Ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Bộ Chính trị chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Tại đại hội, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2023.

Các quyết định của Bộ Chính trị cũng chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định các Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Mai Văn Tuất, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Bộ Chính trị cũng quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 100 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 25 người.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã trao các quyết định nêu trên của Bộ Chính trị cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Ông Đặng Xuân Phong (sinh năm 1972, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là Phú Thọ), trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế và cử nhân lý luận chính trị. Ông hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Ông Phong có nhiều năm công tác tại tỉnh Lào Cai cũ và từng giữ các chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, Bí thư huyện ủy Bắc Hà, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Từ tháng 1/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Cuối tháng 6/2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mới (sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình).