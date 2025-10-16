Hà Nội

Bất động sản

Hơn 50 lô đất ở Hưng Yên sắp lên sàn, khởi điểm từ 11 triệu đồng/m2

Đầu tháng 11, tỉnh Hưng Yên sẽ đưa 53 lô đất ở tại xã Lương Bằng ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 11 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 16/10, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 53 lô đất (đợt 1) cho nhân dân làm nhà ở tại xã Diên Hồng, huyện Kim Động (nay là xã Lương Bằng), tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các lô đất diện tích dao động từ 88 - 94,5m2. Giá khởi điểm từ 11 - 13,2 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 990 triệu đồng đến hơn 1,2 tỉ đồng mỗi suất.

image-3972.jpg
Ảnh minh hoạ.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán và tiếp nhận từ 8h ngày 16/10 đến trước 17h ngày 29/10/2025 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát (phường Xuân Phương, Hà Nội), Phòng Kinh tế xã Lương Bằng và Nhà văn hóa thị trấn Lương Bằng (đối diện Công an xã Lương Bằng). Người tham gia có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Phí mua hồ sơ từ 100.000 - 200.000 đồng/bộ, tiền đặt trước bằng 5% - 20% giá khởi điểm từng suất đất.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào 8h30 ngày 1/11/2025, tại Nhà văn hóa xã Lương Bằng (huyện Kim Động cũ), Hưng Yên.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng cho từng suất đất, theo phương thức trả giá lên.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Hưng Yên #đấu giá #đất ở #tăng nguồn thu #bất động sản

Bất động sản

Ninh Bình đấu giá 42 lô đất, khởi điểm từ 6 triệu đồng/m2

Đầu tháng 11, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức đấu giá 42 lô đất ở tại khu dân cư tập trung xã Hải Anh, khởi điểm thấp nhất từ 6 triệu đồng/m2.

Ngày 15/10, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 42 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, các lô đất có diện tích dao động từ 92m2 đến 130,8m2. Giá khởi điểm từ 6 - 8,25 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 600 - 863 triệu đồng mỗi lô đất.



Bất động sản

Phố Hiến sắp đấu giá 23 thửa đất, khởi điểm 7,5 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 23 thửa đất ở phường Phố Hiến ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 7,5 triệu đồng/m2.

Ngày 14/10, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 23 thửa đất ở phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các thửa đất có diện tích từ 61 - 220 m2, giá khởi điểm 7,5 - 24,4 triệu đồng/m2.



Bất động sản

Hưng Yên đưa 27 thửa đất lên sàn, khởi điểm từ 1,7 triệu đồng/m2

Đầu tháng 11, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá 27 thửa đất ở xã Vạn Xuân, khởi điểm thấp nhất từ 1,7 triệu đồng/m2.

Ngày 13/10, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 27 thửa tại khu dân cư số 1 thôn Hương, thôn Thượng Hộ Trung, thôn Lộc Điền, thôn Phú Chử và thôn Thanh Hương 2, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 83m2 đến 186m2, giá khởi điểm dao động từ 1,7 - 12,8 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 252 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng/thửa.



