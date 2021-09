Zapad-81: Cuộc tập trận "long trời lở đất" lớn nhất lịch sử

Năm 1981, cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong lịch sử nhân loại được tổ chức ở vùng Baltic mang tên "Zapad-81". Thậm chí, trong 8 ngày Liên Xô tập trận, tất cả các nước NATO đều đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vì sợ Liên Xô "vô tình" san bằng châu Âu. Vào ngày 14/9/1981, Bộ Ngoại giao Liên Xô đã mời các quan sát viên từ các nước NATO đến xem cuộc tập trận quân sự Zapad-81. Để làm cho cuộc tập trận này trở nên thực tế và có tính răn đe cao hơn, giới lãnh đạo Liên Xô yêu cầu đối với cuộc tập trận này là càng thực tế càng tốt, với tác động trực quan tốt nhất. Nhằm mang đến "cảm giác sợ hãi" trong cuộc tập trận này, Liên Xô đã sử dụng vũ khí thật, đồng thời khôi phục lại các địa điểm diễn tập quân sự hết mức có thể. Không chỉ vậy, trong cuộc tập trận này Liên Xô còn huy động tất cả các lực lượng chính trong quân đội tham gia. Cuộc tập trận Zapad-81 đặt dưới sự chỉ huy hoàn toàn của Nguyên soái Uskinov, Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô. Ngay sau khi các phương tiện và thiết bị tập trận được công bố, chỉ huy các nước đã hoảng sợ và không thể rời mắt khỏi diễn biến của cuộc tập trận. Theo phương án diễn tập, quân đội Liên Xô chia thành 6 hướng tấn công chính về hướng phòng thủ của NATO. Khi bắt đầu cuộc tập trận, quân đội Liên Xô và các lực lượng thiện chiến của Khối Warszawa đã tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân và ném bom vào mục tiêu mô phỏng là phòng tuyến NATO ở Tây Đức. Các xe tăng của Liên Xô nhanh chóng xé toang tuyến phòng thủ của NATO ở Tây Đức với tỷ lệ tổn thất rất nhỏ. Các đội quân chủ lực của Liên Xô tiến về phía tây dưới sự chi viện của tên lửa và pháo binh chiến lược. Dưới sức ép của cuộc tấn công, Tây Đức nhanh chóng "thua cuộc". Sau đó, Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ của Liên Xô cũng đã hạ gục những chiếc xe tăng mô phỏng của đối phương và nhanh chóng tiến vào khu vực eo biển Manche. Điều khiến giới quan sát các nước NATO khiếp sợ hơn cả là sức mạnh hải quân hùng hậu của Liên Xô. Trong các hoạt động liên hợp trên biển, trên bộ, trên không và đổ bộ đường không, máy bay ném bom và tàu ngầm mặt nước của Liên Xô phối hợp hoàn hảo, và các mục tiêu tập trận hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Điều này cũng khiến nhiều nhà quan sát cảm thấy kinh ngạc. Trong ngày thứ tám của cuộc tập trận, các xe tăng Liên Xô đã tấn công phủ đầu xuống Dunkirk, nơi mô phỏng nước Pháp là phần phía đông của Ba Lan. Sau một cuộc giao tranh ác liệt và ngắn ngủi, dưới hỏa lực dữ dội của quân Liên Xô, quân phòng thủ đã bị đánh tơi tả và bến tàu nhanh chóng bị quân đội Liên Xô kiểm soát. Sau đó lực lượng phòng thủ bờ biển và phòng không của Liên Xô cũng nhanh chóng tiếp cận, bố trí và triển khai trận địa, cắt đứt hoàn toàn khả năng quân Mỹ tiếp viện từ eo biển Manche. Sau khi theo dõi cuộc tập trận này, các nhà quan sát từ nhiều nước vô cùng thất vọng khi cho rằng dưới sức tấn công dữ dội của Liên Xô, các lực lượng NATO châu Âu không có khả năng chống trả. Vì vậy, trong hoàn cảnh như vậy, nếu muốn chống lại Liên Xô, các thành viên NATO chỉ có thể dồn mọi hy vọng vào Mỹ. Hơn nữa, trong cuộc diễn tập này Liên Xô mới chỉ triển khai một phần quân đội của mình mà đã có thể đạt được hiệu quả như vậy, điều này đã trực tiếp khiến tất cả các nước có ý định chống lại Liên Xô phải suy nghĩ lại. Sau khi xem cuộc tập trận cực kỳ gây sốc này, lãnh đạo một số nước phương Tây đã bày tỏ sự lo lắng. Thật không