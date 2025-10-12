Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Ông Hoàng Văn Nghiệm được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn được Bộ chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030.

Gia Đạt

Ngày 12/10, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị.

3-dong-chi-truong-ban-to-chuc-trung-uong-trao-quyet-dinh-cho-dong-chi-hoang-van-nghiem-1.jpg
Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Văn Nghiệm.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025–2030, kể từ ngày 15/10.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng chúc mừng ông Hoàng Văn Nghiệm được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới. Ông Lê Minh Hưng cho biết, Bộ Chính trị đánh giá ông Hoàng Văn Nghiệm là cán bộ có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, với phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở và quyết liệt trong hành động.

Trên các cương vị được giao, ông Hoàng Văn Nghiệm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào thành tích chung của địa phương và đơn vị công tác. Bộ Chính trị tin tưởng, trên cương vị mới, ông Nghiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo địa phương phát triển toàn diện, bền vững hơn nữa trong giai đoạn tới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, các cơ quan trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tạo điều kiện thuận lợi để tân Bí thư Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển nhanh, xanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực Tây Bắc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Văn Nghiệm khẳng định, sẽ luôn nỗ lực hết mình, tận tâm, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, nói đi đôi với làm, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025–2030 đã đề ra.

Ông Hoàng Văn Nghiệm sinh năm 1968, dân tộc Tày, quê quán xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn. Ông Nghiệm là Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Thương nghiệp, Cử nhân Kinh tế chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Hoàng Văn Nghiệm từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia (cũ); Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Lộc Bình (cũ); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, ông được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025–2030.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#Ông Hoàng Văn Nghiệm #Bí thư Tỉnh ủy Sơn La #Bí thư Lạng Sơn #Chỉ định Tỉnh ủy #Chính trị Sơn La #Bộ Chính trị

Bài liên quan

Xã hội

Chân dung Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

capture.png
Ngày 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/9/2025.
78.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê quán tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long). Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân khoa học xã hội và nhân văn.
Xem chi tiết

Xã hội

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ngày 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1883 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

capture-7650.png
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới