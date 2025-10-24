Quảng Trị đưa 59 lô đất lên sàn, khởi điểm 950 triệu đồng/lô

Trong tháng 11, tỉnh Quảng Trị sẽ đưa 59 thửa đất ở tại khu đô thị Tân Vĩnh (phường Nam Đông Hà) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất 950 triệu đồng/lô.

Ngày 24/10, thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 59 thửa đất ở tại khu đô thị Tân Vĩnh, phường Nam Đông Hà.

Cụ thể, các lô đất có diện tích từ 147,2 - 270,2 m2; giá khởi điểm từ 950 triệu đồng - 2,3 tỷ đồng/thửa đất.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, khách hàng và nhà đầu tư có nhu cầu đấu giá đất có thể đăng ký mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá vào khung giờ hành chính từ ngày 21/10/2025 đến ngày 4/11/2025 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

Địa điểm mua và nộp hồ sơ tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị (Vietinbank chi nhánh Quảng Trị).

Buổi công bố kết quả đấu giá sẽ được diễn ra vào lúc 8h30 ngày 7/11/2025 (cuộc 1, gồm 29 thửa); và 14h ngày 7/11/2025 (cuộc 2 gồm 30 thửa) tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Quảng Trị.

Được biết, Khu đô thị Tân Vĩnh nằm tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, (nay là phường Nam Đông Hà), tỉnh Quảng Trị. Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại quyết định 2812/QĐ-UBND ngày 1/11/2022.

Dự án có tổng mức đầu tư 60,8 tỷ đồng, do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, với quy mô 18,19 ha, bao gồm các hạng mục như: đường giao thông, hệ thống thoát nước, san nền, cấp điện, chiếu sáng, công viên và cây xanh.