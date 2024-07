Xung đột Nga-Ukraine ngày 27/7: Tổng quan mặt trận Donetsk

Kể từ khi bắt đầu trận Kharkov lần thứ ba, Quân đội Nga ở mặt trận Donetsk đã lợi dụng số lượng lớn quân Ukraine di chuyển về phía bắc, để tiếp viện cho Kharkov và tận dụng tối đa vị trí chiến lược của trung tâm giao thông Donetsk để đạt được cuộc tấn công toàn diện. Tại Chasov Yar, phía bắc tỉnh Donetsk, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93, Lữ đoàn xung kích số 5, 80 của Quân đội Ukraine hiện đang đảm nhiệm chiến đấu tại đây và phía bên Nga là Sư đoàn dù số 98 cùng Lữ đoàn bộ binh cơ giới 200. Đánh giá lực lượng của hai bên đều là quân tinh nhuệ. Cả Nga và Ukraine đã giao tranh ác liệt trong hơn ba tháng tại các vị trí quan trọng như làng Kalinina và Trường dạy nghề và kỹ thuật ở ngoại ô phía đông thành phố Chasov Yar. Hai khu vực này đã bị Quân đội Nga chiếm đóng một thời gian ngắn vào giữa tháng 6 và sau đó nhanh chóng đổi chủ. Trong thời gian này, để phá vỡ thế bế tắc, Quân đội Nga đã nhiều lần cố gắng vượt kênh đào Severski Donets - Donbass và tiến hành trinh sát hỏa lực dữ dội vào khu trung tâm thành phố ở Chasov Yar, nhằm đánh bại quân Ukraine ở Trường dạy nghề và kỹ thuật. Mặc dù quân Nga vấp phải sự phản công ác liệt của Quân đội Ukraine trong thành phố, nhưng đến ngày 4/7, Trung đoàn dù 217 trực thuộc Sư đoàn dù 98 của Nga tuyên bố đã tái chiếm trường dạy nghề và dần quét sạch quân Ukraine còn sót lại trong khu vực rừng xung quanh Trường dạy nghề và kỹ thuật, đẩy quân Ukraine về phía bên kia kênh đào. Đối mặt với cuộc khủng hoảng ở Chasov Yar, Quân đội Ukraine đã phải tung Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 33 được thành lập với sự giúp đỡ của NATO, để tăng viện cho Chasov Yar. Đến ngày 20/7, Quân đội Nga và Ukraine về cơ bản đã hình thành một cuộc đối đầu dọc theo con kênh trong thành phố. Chasov Yar trở thành Bakhmut và Avdiivka tiếp theo. Lùi xuống phía dưới Chasov Yar là mặt trận Toretsk-New York. Bắt đầu từ ngày 19/6, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 27 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 132, với sự phối hợp của lực lượng dân quân Donetsk, bắt đầu tấn công về phía bắc Toretsk. Cuộc tấn công của Nga đã chọc thủng một phần tuyến phòng thủ do Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 24, 41 và Lữ đoàn tấn công đường không số 95 của Quân đội Ukraine đảm nhiệm. Quân đội Nga đã vượt qua được “vành đai trắng” phía đông thành phố Toretsk, đồng thời chiếm được làng Shumy ở ngoại ô phía đông thành phố vào cuối tháng 6 và làng Arthomovo ở phía đông nam Toretsk, làng Pivdenne ở đông nam, làng Druzhba ở phía đông bắc, tạo thế gọng kìm tấn công Quân đội Ukraine đóng tại Toretsk từ hai cánh phía bắc và phía nam. Để phối hợp với cuộc tấn công trên hướng Toretsk, Quân đội Nga đã mở cuộc tấn công mạnh vào thị trấn New York, một thị trấn quan trọng ở phía nam Toretsk. Khoảng ngày 01/7, Quân đội Nga đã vượt qua tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía đông thành phố và tấn công từ phía nam dọc theo tuyến đường sắt đang đến thị trấn New York. Quân đội Nga hiện đang có những tiến triển tốt ở thị trấn New York, và hai bên đã bước vào giai đoạn giao tranh trên đường phố tại đây. Nếu quân Nga chiếm được New York, hai bên sườn của quân Ukraine phòng thủ ở Toretsk sẽ đứng trước mối đe dọa từ quân Nga. Do đà tiến công mạnh mẽ của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine đã điều Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 32 đến Toretsk để tiếp viện. Lùi xuống dưới mặt trận Toretsk Donetsk là hướng mặt trận phía tây Avdiivka; tại đây, lực lượng tinh nhuệ của Sư đoàn xe tăng Cận vệ 90 Nga tiếp tục mở rộng thành quả thắng lợi trong cuộc tấn công bất ngờ vào Ocheretine từ tháng 5 và phát huy chiến quả, tiến xa hơn nữa, tổ chức bao vây làng Novo-Oleksandrivka ở phía tây bắc; sau những trận đánh