may cho các thành viên NATO, Liên Xô rất gần với Tây Âu và không may hơn nữa, các thành viên NATO ở Tây Âu lại rất xa với Mỹ. Tuy nhiên, trong khi tất cả các thành viên NATO vẫn đang chìm đắm trong “cơn đại khủng bố” do Liên Xô mang lại thì cuộc tập trận Hoa Bắc của Trung Quốc cũng bắt đầu. Trong cuộc tập trận này, cuộc tập trận của PLA được thiết lập để mô phỏng cuộc tấn công bất ngờ của Quân đội Xanh vào Trung Quốc. Kẻ tấn công cũng sử dụng vũ khí hạt nhân và hàng không tầm xa để tấn công các mục tiêu quan trọng ở Trung Quốc. Dựa trên cơ sở tiền đề này, trước sự hung hãn của kẻ thù, phe Đỏ đại diện cho Trung Quốc đã nhanh chóng tổ chức vận động và mở cuộc phản công nhằm đập tan ý đồ xâm lược của phe Xanh. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều đồn đoán về ý định của Trung Quốc đối với cuộc tập trận quân sự này. Do đó, nhiều người cảm thấy rằng hành động của Trung Quốc thực chất là đáp trả sự răn đe của cuộc tập trận quân sự của Liên Xô. Liên Xô đã để mắt đến hành động của Trung Quốc và triển khai một số lượng lớn lực lượng quân sự ở biên giới Trung-Xô, gây ra mối đe dọa rất lớn đối với an ninh lãnh thổ của Trung Quốc. Vì vậy, trong tình trạng như vậy, người ta khó có thể không liên tưởng cuộc tập trận Hoa Bắc của Trung Quốc với cuộc tập trận "Zapad-81" của Liên Xô. Chính xác mà nói, cuộc tập trận phía Trung Quốc đã được lên kế hoạch từ năm 1980 và cuộc tập trận thực sự được tổ chức vào mùa thu năm 1981 chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên với cuộc tập trận quân sự của Liên Xô. Cho đến tận bây giờ, cuộc tập trận Zapad-81 của Liên Xô vẫn được xem là tập trận quân sự lớn nhất thế giới. Cuộc tập trận cũng được coi là lời cảnh báo tới Mỹ và phương Tây, trong các vấn đề ngoại giao và quân sự. Nguồn ảnh: QQ. Quân đội Liên Xô phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận "long trời lở đất" năm 1981. Nguồn: TASS.



Năm 1981, cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong lịch sử nhân loại được tổ chức ở vùng Baltic mang tên "Zapad-81". Thậm chí, trong 8 ngày Liên Xô tập trận, tất cả các nước NATO đều đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vì sợ Liên Xô "vô tình" san bằng châu Âu. Vào ngày 14/9/1981, Bộ Ngoại giao Liên Xô đã mời các quan sát viên từ các nước NATO đến xem cuộc tập trận quân sự Zapad-81. Để làm cho cuộc tập trận này trở nên thực tế và có tính răn đe cao hơn, giới lãnh đạo Liên Xô yêu cầu đối với cuộc tập trận này là càng thực tế càng tốt, với tác động trực quan tốt nhất. Nhằm mang đến "cảm giác sợ hãi" trong cuộc tập trận này, Liên Xô đã sử dụng vũ khí thật, đồng thời khôi phục lại các địa điểm diễn tập quân sự hết mức có thể. Không chỉ vậy, trong cuộc tập trận này Liên Xô còn huy động tất cả các lực lượng chính trong quân đội tham gia. Cuộc tập trận Zapad-81 đặt dưới sự chỉ huy hoàn toàn của Nguyên soái Uskinov, Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô. Ngay sau khi các phương tiện và thiết bị tập trận được công bố, chỉ huy các nước đã hoảng sợ và không thể rời mắt khỏi diễn biến của cuộc tập trận. Theo phương án diễn tập, quân đội Liên Xô chia thành 6 hướng tấn công chính về hướng phòng thủ của NATO. Khi bắt đầu cuộc tập trận, quân đội Liên Xô và các lực lượng thiện chiến của Khối Warszawa đã tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân và ném bom vào mục tiêu mô phỏng là phòng tuyến NATO ở Tây Đức. Các xe tăng của Liên Xô nhanh chóng xé toang tuyến phòng thủ của NATO ở Tây Đức với tỷ lệ tổn thất rất nhỏ. Các đội quân chủ lực của Liên Xô tiến về phía tây dưới sự chi viện của tên lửa và pháo binh chiến lược. Dưới sức ép của cuộc tấn công, Tây