phương thức trả giá lên.

Phiên công bố giá trả sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 11/11/2025 tại hội trường UBND xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

