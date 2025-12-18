Hà Nội

5 cây cảnh người giàu thường bí mật trồng trong nhà

5 cây cảnh người giàu thường bí mật trồng trong nhà

Đây là những cây cảnh được đánh giá cao về giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa phong thủy, thường xuất hiện trong không gian sống của gia đình khá giả.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Màu vàng tượng trưng cho tiền tài, màu đỏ tượng trưng cho sự thịnh vượng. Điều này khiến quất trở thành cây cảnh được nhiều gia đình giàu có ưa chuộng. Ảnh: Suckhoedoisong
Cây quất được ưa chuộng vì tượng trưng cho sự giàu có, công việc kinh doanh thuận lợi, nở hoa quanh năm và hương thơm dễ chịu. Ảnh: Nhân dân
Mộc hương là cây cảnh dân dã nhưng được các gia đình giàu có ưa chuộng. Hoa mộc hương thơm ngát, mang lại cảm giác dễ chịu. Ảnh: Caygiongsaigon
Hơn nữa, hoa mộc hương màu vàng óng, tượng trưng cho điều tốt lành, may mắn, gia tăng tài lộc. Ảnh: Người lao động
Màu lá bắt mắt và chuỗi quả đỏ rực rỡ khiến nam thiên trúc mang những ý nghĩa tốt lành như sức khỏe trường thọ, vận may tài lộc, gia đình thịnh vượng, con cháu sung túc. Ảnh: Dân Việt
Ngoài ra, nam thiên trúc dễ chăm sóc, chịu được ánh sáng yếu. Để cây tươi tốt, nên đặt cây ở vị trí sáng sủa (gần cửa sổ, ban công) tránh nắng gắt trực tiếp và đảm bảo đất thoát nước tốt, tưới nước khi đất se mặt. Ảnh: Dân Việt
Trong phong thủy, hoa đỗ quyên biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc. Ngoài ra, đỗ quyên còn giúp xua đuổi vận đen, hút năng lượng tích cực. Ảnh: Internet
Trồng đỗ quyên không quá khó, quan trọng nhất là đất, vì đỗ quyên thích đất chua. Duy trì tưới nước mỗi khi đất khô. Ảnh: Phương Garden
Trúc phú quý có dáng thẳng, thân xanh mướt, sinh trưởng bền bỉ, tượng trưng cho sự phát triển ổn định và con đường công danh suôn sẻ. Ảnh: Totoro Garden
Trúc phú quý có dáng thẳng, thân xanh mướt, sinh trưởng bền bỉ, tượng trưng cho sự phát triển ổn định và con đường công danh suôn sẻ. Ảnh: Totoro Garden
*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm
#Cây cảnh phong thủy cho gia đình giàu có #Ý nghĩa tượng trưng của cây cảnh trong phong thủy #Các loại cây cảnh mang tài lộc và may mắn #Chăm sóc cây cảnh nội thất và ngoại thất #Cây cảnh biểu tượng sự thịnh vượng và phát triển #Cây quất và các loại cây mang ý nghĩa tài lộc

