Thái Thuỵ sắp đấu 10 lô đất, khởi điểm 15 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 10 lô đất ở khu đô thị OĐT 8B (xã Thái Thuỵ) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 15 triệu đồng/m2.

Ngày 20/10, thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá đưa 10 lô đất ở đô thị OĐT 8B (xã Thái Thuỵ).

Theo đó, các đất có diện tích từ 120 - 230 m2, với giá khởi điểm 15 - 23,1 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá tại Hội trường tầng 1, UBND xã Thái Thụy từ 8h30 ngày 27/10 đến 16h30 ngày 28/10; tại Trung tâm đấu giá từ 8h30 ngày 16/10 đến 11h30 ngày 29/10.

Ảnh minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước tại các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trên toàn quốc trong thời hạn từ 8h30 ngày 16/10 đến 11h ngày 29/10; hoặc nộp tại Trung tâm đấu giá tài sản vào 8h30 - 16h30ngày 29/10.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại Hội trường tầng 1, UBND xã Thái Thụy từ 8h30 ngày 27/10 đến 16h30 ngày 28/10; tại Trung tâm đấu giá từ 8h30 ngày 16/10 đến 16h30 ngày 29/10.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá lúc 8h ngày 1/11 tại Hội trường tầng 1, UBND xã Thái Thụy.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.