Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Quảng Trị đưa 59 lô đất lên sàn, khởi điểm 950 triệu đồng/lô

Trong tháng 11, tỉnh Quảng Trị sẽ đưa 59 thửa đất ở tại khu đô thị Tân Vĩnh (phường Nam Đông Hà) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất 950 triệu đồng/lô.

Hạo Nhiên

Ngày 24/10, thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 59 thửa đất ở tại khu đô thị Tân Vĩnh, phường Nam Đông Hà.

Cụ thể, các lô đất có diện tích từ 147,2 - 270,2 m2; giá khởi điểm từ 950 triệu đồng - 2,3 tỷ đồng/thửa đất.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, khách hàng và nhà đầu tư có nhu cầu đấu giá đất có thể đăng ký mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá vào khung giờ hành chính từ ngày 21/10/2025 đến ngày 4/11/2025 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

thanhphonghaqungtr-1723190565864858369240.jpg
Ảnh minh hoạ.

Địa điểm mua và nộp hồ sơ tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị (Vietinbank chi nhánh Quảng Trị).

Buổi công bố kết quả đấu giá sẽ được diễn ra vào lúc 8h30 ngày 7/11/2025 (cuộc 1, gồm 29 thửa); và 14h ngày 7/11/2025 (cuộc 2 gồm 30 thửa) tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Quảng Trị.

Được biết, Khu đô thị Tân Vĩnh nằm tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, (nay là phường Nam Đông Hà), tỉnh Quảng Trị. Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại quyết định 2812/QĐ-UBND ngày 1/11/2022.

Dự án có tổng mức đầu tư 60,8 tỷ đồng, do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, với quy mô 18,19 ha, bao gồm các hạng mục như: đường giao thông, hệ thống thoát nước, san nền, cấp điện, chiếu sáng, công viên và cây xanh.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Đông Hà #Quảng Trị #đấu giá #đất ở #bất động sản

Bài liên quan

Bất động sản

Ninh Bình đấu giá 42 lô đất, khởi điểm từ 6 triệu đồng/m2

Đầu tháng 11, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức đấu giá 42 lô đất ở tại khu dân cư tập trung xã Hải Anh, khởi điểm thấp nhất từ 6 triệu đồng/m2.

Ngày 15/10, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 42 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, các lô đất có diện tích dao động từ 92m2 đến 130,8m2. Giá khởi điểm từ 6 - 8,25 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 600 - 863 triệu đồng mỗi lô đất.

Xem chi tiết

Bất động sản

Phố Hiến sắp đấu giá 23 thửa đất, khởi điểm 7,5 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 23 thửa đất ở phường Phố Hiến ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 7,5 triệu đồng/m2.

Ngày 14/10, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 23 thửa đất ở phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các thửa đất có diện tích từ 61 - 220 m2, giá khởi điểm 7,5 - 24,4 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới