Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh biệt thự đậm chất 'ngoài hành tinh' của tỷ phú Jeff Bezos

Bất động sản

Cận cảnh biệt thự đậm chất 'ngoài hành tinh' của tỷ phú Jeff Bezos

Biệt thự của Jeff Bezos tại Beverly Hills (Mỹ) có chi tiết giống như một chiếc UFO, thu hút sự chú ý. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tỷ phú Jeff Bezos đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho tổ ấm hôn nhân của ông cùng bà Lauren Sanchez tại Beverly Hills (Mỹ). Ảnh: New York Post
Tỷ phú Jeff Bezos đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho tổ ấm hôn nhân của ông cùng bà Lauren Sanchez tại Beverly Hills (Mỹ). Ảnh: New York Post
Những hình ảnh chụp từ trên cao mới công bố hé lộ loạt tiện ích xa hoa và có phần kỳ lạ của khu biệt thự. Ảnh: New York Post
Những hình ảnh chụp từ trên cao mới công bố hé lộ loạt tiện ích xa hoa và có phần kỳ lạ của khu biệt thự. Ảnh: New York Post
Biệt thự khổng lồ được xây dựng sau khi Bezos mua lại bất động sản này vào năm 2020. Sau 5 năm thi công, thương vụ trị giá 165 triệu USD - sau đó được bổ sung thêm một lô đất 10 triệu USD - vẫn được xếp vào hàng những giao dịch bất động sản đắt đỏ nhất lịch sử Los Angeles. Ảnh: New York Post
Biệt thự khổng lồ được xây dựng sau khi Bezos mua lại bất động sản này vào năm 2020. Sau 5 năm thi công, thương vụ trị giá 165 triệu USD - sau đó được bổ sung thêm một lô đất 10 triệu USD - vẫn được xếp vào hàng những giao dịch bất động sản đắt đỏ nhất lịch sử Los Angeles. Ảnh: New York Post
Gu thẩm mỹ “ngoài trái đất” của vợ chồng tỷ phú thể hiện rõ trong cách bài trí khuôn viên. Nổi bật nhất là một công trình mang dáng dấp tương lai, đặt gần khu vườn xương rồng, có hình dạng giống một chiếc UFO. Ảnh: New York Post
Gu thẩm mỹ “ngoài trái đất” của vợ chồng tỷ phú thể hiện rõ trong cách bài trí khuôn viên. Nổi bật nhất là một công trình mang dáng dấp tương lai, đặt gần khu vườn xương rồng, có hình dạng giống một chiếc UFO. Ảnh: New York Post
Theo mô tả trên trang web của Timothy Oulton Studio, “kén không gian” này được thiết kế theo tỷ lệ mô phỏng khoang tàu Apollo 11 của NASA, có thể linh hoạt sử dụng như phòng tiếp khách riêng tư, không gian làm việc, phòng họp hoặc phòng ăn. Ảnh: New York Post
Theo mô tả trên trang web của Timothy Oulton Studio, “kén không gian” này được thiết kế theo tỷ lệ mô phỏng khoang tàu Apollo 11 của NASA, có thể linh hoạt sử dụng như phòng tiếp khách riêng tư, không gian làm việc, phòng họp hoặc phòng ăn. Ảnh: New York Post
Nằm ở trung tâm khu đất rộng 4 ha là ngôi nhà chính ba tầng theo phong cách kiến trúc Georgian cổ điển. Ảnh: New York Post
Nằm ở trung tâm khu đất rộng 4 ha là ngôi nhà chính ba tầng theo phong cách kiến trúc Georgian cổ điển. Ảnh: New York Post
Công trình do kiến trúc sư Mỹ Roland Coate thiết kế, gắn liền với thời kỳ hoàng kim của Hollywood. Ảnh: New York Post
Công trình do kiến trúc sư Mỹ Roland Coate thiết kế, gắn liền với thời kỳ hoàng kim của Hollywood. Ảnh: New York Post
Gần ngôi nhà chính là hồ bơi lớn, kết nối bằng lối đi lát đá. Ảnh: New York Post
Gần ngôi nhà chính là hồ bơi lớn, kết nối bằng lối đi lát đá. Ảnh: New York Post
Bể bơi có họa tiết các sinh vật dưới nước. Ảnh: New York Post
Bể bơi có họa tiết các sinh vật dưới nước. Ảnh: New York Post
Khu biệt thự còn sở hữu sân ngắm cảnh rộng lớn với bàn tiệc dài, nhìn ra ba sân pickleball cỡ lớn. Ảnh: New York Post
Khu biệt thự còn sở hữu sân ngắm cảnh rộng lớn với bàn tiệc dài, nhìn ra ba sân pickleball cỡ lớn. Ảnh: New York Post
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự phong cách tương lai #Biệt thự tỷ phú Jeff Bezos #Thiết kế biệt thự 'ngoài trái đất' #Tiện ích xa hoa Beverly Hills #Kiến trúc hiện đại và cổ điển kết hợp #Giao dịch bất động sản đắt đỏ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT