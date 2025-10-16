Hơn 50 lô đất ở Hưng Yên sắp lên sàn, khởi điểm từ 11 triệu đồng/m2

Đầu tháng 11, tỉnh Hưng Yên sẽ đưa 53 lô đất ở tại xã Lương Bằng ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 11 triệu đồng/m2.

Ngày 16/10, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 53 lô đất (đợt 1) cho nhân dân làm nhà ở tại xã Diên Hồng, huyện Kim Động (nay là xã Lương Bằng), tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các lô đất diện tích dao động từ 88 - 94,5m2. Giá khởi điểm từ 11 - 13,2 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 990 triệu đồng đến hơn 1,2 tỉ đồng mỗi suất.

Ảnh minh hoạ.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán và tiếp nhận từ 8h ngày 16/10 đến trước 17h ngày 29/10/2025 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát (phường Xuân Phương, Hà Nội), Phòng Kinh tế xã Lương Bằng và Nhà văn hóa thị trấn Lương Bằng (đối diện Công an xã Lương Bằng). Người tham gia có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Phí mua hồ sơ từ 100.000 - 200.000 đồng/bộ, tiền đặt trước bằng 5% - 20% giá khởi điểm từng suất đất.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào 8h30 ngày 1/11/2025, tại Nhà văn hóa xã Lương Bằng (huyện Kim Động cũ), Hưng Yên.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng cho từng suất đất, theo phương thức trả giá lên.