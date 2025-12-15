Quảng Ngãi chuẩn bị khởi công 3 dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng

3 dự án lớn được tỉnh Quảng Ngãi lên kế hoạch khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với kinh phí hàng ngàn tỉ đồng.

Ngày 15/12/2025, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan báo cáo công tác chuẩn bị Lễ khởi công 3 dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra vào sáng 19/12/2025.

3 dự án được khởi công gồm: Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, tổng vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng; Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải TP Quảng Ngãi lưu vực phía nam hạ lưu sông Trà Khúc, tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng; Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, tổng vốn đầu tư khoảng 350 tỉ đồng.

Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo triển khai các nội dung chuẩn bị cho công tác khởi công. Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt, vừa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương trong giai đoạn tới.

Trong đó, dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất do Công ty CP ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng.

Hiện công tác chọn vị trí mặt bằng, lễ tân, hậu cần, xây dựng kịch bản, danh sách khách mời, cung ứng điện, kết nối đường truyền… đã cơ bản hoàn tất.

Hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất sẽ được nâng cấp, mở rộng với 350 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, vào 8h ngày 19/12 sẽ diễn ra Lễ khởi công 3 dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất được tổ chức tại mặt bằng xây dựng dự án trong Khu kinh tế Dung Quất, thuộc xã Vạn Tường. Đây là điểm cầu chính của tỉnh và là một trong 10 điểm cầu kết nối truyền hình trực tiếp với Trung ương.

Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải TP Quảng Ngãi lưu vực phía nam hạ lưu sông Trà Khúc do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư; vị trí tổ chức lễ tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành.

Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư; vị trí tổ chức lễ tại vòng xoay Thiên Đàng, Khu kinh tế Dung Quất, thuộc xã Bình Sơn.

Dịp này, Quảng Ngãi còn có thêm một điểm cầu khánh thành Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn; vị trí tổ chức tại hầm số 3, thuộc xã Khánh Cường.