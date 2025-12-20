[INFOGRAPHIC] 6 trường hợp đăng ký đất đai phải cấp mới sổ đỏ

Nghị định mới hợp nhất các quy định liên quan đến đăng ký đất đai và cấp sổ đỏ. Trong đó, 6 trường hợp đăng ký biến động đất đai phải cấp mới sổ đỏ.
Trong tháng cuối cùng của năm 2025, hãng ôtô Trung Quốc Lynk & Co triển khai loạt ưu đãi giảm giá bán nhằm kích cầu, tạo sức hút cho các dòng xe chủ lực.
Ngôi nhà mở ra không gian sống bình yên, nơi ánh sáng, gió, cây xanh và con người cùng tạo nên nhịp điệu hạnh phúc, nhẹ nhàng và bền vững.
Nhà riêng của tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội có diện tích gần 120 m2, thiết kế hiện đại, với màu nâu - be chủ đạo, ứng dụng nhiều thiết bị thông minh.
Căn hộ mới vừa hoàn thiện của vợ chồng Ly Kute mang phong cách hiện đại, có tông trắng sáng chủ đạo, nội thất cao cấp.
Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 185 lô đất ở tại khu dân cư Yên Hòa (xã Yên Mô) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm hơn 5 triệu đồng/m2.
Chuẩn bị đón Giáng sinh, vợ cũ Đan Trường chi khoảng 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) mua cây thông trang trí căn biệt thự.
Theo kế hoạch, trong sáng 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công 7 “siêu dự án” hạ tầng, đô thị có ý nghĩa chiến lược quan trọng.
Đây là những cây cảnh được đánh giá cao về giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa phong thủy, thường xuất hiện trong không gian sống của gia đình khá giả.
Ngôi nhà không phô trương, nhưng đủ tinh tế để mang lại cảm giác thư thái, mát lành cho cuộc sống đô thị thường ngày.
Tổ ấm của Cường Đô La - Đàm Thu Trang là căn biệt thự mang phong cách hiện đại, có gara để 6 chiếc xe, phòng chiếu phim, khu vui chơi, tiểu cảnh trồng cây xanh.
Biệt thự có hình khối chữ A (hình thức mái dốc hai bên) khép kín về phía khu dân cư nhưng mở rộng tầm nhìn hướng biển, tạo trải nghiệm sống thanh bình.
Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 20 lô đất tại phường Tam Điệp ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 4 triệu đồng/m2.
Biệt thự của Hồ Quỳnh Hương nằm trong khu cao cấp tại TP HCM, rộng 600m2 mang phong cách hiện đại với không gian mở, nhiều cây xanh.
Dù chỉ vỏn vẹn 14m², căn hộ không mang lại cảm giác chật chội, trái lại còn chứng minh rằng thiết kế hợp lý, diện tích nhỏ không đồng nghĩa với bất tiện.
Ngày 11/12 Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh, dự án hơn 196.000 tỷ đồng với nhà ga chuẩn 5 sao.
Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 81 lô đất ở xã Giao Ninh ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất gần 488 triệu đồng/lô.
Không gian sống của Cao Thái Hà được trang trí theo hong cách hiện đại, sang trọng và đơn giản các chi tiết.
Lâu đài Thành Thắng gây chú ý bởi quy mô hơn 15.000m2, kiến trúc lấy cảm hứng từ Vatican, được xem là công trình nhà ở tư nhân lớn nhất Đông Nam Á.
Thông qua đoạn video trang trí cổng đám cưới, có thể thấy tổng thể dinh thự toát lên cảm giác đồ sộ, xa hoa lộng lẫy.
Với việc tổ chức đấu giá thành công Dự án Khu dân cư nông thôn mới tại tổ dân phố Ngòi Đong 1, tỉnh Lào Cai thu về ngân sách Nhà nước hơn 216 tỷ đồng.
Biệt thự ở khu cư xá Bắc Hải (TP HCM) Đàm Vĩnh Hưng vừa tạm biệt có diện tích gần 400 m2, hai mặt tiền, gồm một hầm để xe, 5 tầng, có hồ bơi, sân vườn.