ác liệt, Lữ đoàn dù 25 của Quân đội Ukraine đóng tại đây đã rút lui đều đặn. Để phối hợp tấn công trên chiến tuyến Ocheretine, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 của Nga, Lữ đoàn sơn cước số 55 và các đơn vị khác đã hình thành thế tấn công gọng kìm vào Novoselivka Persha từ phía bắc và phía nam. Đây cũng là cứ điểm kiên cố cuối cùng của Quân đội Ukraine ở phía tây Avdiivka. Do tại Novoselivka Pershado có ít tòa nhà kiên cố để xây dựng các vị trí phòng thủ và vùng đồi cao ở ngoại ô ngôi làng về cơ bản đã rơi vào tay quân Nga. Để ngăn đội quân lớn tại đây bị quân Nga tiêu diệt hoàn toàn, phần lớn quân Ukraine đóng tại đây bắt đầu rút lui, chỉ để lại Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 và Lữ đoàn xung kích Azov số 3 yểm trợ cho cuộc rút lui của lực lượng lớn. Đến khoảng ngày 22/7, toàn bộ làng Novoselivka Persha đã bị quân Nga tràn ngập; chưa dừng lại, quân Nga tốc chiến, tiến đánh quân Ukraine ở một ngôi làng quan trọng khác, nằm ở phía bắc làng Novoselivka Persha, đó là làng Prohres, nằm kề quốc lộ T0511, bao vây và tiêu diệt 2 tiểu đoàn quân Ukraine ở đây. Thừa thắng xông lên, quân Nga tiếp tục truy kích quân Ukraine tại làng Vovche và chiếm làng này vào ngày 25/7. Cuối cùng, ở mặt trận phía đông của Donetsk, bắt đầu từ ngày 24/7, Sư đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 20, 57, Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 39, và một số đơn vị khác của Nga đã tổng tiến công vào thị trấn Krasnogorovka, khoảng một nửa thị trấn đã bị quân Nga tràn ngập. Mặc dù Krasnogorovka không phải là hướng tấn công chính của Quân đội Nga ở đây, nhưng việc chiếm được Krasnogorovka là rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho Quân đội Nga ở hai bên sườn “mấu lồi” Ocheretine. Đồng thời Krasnogorovka là một trong những thành trì của Ukraine. Việc mất Krasnogorovka có nghĩa là toàn bộ tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine ở ngoại ô Donetsk được xây dựng ở đó từ năm 2014 đã bị phá hủy. (Nguồn ảnh: Southfront.press, Topwar, Ukrinform).

Kể từ khi bắt đầu trận Kharkov lần thứ ba, Quân đội Nga ở mặt trận Donetsk đã lợi dụng số lượng lớn quân Ukraine di chuyển về phía bắc, để tiếp viện cho Kharkov và tận dụng tối đa vị trí chiến lược của trung tâm giao thông Donetsk để đạt được cuộc tấn công toàn diện. Tại Chasov Yar, phía bắc tỉnh Donetsk, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93, Lữ đoàn xung kích số 5, 80 của Quân đội Ukraine hiện đang đảm nhiệm chiến đấu tại đây và phía bên Nga là Sư đoàn dù số 98 cùng Lữ đoàn bộ binh cơ giới 200. Đánh giá lực lượng của hai bên đều là quân tinh nhuệ. Cả Nga và Ukraine đã giao tranh ác liệt trong hơn ba tháng tại các vị trí quan trọng như làng Kalinina và Trường dạy nghề và kỹ thuật ở ngoại ô phía đông thành phố Chasov Yar. Hai khu vực này đã bị Quân đội Nga chiếm đóng một thời gian ngắn vào giữa tháng 6 và sau đó nhanh chóng đổi chủ. Trong thời gian này, để phá vỡ thế bế tắc, Quân đội Nga đã nhiều lần cố gắng vượt kênh đào Severski Donets - Donbass và tiến hành trinh sát hỏa lực dữ dội vào khu trung tâm thành phố ở Chasov Yar, nhằm đánh bại quân Ukraine ở Trường dạy nghề và kỹ thuật. Mặc dù quân Nga vấp phải sự phản công ác liệt của Quân đội Ukraine trong thành phố, nhưng đến ngày 4/7, Trung đoàn dù 217 trực thuộc Sư đoàn dù 98 của Nga tuyên bố đã tái chiếm trường dạy nghề và dần quét sạch quân Ukraine còn sót lại trong khu vực rừng xung quanh Trường dạy nghề và kỹ thuật, đẩy quân Ukraine về phía bên kia kênh đào. Đối mặt với cuộc khủng hoảng ở Chasov Yar, Quân đội Ukraine đã phải tung Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 33 được thành lập với sự giúp đỡ của NATO, để tăng viện cho Chasov Yar. Đến ngày 20/7, Quân đội Nga và Ukraine về cơ bản đã hình thành một cuộc đối đầu dọc theo con kênh trong thành phố. Chasov Yar trở thành Bakhmut và Avdiivka tiếp theo. Lùi xuống phía dưới Chasov Yar là mặt trận Toretsk-New York. Bắt