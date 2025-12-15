Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Quảng Ngãi chuẩn bị khởi công 3 dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng

3 dự án lớn được tỉnh Quảng Ngãi lên kế hoạch khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với kinh phí hàng ngàn tỉ đồng.

Tuệ Minh

Ngày 15/12/2025, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan báo cáo công tác chuẩn bị Lễ khởi công 3 dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra vào sáng 19/12/2025.

3 dự án được khởi công gồm: Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, tổng vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng; Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải TP Quảng Ngãi lưu vực phía nam hạ lưu sông Trà Khúc, tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng; Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, tổng vốn đầu tư khoảng 350 tỉ đồng.

hoa-pha-2-620250603070711.jpg
Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo triển khai các nội dung chuẩn bị cho công tác khởi công. Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt, vừa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương trong giai đoạn tới.

Trong đó, dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất do Công ty CP ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng.

Hiện công tác chọn vị trí mặt bằng, lễ tân, hậu cần, xây dựng kịch bản, danh sách khách mời, cung ứng điện, kết nối đường truyền… đã cơ bản hoàn tất.

t3-20240709090847.jpg
Hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất sẽ được nâng cấp, mở rộng với 350 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, vào 8h ngày 19/12 sẽ diễn ra Lễ khởi công 3 dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất được tổ chức tại mặt bằng xây dựng dự án trong Khu kinh tế Dung Quất, thuộc xã Vạn Tường. Đây là điểm cầu chính của tỉnh và là một trong 10 điểm cầu kết nối truyền hình trực tiếp với Trung ương.

Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải TP Quảng Ngãi lưu vực phía nam hạ lưu sông Trà Khúc do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư; vị trí tổ chức lễ tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành.

Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư; vị trí tổ chức lễ tại vòng xoay Thiên Đàng, Khu kinh tế Dung Quất, thuộc xã Bình Sơn.

Dịp này, Quảng Ngãi còn có thêm một điểm cầu khánh thành Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn; vị trí tổ chức tại hầm số 3, thuộc xã Khánh Cường.

350 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất.
#Tỉnh Quảng Ngãi #Khu kinh tế dung quất #xã Vạn Tường #Dung Quất

Bài liên quan

Chính trị

Nhiều nhà đầu tư muốn làm đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Hiện Chính phủ đã nhận được đề xuất của một số nhà đầu tư đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Chiều 25/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận về bổ sung hình thức đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Tại tờ trình Chính phủ gửi Quốc hội, Chính phủ kiến nghị Quốc hội chấp thuận bổ sung hình thức đầu tư khác (như: đầu tư theo đối tác công tư - PPP, đầu tư kinh doanh…) cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, bên cạnh hình thức đầu tư công vào Nghị quyết kỳ họp thứ 9.

Xem chi tiết

Thủ tướng thăm thép Hòa Phát, động viên sản xuất ray đường sắt tốc độ cao

Chiều tối 9/2, trong chương trình công tác tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất thuộc tập đoàn Hòa Phát.

Thu tuong tham thep Hoa Phat, dong vien san xuat ray duong sat toc do cao
Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân, người lao động tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 
Cùng đi với Thủ tướng có lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Quảng Ngãi, thành viên đoàn công tác.
Xem chi tiết

Xã hội

Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thi công xuyên đêm chạy nước rút

Hơn 3.000 kỹ sư, công nhân và hàng nghìn thiết bị thi công liên tục, dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn đang đẩy tiến độ cho mục tiêu thông xe vào 19/12/2025.

Thi công 3 ca 4 kíp, hàng nghìn nhân lực đẩy nhanh tiến độ

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, tại gói XL2 cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, gần 600 người đang hoàn tất các hạng mục hoàn thiện tuyến chính, mặt đường bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông, sơn kẻ vạch đường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới