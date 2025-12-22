Hà Nội sắp đưa 33 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 5 triệu đồng/m2

TP Hà Nội chuẩn bị đưa 33 lô đất ở trên địa bàn xã Yên Lãng ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 5 triệu đồng/m2.

Ngày 22/12, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 33 lô đất trên địa bàn xã Yên Lãng, TP. Hà Nội (trước đây thuộc huyện Mê Linh).

Trong đó, có 29 thửa đất tại điểm X7, thôn Nại Châu, xã Chu Phan (cũ) và 4 thửa đất tại khu Đồng Trước, xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc (cũ). Các thửa đất có diện tích từ 95 - 190 m2, với giá khởi điểm từ 5 - 7 triệu đồng/m2.

Ảnh minh hoạ.

Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá từ 8h ngày 12/12 đến hết 17h ngày 24/12/2025 (giờ hành chính).

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào 8h30 ngày 29/12/2025 tại Hội trường UBND xã Yên Lãng, TP Hà Nội.

