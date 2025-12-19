Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Biệt thự 1.500m2 rực rỡ đón Giáng sinh của vợ cũ Đan Trường

Bất động sản

Biệt thự 1.500m2 rực rỡ đón Giáng sinh của vợ cũ Đan Trường

Chuẩn bị đón Giáng sinh, vợ cũ Đan Trường chi khoảng 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) mua cây thông trang trí căn biệt thự.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sau khi ly hôn, doanh nhân Thủy Tiên - vợ cũ Đan Trường vẫn sống trong căn biệt thự rộng lớn tại California (Mỹ). Ảnh: Thuy Tien Mfas
Sau khi ly hôn, doanh nhân Thủy Tiên - vợ cũ Đan Trường vẫn sống trong căn biệt thự rộng lớn tại California (Mỹ). Ảnh: Thuy Tien Mfas
Biệt thự tọa lạc trên một ngọn đồi thuộc khu nhà giàu, có tổng diện tích khu đất hơn 4.000m2. Trong đó, diện tích xây nhà ở khoảng 1.500m2, phần còn lại khuôn viên sân vườn. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Biệt thự tọa lạc trên một ngọn đồi thuộc khu nhà giàu, có tổng diện tích khu đất hơn 4.000m2. Trong đó, diện tích xây nhà ở khoảng 1.500m2, phần còn lại khuôn viên sân vườn. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Mới đây, Thủy Tiên chia sẻ loạt ảnh trang trí căn biệt thự rực rỡ đón Giáng sinh. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Mới đây, Thủy Tiên chia sẻ loạt ảnh trang trí căn biệt thự rực rỡ đón Giáng sinh. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Doanh nhân Thủy Tiên cho biết phần lớn các vật dụng năm nay đều được mua mới, phù hợp với xu hướng lễ hội năm 2025. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Doanh nhân Thủy Tiên cho biết phần lớn các vật dụng năm nay đều được mua mới, phù hợp với xu hướng lễ hội năm 2025. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Cây thông Noel được đặt ở sảnh chính. Phía dưới gốc cây trang trí bằng túi quà nhỏ xinh, xe tuần lộc. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Cây thông Noel được đặt ở sảnh chính. Phía dưới gốc cây trang trí bằng túi quà nhỏ xinh, xe tuần lộc. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Góc bên kia, Thủy Tiên đặt chiếc ghế sofa đơn màu kem, nổi bật trên chiếc thảm đỏ đậm không khí Giáng sinh. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Góc bên kia, Thủy Tiên đặt chiếc ghế sofa đơn màu kem, nổi bật trên chiếc thảm đỏ đậm không khí Giáng sinh. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Những góc khác được trang trí bằng chậu hoa trạng nguyên đỏ rực. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Những góc khác được trang trí bằng chậu hoa trạng nguyên đỏ rực. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Tại khu vực sảnh, cầu thang kính trong nhà được trang trí công phu với cây thông xanh, nơ lớn và ruy băng. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Tại khu vực sảnh, cầu thang kính trong nhà được trang trí công phu với cây thông xanh, nơ lớn và ruy băng. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Đây là không gian được đầu tư kỹ lưỡng nhất, nơi cả gia đình và khách mời chụp ảnh kỷ niệm trong dịp lễ. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Đây là không gian được đầu tư kỹ lưỡng nhất, nơi cả gia đình và khách mời chụp ảnh kỷ niệm trong dịp lễ. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Cây thông trong biệt thự của doanh nhân Thủy Tiên cao 4,5 mét. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Cây thông trong biệt thự của doanh nhân Thủy Tiên cao 4,5 mét. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Trang trí biệt thự đón Giáng sinh #Biệt thự rộng lớn tại California #Trang trí cây thông Noel #Chủ nhân Thủy Tiên #Lễ hội Giáng sinh 2025 #biệt thự

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT