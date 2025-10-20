Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Thái Thuỵ sắp đấu 10 lô đất, khởi điểm 15 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 10 lô đất ở khu đô thị OĐT 8B (xã Thái Thuỵ) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 15 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 20/10, thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá đưa 10 lô đất ở đô thị OĐT 8B (xã Thái Thuỵ).

Theo đó, các đất có diện tích từ 120 - 230 m2, với giá khởi điểm 15 - 23,1 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá tại Hội trường tầng 1, UBND xã Thái Thụy từ 8h30 ngày 27/10 đến 16h30 ngày 28/10; tại Trung tâm đấu giá từ 8h30 ngày 16/10 đến 11h30 ngày 29/10.

image.jpg
Ảnh minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước tại các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trên toàn quốc trong thời hạn từ 8h30 ngày 16/10 đến 11h ngày 29/10; hoặc nộp tại Trung tâm đấu giá tài sản vào 8h30 - 16h30ngày 29/10.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại Hội trường tầng 1, UBND xã Thái Thụy từ 8h30 ngày 27/10 đến 16h30 ngày 28/10; tại Trung tâm đấu giá từ 8h30 ngày 16/10 đến 16h30 ngày 29/10.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá lúc 8h ngày 1/11 tại Hội trường tầng 1, UBND xã Thái Thụy.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Tĩnh)
#Hưng Yên #đấu giá #đất ở #bất động sản #tăng nguồn thu

Bài liên quan

Bất động sản

Hơn 50 lô đất ở Hưng Yên sắp lên sàn, khởi điểm từ 11 triệu đồng/m2

Đầu tháng 11, tỉnh Hưng Yên sẽ đưa 53 lô đất ở tại xã Lương Bằng ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 11 triệu đồng/m2.

Ngày 16/10, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 53 lô đất (đợt 1) cho nhân dân làm nhà ở tại xã Diên Hồng, huyện Kim Động (nay là xã Lương Bằng), tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các lô đất diện tích dao động từ 88 - 94,5m2. Giá khởi điểm từ 11 - 13,2 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 990 triệu đồng đến hơn 1,2 tỉ đồng mỗi suất.

Xem chi tiết

Bất động sản

Ninh Bình đấu giá 42 lô đất, khởi điểm từ 6 triệu đồng/m2

Đầu tháng 11, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức đấu giá 42 lô đất ở tại khu dân cư tập trung xã Hải Anh, khởi điểm thấp nhất từ 6 triệu đồng/m2.

Ngày 15/10, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 42 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, các lô đất có diện tích dao động từ 92m2 đến 130,8m2. Giá khởi điểm từ 6 - 8,25 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 600 - 863 triệu đồng mỗi lô đất.

Xem chi tiết

Bất động sản

Thành phố Huế sắp đấu giá khai thác 5 mỏ khoáng sản

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác 5 mỏ khoáng sản nhằm minh bạch hóa quá trình cấp phép, tăng nguồn thu cho ngân sách, đồng thời đảm bảo khai thác hợp lý...

Ngày 11/10, thông tin từ UBND TP Huế xác nhận, đơn vị vừa ban hành Quyết định phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2025.

Theo đó, 5 mỏ khoáng sản được đưa ra đấu giá, gồm: Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Thác Trượt (xã Khe Tre) có diện tích 3ha, giá khởi điểm hơn 2,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 730 triệu đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới