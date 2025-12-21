Mẹ đơn thân biến căn hộ 43m2 cũ kỹ đẹp ngỡ ngàng

Hà Nội

Bất động sản

Dù diện tích 43m2 không lớn, nhưng với cách sắp xếp khoa học và tinh tế, người mẹ đơn thân đã biến căn hộ thành một tổ ấm tiện nghi.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Một bà mẹ đơn thân (33 tuổi) tại (Hàng Châu, Trung Quốc) quyết định mua một căn hộ nhỏ gần trường tiểu học để con tiện đi học. Căn hộ cũ rộng 43m2, chỉ có 1 phòng ngủ. Ảnh: Sohu
Vì vậy, cô quyết định cải tạo lại căn hộ với yêu cầu có 2 phòng ngủ và công năng sống không bị thu hẹp. Ảnh: Sohu
Nữ chủ nhân đưa ra đề xuất thêm tường để tách thành 2 phòng ngủ, giữ không gian sinh hoạt chung đủ sáng và thoáng, lối đi hợp lý, không góc chết, không lãng phí diện tích. Ảnh: Sohu
Căn bếp thiết kế mở để "ăn gian" không gian và ánh sáng. Ảnh: Sohu
Kệ mở để lò vi sóng, nồi chiên và thiết bị nhỏ. Ảnh: Sohu
Tủ bếp nhiều ngăn, phân chia theo kích thước đồ. Ảnh: Sohu
Phòng khách đa năng, vừa là góc học tập, vừa góc đọc sách, vừa phòng chiếu phim. Ảnh: Sohu
Tủ sách lớn chứa đầy sách, đồ thủ công và văn phòng phẩm. Ảnh: Sohu
Khu tắm được phân tách khô – ướt bằng cửa lùa và rèm chống nước. Ảnh: Sohu
Hốc tường giữa bồn rửa và cửa được tận dụng để lắp máy giặt và máy sấy xếp chồng. Ảnh: Sohu
Phòng ngủ của con trai ngập ánh sáng nhờ cửa sổ sát sàn, nhìn thẳng ra sân trường. Ảnh: Sohu
Phòng ngủ của mẹ chỉ có giường, bàn trang điểm và một góc đọc. Ảnh: Sohu
Tủ quần áo âm tường gọn, giấu gương bên trong, chứa hết đồ cho cả bốn mùa. Ảnh: Sohu
