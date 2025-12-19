Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bên trong căn hộ mới vừa hoàn thiện của Ly Kute

Bất động sản

Bên trong căn hộ mới vừa hoàn thiện của Ly Kute

Căn hộ mới vừa hoàn thiện của vợ chồng Ly Kute mang phong cách hiện đại, có tông trắng sáng chủ đạo, nội thất cao cấp. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Ly Kute gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh về căn hộ do cô và ông xã Ngọc Sơn vừa hoàn thiện. Căn hộ nằm trong một khu đô thị lớn tại Hưng Yên. Ảnh: FBNV
Trên trang cá nhân, Ly Kute gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh về căn hộ do cô và ông xã Ngọc Sơn vừa hoàn thiện. Căn hộ nằm trong một khu đô thị lớn tại Hưng Yên. Ảnh: FBNV
Căn hộ có tông trắng sáng chủ đạo, nội thất là hàng cao cấp. Ảnh: FBNV
Căn hộ có tông trắng sáng chủ đạo, nội thất là hàng cao cấp. Ảnh: FBNV
Đây là căn hộ vợ chồng Ly Kute dồn rất nhiều tâm huyết cho việc sửa sang và bày trí. Ảnh: FBNV
Đây là căn hộ vợ chồng Ly Kute dồn rất nhiều tâm huyết cho việc sửa sang và bày trí. Ảnh: FBNV
Phòng khách, bếp và bàn ăn liên thông, tạo cảm giác rộng rãi. Ảnh: FBNV
Phòng khách, bếp và bàn ăn liên thông, tạo cảm giác rộng rãi. Ảnh: FBNV
Không gian trong nhà sử dụng rất nhiều kính làm vách ngăn, giúp gia chủ tận dụng ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FBNV
Không gian trong nhà sử dụng rất nhiều kính làm vách ngăn, giúp gia chủ tận dụng ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FBNV
Khoảng thông tầng trong nhà. Ảnh: FBNV
Khoảng thông tầng trong nhà. Ảnh: FBNV
Phòng tắm sang trọng như trong khách sạn. Ảnh: FBNV
Phòng tắm sang trọng như trong khách sạn. Ảnh: FBNV
Bồn tắm rộng, có view ngắm toàn cảnh bên ngoài. Ảnh: FBNV
Bồn tắm rộng, có view ngắm toàn cảnh bên ngoài. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ tiện nghi với gam màu trầm ấm cúng. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ tiện nghi với gam màu trầm ấm cúng. Ảnh: FBNV
Bàn ăn hiện đại ở cạnh bếp. Ảnh: FBNV
Bàn ăn hiện đại ở cạnh bếp. Ảnh: FBNV
Ngoài căn hộ này, gia đình Ly Kute hiện sống trong một căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Ảnh: FBNV
Ngoài căn hộ này, gia đình Ly Kute hiện sống trong một căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Căn hộ cao cấp của Ly Kute #Phong cách nội thất hiện đại #Thiết kế mở và tận dụng ánh sáng #Không gian sống sang trọng #Thiết kế nội thất cao cấp #Căn hộ trong khu đô thị lớn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT