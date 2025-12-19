Ninh Bình sắp đấu giá 185 lô đất, khởi điểm hơn 5 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 185 lô đất ở tại khu dân cư Yên Hòa (xã Yên Mô) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm hơn 5 triệu đồng/m2.

Ngày 19/12, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 185 lô đất ở tại khu dân cư Yên Hòa, xã Yên Mô.

Theo đó, các lô đất có diện tích 114 - 289 m2/lô, giá khởi điểm 5,5 - 7,7 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 19/12 đến 17h ngày 30/12 tại trụ sở chính Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, điện thoại: 0229.3636.668; tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Số 325, đường Trường Chinh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, điện thoại: 0228.3836335.

Ảnh minh hoạ.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 19/12 đến 17h ngày 30/12 vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá từng thửa đất bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h ngày 4/1/2026, tại Nhà văn hoá UBND xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