đầu từ ngày 19/6, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 27 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 132, với sự phối hợp của lực lượng dân quân Donetsk, bắt đầu tấn công về phía bắc Toretsk. Cuộc tấn công của Nga đã chọc thủng một phần tuyến phòng thủ do Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 24, 41 và Lữ đoàn tấn công đường không số 95 của Quân đội Ukraine đảm nhiệm. Quân đội Nga đã vượt qua được “vành đai trắng” phía đông thành phố Toretsk, đồng thời chiếm được làng Shumy ở ngoại ô phía đông thành phố vào cuối tháng 6 và làng Arthomovo ở phía đông nam Toretsk, làng Pivdenne ở đông nam, làng Druzhba ở phía đông bắc, tạo thế gọng kìm tấn công Quân đội Ukraine đóng tại Toretsk từ hai cánh phía bắc và phía nam. Để phối hợp với cuộc tấn công trên hướng Toretsk, Quân đội Nga đã mở cuộc tấn công mạnh vào thị trấn New York, một thị trấn quan trọng ở phía nam Toretsk. Khoảng ngày 01/7, Quân đội Nga đã vượt qua tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía đông thành phố và tấn công từ phía nam dọc theo tuyến đường sắt đang đến thị trấn New York. Quân đội Nga hiện đang có những tiến triển tốt ở thị trấn New York, và hai bên đã bước vào giai đoạn giao tranh trên đường phố tại đây. Nếu quân Nga chiếm được New York, hai bên sườn của quân Ukraine phòng thủ ở Toretsk sẽ đứng trước mối đe dọa từ quân Nga. Do đà tiến công mạnh mẽ của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine đã điều Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 32 đến Toretsk để tiếp viện. Lùi xuống dưới mặt trận Toretsk Donetsk là hướng mặt trận phía tây Avdiivka; tại đây, lực lượng tinh nhuệ của Sư đoàn xe tăng Cận vệ 90 Nga tiếp tục mở rộng thành quả thắng lợi trong cuộc tấn công bất ngờ vào Ocheretine từ tháng 5 và phát huy chiến quả, tiến xa hơn nữa, tổ chức bao vây làng Novo-Oleksandrivka ở phía tây bắc; sau những trận đánh ác liệt, Lữ đoàn dù 25 của Quân đội Ukraine đóng tại đây đã rút lui đều đặn. Để phối hợp tấn công trên chiến tuyến Ocheretine, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 của Nga, Lữ đoàn sơn cước số 55 và các đơn vị khác đã hình thành thế tấn công gọng kìm vào Novoselivka Persha từ phía bắc và phía nam. Đây cũng là cứ điểm kiên cố cuối cùng của Quân đội Ukraine ở phía tây Avdiivka. Do tại Novoselivka Pershado có ít tòa nhà kiên cố để xây dựng các vị trí phòng thủ và vùng đồi cao ở ngoại ô ngôi làng về cơ bản đã rơi vào tay quân Nga. Để ngăn đội quân lớn tại đây bị quân Nga tiêu diệt hoàn toàn, phần lớn quân Ukraine đóng tại đây bắt đầu rút lui, chỉ để lại Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 và Lữ đoàn xung kích Azov số 3 yểm trợ cho cuộc rút lui của lực lượng lớn. Đến khoảng ngày 22/7, toàn bộ làng Novoselivka Persha đã bị quân Nga tràn ngập; chưa dừng lại, quân Nga tốc chiến, tiến đánh quân Ukraine ở một ngôi làng quan trọng khác, nằm ở phía bắc làng Novoselivka Persha, đó là làng Prohres, nằm kề quốc lộ T0511, bao vây và tiêu diệt 2 tiểu đoàn quân Ukraine ở đây. Thừa thắng xông lên, quân Nga tiếp tục truy kích quân Ukraine tại làng Vovche và chiếm làng này vào ngày 25/7. Cuối cùng, ở mặt trận phía đông của Donetsk, bắt đầu từ ngày 24/7, Sư đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 20, 57, Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 39, và một số đơn vị khác của Nga đã tổng tiến công vào thị trấn Krasnogorovka, khoảng một nửa thị trấn đã bị quân Nga tràn ngập. Mặc dù Krasnogorovka không phải là hướng tấn công chính của Quân đội Nga ở đây, nhưng việc chiếm được Krasnogorovka là rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho Quân đội Nga ở hai bên sườn “mấu lồi” Ocheretine. Đồng thời Krasnogorovka là một trong những thành trì của Ukraine. Việc mất Krasnogorovka có nghĩa là toàn bộ tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine ở ngoại ô Donetsk được xây dựng ở đó từ năm 2014 đã bị phá hủy. (Nguồn ảnh: Southfront.press, Topwar, Ukrinform).