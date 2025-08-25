Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quan tài đá cổ có vòng hoa phù điêu nổi lộ bí mật gây sốc

Kho tri thức

Quan tài đá cổ có vòng hoa phù điêu nổi lộ bí mật gây sốc

Chiếc quan tài đá cổ trang trí cầu kỳ bằng vòng hoa phù điêu nổi khiến các nhà khoa học bất ngờ, mở ra manh mối lịch sử đầy bí ẩn.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Một cuộc khai quật tại thành phố cổ Stratonikeia (biệt danh "Thành phố của các đấu sĩ") ở tây nam Thổ Nhĩ Kỳ do nhóm khai quật Stratonikeia and Lagina trực tiếp thực hiện đã tìm ra một hiện vật cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Nhóm khai quật Stratonikeia and Lagina.
Một cuộc khai quật tại thành phố cổ Stratonikeia (biệt danh "Thành phố của các đấu sĩ") ở tây nam Thổ Nhĩ Kỳ do nhóm khai quật Stratonikeia and Lagina trực tiếp thực hiện đã tìm ra một hiện vật cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Nhóm khai quật Stratonikeia and Lagina.
Đó là chiếc quan tài trang trí công phu bằng vòng hoa chạm khắc nổi cực kỳ tinh xảo, đẹp mắt, kỳ công. Ảnh: @Nhóm khai quật Stratonikeia and Lagina.
Đó là chiếc quan tài trang trí công phu bằng vòng hoa chạm khắc nổi cực kỳ tinh xảo, đẹp mắt, kỳ công. Ảnh: @Nhóm khai quật Stratonikeia and Lagina.
Ước tính, chiếc quan tài chạm khắc này có niên đại đã 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Nhóm khai quật Stratonikeia and Lagina.
Ước tính, chiếc quan tài chạm khắc này có niên đại đã 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Nhóm khai quật Stratonikeia and Lagina.
Phủ quanh quan tài là chiếc vòng hoa được chạm khắc nổi, có khắc họa chi tiết cây cối, đầu bò đực, cùng với quả thông, dây leo, lá ô liu, nho, lựu và hoa anh túc, tất cả đều phản ánh sự giàu có và tráng lệ của cư dân thời kỳ đó. Ảnh: @Nhóm khai quật Stratonikeia and Lagina.
Phủ quanh quan tài là chiếc vòng hoa được chạm khắc nổi, có khắc họa chi tiết cây cối, đầu bò đực, cùng với quả thông, dây leo, lá ô liu, nho, lựu và hoa anh túc, tất cả đều phản ánh sự giàu có và tráng lệ của cư dân thời kỳ đó. Ảnh: @Nhóm khai quật Stratonikeia and Lagina.
Giáo sư Bilal Sogut, trưởng nhóm khai quật Stratonikeia and Lagina nhấn mạnh, trong một thành phố giàu có về quan tài kiểu La Mã cổ xưa như phố cổ Stratonikeia, thì đây là ví dụ điển hình nhất về quan tài trang trí vòng hoa chạm khắc nổi, và cũng là một trong những chiếc quan tài cổ xưa bảo quản tốt nhất từng được tìm thấy ở khu vực. Ảnh: @Nhóm khai quật Stratonikeia and Lagina.
Giáo sư Bilal Sogut, trưởng nhóm khai quật Stratonikeia and Lagina nhấn mạnh, trong một thành phố giàu có về quan tài kiểu La Mã cổ xưa như phố cổ Stratonikeia, thì đây là ví dụ điển hình nhất về quan tài trang trí vòng hoa chạm khắc nổi, và cũng là một trong những chiếc quan tài cổ xưa bảo quản tốt nhất từng được tìm thấy ở khu vực. Ảnh: @Nhóm khai quật Stratonikeia and Lagina.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Quan tài đá #vòng hoa #chôn cất #tang lễ #hiện vật #điêu khắc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT