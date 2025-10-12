Ông Hoàng Văn Nghiệm được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ngày 12/10, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Văn Nghiệm.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025–2030, kể từ ngày 15/10.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng chúc mừng ông Hoàng Văn Nghiệm được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới. Ông Lê Minh Hưng cho biết, Bộ Chính trị đánh giá ông Hoàng Văn Nghiệm là cán bộ có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, với phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở và quyết liệt trong hành động.

Trên các cương vị được giao, ông Hoàng Văn Nghiệm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào thành tích chung của địa phương và đơn vị công tác. Bộ Chính trị tin tưởng, trên cương vị mới, ông Nghiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo địa phương phát triển toàn diện, bền vững hơn nữa trong giai đoạn tới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, các cơ quan trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tạo điều kiện thuận lợi để tân Bí thư Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển nhanh, xanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực Tây Bắc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Văn Nghiệm khẳng định, sẽ luôn nỗ lực hết mình, tận tâm, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, nói đi đôi với làm, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025–2030 đã đề ra.

Ông Hoàng Văn Nghiệm sinh năm 1968, dân tộc Tày, quê quán xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn. Ông Nghiệm là Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Thương nghiệp, Cử nhân Kinh tế chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Hoàng Văn Nghiệm từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia (cũ); Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Lộc Bình (cũ); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, ông được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025–2030.

