Nhà gạch nung ngập nắng gió và cây xanh ở Đà Nẵng

Bất động sản

Nhà gạch nung ngập nắng gió và cây xanh ở Đà Nẵng

Ngôi nhà mở ra không gian sống bình yên, nơi ánh sáng, gió, cây xanh và con người cùng tạo nên nhịp điệu hạnh phúc, nhẹ nhàng và bền vững.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc tại phường Hòa Minh, TP. Đà Nẵng, Gạo Lứt House nằm trong bối cảnh nhà phố 5×18m chỉ có một mặt thoáng duy nhất, lại đối mặt hướng Tây Nam nắng gắt từ 11 giờ đến 17 giờ và không gian bị kẹp giữa khu dân cư mới. Ảnh: Hoangle
Tọa lạc tại phường Hòa Minh, TP. Đà Nẵng, Gạo Lứt House nằm trong bối cảnh nhà phố 5×18m chỉ có một mặt thoáng duy nhất, lại đối mặt hướng Tây Nam nắng gắt từ 11 giờ đến 17 giờ và không gian bị kẹp giữa khu dân cư mới. Ảnh: Hoangle
Thách thức đặt ra cho kiến trúc sư là kiến tạo một hệ sinh thái vi khí hậu bền vững, đảm bảo sự riêng tư nhưng vẫn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Hoangle
Thách thức đặt ra cho kiến trúc sư là kiến tạo một hệ sinh thái vi khí hậu bền vững, đảm bảo sự riêng tư nhưng vẫn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Hoangle
Theo đó, ngôi nhà 3 tầng được cấu trúc bằng sự hòa trộn các vật liệu địa phương: gạch đất nung ngoài mặt tiền, mái ngói và gỗ cũ hơn 30 năm tái sử dụng, trần bê tông thô mộc...Ảnh: Hoangle
Theo đó, ngôi nhà 3 tầng được cấu trúc bằng sự hòa trộn các vật liệu địa phương: gạch đất nung ngoài mặt tiền, mái ngói và gỗ cũ hơn 30 năm tái sử dụng, trần bê tông thô mộc...Ảnh: Hoangle
Ban ngày, ánh sáng phản chiếu lên gạch tạo nên sắc độ dịu và ấm. Ảnh: Hoangle
Ban ngày, ánh sáng phản chiếu lên gạch tạo nên sắc độ dịu và ấm. Ảnh: Hoangle
Ban đêm, ánh sáng từ bên trong xuyên qua từng ô gạch kính, tạo hiệu ứng “những hạt gạo ngũ sắc”, hình ảnh vừa quen thuộc vừa đậm chất thơ đô thị. Ảnh: Hoangle
Ban đêm, ánh sáng từ bên trong xuyên qua từng ô gạch kính, tạo hiệu ứng “những hạt gạo ngũ sắc”, hình ảnh vừa quen thuộc vừa đậm chất thơ đô thị. Ảnh: Hoangle
Giếng trời trung tâm tạo dòng gió đứng, đưa ánh sáng vào sâu bên trong. Ảnh: Hoangle
Giếng trời trung tâm tạo dòng gió đứng, đưa ánh sáng vào sâu bên trong. Ảnh: Hoangle
Hệ cửa lớn hướng sân vườn giúp thông gió chéo và bớt cảm giác ngột ngạt. Ảnh: Hoangle
Hệ cửa lớn hướng sân vườn giúp thông gió chéo và bớt cảm giác ngột ngạt. Ảnh: Hoangle
Mái cách nhiệt và tường hai lớp giúp giảm bức xạ nhiệt. Ảnh: Hoangle
Mái cách nhiệt và tường hai lớp giúp giảm bức xạ nhiệt. Ảnh: Hoangle
Cây xanh được trồng xen kẽ tạo không gian mát lành. Ảnh: Hoangle
Cây xanh được trồng xen kẽ tạo không gian mát lành. Ảnh: Hoangle
Hiên nhà rộng, mái che dài ngăn ánh nắng buổi trưa chiều chiếu thẳng vào nhà. Ảnh: Hoangle
Hiên nhà rộng, mái che dài ngăn ánh nắng buổi trưa chiều chiếu thẳng vào nhà. Ảnh: Hoangle
Nội thất mang phong cách tối giản. Ảnh: Hoangle
Nội thất mang phong cách tối giản. Ảnh: Hoangle
Cao độ sàn thay đổi tạo sự phân chia giữa phòng khách và bếp. Ảnh: Hoangle
Cao độ sàn thay đổi tạo sự phân chia giữa phòng khách và bếp. Ảnh: Hoangle
Phòng ngủ và góc học tập của trẻ trên tầng 2. Ảnh: Hoangle
Phòng ngủ và góc học tập của trẻ trên tầng 2. Ảnh: Hoangle
Phòng ngủ với ban công hướng ra vườn cây mini xanh mát. Ảnh: Hoangle
Phòng ngủ với ban công hướng ra vườn cây mini xanh mát. Ảnh: Hoangle
#Thiết kế nhà xanh bền vững #Kiến trúc thân thiện môi trường #Sử dụng vật liệu địa phương #Hệ sinh thái vi khí hậu #Không gian sống bình yên #nhà phố

