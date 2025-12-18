Nhà trong hẻm cụt thông thoáng nhờ 'lõi gió' độc đáo

Ngôi nhà không phô trương, nhưng đủ tinh tế để mang lại cảm giác thư thái, mát lành cho cuộc sống đô thị thường ngày.
Mai Tài Phến làm đạo diễn phim do Mỹ Tâm sản xuất. Trước đó, anh đóng nhiều bộ phim, MV ca nhạc.
Năm 2025, Mark Zuckerberg tiến hành cuộc đại tu lớn nhất lịch sử Meta, siết hiệu suất, cắt giảm metaverse và đổ hàng chục tỷ USD cho AI.
Diện thiết kế cắt xẻ táo bạo thả dáng trên biển, cô nàng Lovelynnboo khéo khoe vòng một đầy đặn cùng vòng eo 'con kiến siêu nhỏ đốn tim người đối diện.
Theo tử vi, trước Tết Dương lịch 2026, 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, kiếm bộn tiền, đón năm mới 2026 đầy dư dả và cơ hội thăng tiến bất ngờ.
Khảo cổ tại Hà Bắc phát hiện 110 ngôi mộ cổ, quan tài đất sét và hài cốt bảo quản tốt, các mẫu xét nghiệm ADN giúp hiểu rõ về nguyên nhân tử vong.
Sơn Tùng một lần nữa 'đánh úp' fan với chia sẻ loạt ảnh lần đầu tiên anh chàng được trải nghiệm xe buýt hai tầng.
SK Hynix cảnh báo thiếu hụt DRAM có thể kéo dài đến 2028 khi năng lực sản xuất dồn cho AI và máy chủ, đẩy giá RAM khó hạ nhiệ
Một nhóm người đam mê tìm kiếm cổ vật đã tình cờ phát hiện ra một di vật bị thất lạc từ thời chiến tranh của Ba Lan trong khu rừng Starachowice.
Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết Bắc Cực ghi nhận nhiệt độ cao nhất lịch sử, ấm lên nhanh gấp đôi toàn cầu, băng tan kỷ lục.
Sau khi được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về Việt Nam hồi tháng 7/2025, mẫu xe máy Honda Super Cub 50 Final Edition mới đây đã chính thức được ra mắt.
Với hàng cây thông khổng lồ, ông già Noel cao hàng chục mét… không gian Trường Đại học FPT trở thành điểm “check in” siêu hot mùa Giáng sinh.
Mũi Né, điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch 2026, mê hoặc du khách bằng bãi cát vàng, đồi cát siêu thực, biển xanh và trải nghiệm văn hóa độc đáo.
Apple chính thức trao giải iPhone Game of the Year 2025 cho Pokémon TCG Pocket, tựa game thẻ bài gây bất ngờ lớn tại App Store Awards năm nay.
TikToker Việt Phương Thoa chia sẻ loạt ảnh diện kimono truyền thống giữa khung cảnh thiên nhiên và kiến trúc đậm chất xứ Phù Tang.
Mẫu xe SUV Wuling Xingguang 560 giá "siêu rẻ" đã chính thức trình làng tại Triển lãm Ô tô Quốc tế ASEAN Nam Ninh diễn ra ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33, vận động viên điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên tranh thủ dành thời gian khám phá thủ đô Bangkok (Thái Lan).
MC Khánh Vy (Trần Khánh Vy) mới đây khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi chia sẻ loạt hình ảnh với phong cách thời trang đậm chất fashionista.
Hàng nghìn quân Ukraine mắc kẹt ở Myrnohrad trong tình thế tuyệt vọng; kế hoạch phá vây theo kiểu “trong đánh ra, ngoài đánh vào”, nhưng liệu có thành công?
Thâm Quyến chuẩn bị đưa robot hình người ra đường phố, biến khoa học viễn tưởng thành thử nghiệm đô thị AI quy mô chưa từng có.
Đông đảo người dân ở Australia thắp nến, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng trên bãi biển Bondi, Sydney, vừa qua.