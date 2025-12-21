Hà Nội

Cận cảnh ngôi nhà hoang đổ nát gần 35 tỷ đồng vẫn hút khách

Bất động sản

Ngôi nhà hoang tàn, đổ nát, bên trong chất đầy rác nhưng lại được rao bán với mức giá cao ngất ngưởng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Theo tờ Dailymail, một ngôi nhà cũ kỹ nằm trên đường Camden Mews (phía Bắc London, Anh) vừa được bán với mức giá cao khó tưởng 976.000 bảng Anh (tương đương gần 35 tỷ đồng). Ảnh: SWNS
Ngôi nhà được mô tả có vị trí đắc địa, gần Camden Town, Caledonian Park và hai ga tàu điện ngầm, từng thuộc sở hữu của một gia đình trong hơn 35 năm. Ảnh: DailyMail
Điều bất ngờ, ngôi nhà đax bị bỏ hoang trong nhiều năm với khu vườn um tùm và trần nhà sập đổ. Ảnh: SWNS
Bên trong căn nhà chất đầy đồ phế thải. Ảnh: DM
Nhà vệ sinh cũng trong tình trạng đổ nát, bẩn thỉu. Ảnh: DM
Khu bếp đổ nát, hoang tàn, chưa đầy rác. Ảnh: DM
Bên ngoài căn nhà có một chiếc xe bỏ hoang phủ đầy lá cây. Ảnh: Thesun
Dù vậy, điều đó không ngăn cản được người mua khi các môi giới bất động sản quảng cáo ngôi nhà có 'tiềm năng phát triển'. Ảnh: DailyMail
Dữ liệu bất động sản cho thấy, trong năm qua, những ngôi nhà ở khu vực này thường xuyên có giá bán rất cao, trung bình đạt mức 1.338.085 bảng Anh (tương đương 45 tỷ đồng). Ảnh: SWNS