Đức nhanh chóng "thua cuộc". Sau đó, Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ của Liên Xô cũng đã hạ gục những chiếc xe tăng mô phỏng của đối phương và nhanh chóng tiến vào khu vực eo biển Manche. Điều khiến giới quan sát các nước NATO khiếp sợ hơn cả là sức mạnh hải quân hùng hậu của Liên Xô. Trong các hoạt động liên hợp trên biển, trên bộ, trên không và đổ bộ đường không, máy bay ném bom và tàu ngầm mặt nước của Liên Xô phối hợp hoàn hảo, và các mục tiêu tập trận hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Điều này cũng khiến nhiều nhà quan sát cảm thấy kinh ngạc. Trong ngày thứ tám của cuộc tập trận, các xe tăng Liên Xô đã tấn công phủ đầu xuống Dunkirk, nơi mô phỏng nước Pháp là phần phía đông của Ba Lan. Sau một cuộc giao tranh ác liệt và ngắn ngủi, dưới hỏa lực dữ dội của quân Liên Xô, quân phòng thủ đã bị đánh tơi tả và bến tàu nhanh chóng bị quân đội Liên Xô kiểm soát. Sau đó lực lượng phòng thủ bờ biển và phòng không của Liên Xô cũng nhanh chóng tiếp cận, bố trí và triển khai trận địa, cắt đứt hoàn toàn khả năng quân Mỹ tiếp viện từ eo biển Manche. Sau khi theo dõi cuộc tập trận này, các nhà quan sát từ nhiều nước vô cùng thất vọng khi cho rằng dưới sức tấn công dữ dội của Liên Xô, các lực lượng NATO châu Âu không có khả năng chống trả. Vì vậy, trong hoàn cảnh như vậy, nếu muốn chống lại Liên Xô, các thành viên NATO chỉ có thể dồn mọi hy vọng vào Mỹ. Hơn nữa, trong cuộc diễn tập này Liên Xô mới chỉ triển khai một phần quân đội của mình mà đã có thể đạt được hiệu quả như vậy, điều này đã trực tiếp khiến tất cả các nước có ý định chống lại Liên Xô phải suy nghĩ lại. Sau khi xem cuộc tập trận cực kỳ gây sốc này, lãnh đạo một số nước phương Tây đã bày tỏ sự lo lắng. Thật không may cho các thành viên NATO, Liên Xô rất gần với Tây Âu và không may hơn nữa, các thành viên NATO ở Tây Âu lại rất xa với Mỹ. Tuy nhiên, trong khi tất cả các thành viên NATO vẫn đang chìm đắm trong “cơn đại khủng bố” do Liên Xô mang lại thì cuộc tập trận Hoa Bắc của Trung Quốc cũng bắt đầu. Trong cuộc tập trận này, cuộc tập trận của PLA được thiết lập để mô phỏng cuộc tấn công bất ngờ của Quân đội Xanh vào Trung Quốc. Kẻ tấn công cũng sử dụng vũ khí hạt nhân và hàng không tầm xa để tấn công các mục tiêu quan trọng ở Trung Quốc. Dựa trên cơ sở tiền đề này, trước sự hung hãn của kẻ thù, phe Đỏ đại diện cho Trung Quốc đã nhanh chóng tổ chức vận động và mở cuộc phản công nhằm đập tan ý đồ xâm lược của phe Xanh. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều đồn đoán về ý định của Trung Quốc đối với cuộc tập trận quân sự này. Do đó, nhiều người cảm thấy rằng hành động của Trung Quốc thực chất là đáp trả sự răn đe của cuộc tập trận quân sự của Liên Xô. Liên Xô đã để mắt đến hành động của Trung Quốc và triển khai một số lượng lớn lực lượng quân sự ở biên giới Trung-Xô, gây ra mối đe dọa rất lớn đối với an ninh lãnh thổ của Trung Quốc. Vì vậy, trong tình trạng như vậy, người ta khó có thể không liên tưởng cuộc tập trận Hoa Bắc của Trung Quốc với cuộc tập trận "Zapad-81" của Liên Xô. Chính xác mà nói, cuộc tập trận phía Trung Quốc đã được lên kế hoạch từ năm 1980 và cuộc tập trận thực sự được tổ chức vào mùa thu năm 1981 chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên với cuộc tập trận quân sự của Liên Xô. Cho đến tận bây giờ, cuộc tập trận Zapad-81 của Liên Xô vẫn được xem là tập trận quân sự lớn nhất thế giới. Cuộc tập trận cũng được coi là lời cảnh báo tới Mỹ và phương Tây, trong các vấn đề ngoại giao và quân sự. Nguồn ảnh: QQ. Quân đội Liên Xô phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận "long trời lở đất" năm 1981. Nguồn: TASS.