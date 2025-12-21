Hà Nội

Nhà 2 tầng nổi bật giữa phố cổ nhờ mái cong bê tông lạ mắt

Bất động sản

Nhà 2 tầng nổi bật giữa phố cổ nhờ mái cong bê tông lạ mắt

Cải tạo trong phố cổ, diện tích nhỏ nhưng ngôi nhà vẫn nổi bật và thoáng sáng nhờ mái cong bê tông và giếng trời.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc trong phố cổ tại Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), dự án cải tạo nhà Xuebei Home xuất hiện giữa làn sóng đô thị hóa đang dần xóa nhòa bản sắc văn hóa truyền thống. Ảnh: Ce Wang
Để khắc phục hạn chế về diện tích, nhóm kiến trúc sư phá vỡ mô hình xây dựng đóng kín thông thường bằng cách tạo ra khoảng thở. Ảnh: Ce Wang
Công trình gây ấn tương bởi mái cong bê tông độc đáo. Đây là giải pháp kỹ thuật giúp giảm cảm giác nén chặt, tạo ra ranh giới mềm giữa ngôi nhà và bầu trời. Ảnh: Ce Wang
Bên trong ngôi nhà không bị bó hẹp bởi những bức tường dày đặc xung quanh. Ảnh: Ce Wang
Cửa sổ với hình dáng và kích thước khác biệt, mang đến tầm nhìn thoáng sáng. Ảnh: Ce Wang
Giếng trời giúp lấy ánh sáng tự nhiên tối đa. Ảnh: Ce Wang
Kết cấu bê tông với dấu ván khuôn đem lại cảm giác thô mộc, gần gũi. Ảnh: Ce Wang
Phòng khách nổi bật với bộ sofa bọc da màu đen sang trọng. Ảnh: Ce Wang
Bức tường phong hóa không bị phá bỏ, mà được giữ lại như để câu chuyện của quá khứ. Ảnh: Ce Wang
Góc nhỏ được tận dụng làm hồ nước mini trong nhà. Ảnh: Ce Wang
Khu bếp gọn gàng với hệ tủ gỗ tự nhiên. Ảnh: Ce Wang
Góc làm việc bố trí cạnh cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Ce Wang
#Cải tạo nhà phố cổ #Mái cong bê tông độc đáo #Thiết kế tối ưu diện tích #Sử dụng giếng trời lấy sáng #Bảo tồn kiến trúc truyền thống #Không gian sống mở và thoáng đãng

