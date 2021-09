Xe tăng VT-4 của Pakistan có khiến T-90S Ấn Độ dè chừng?

Quân đội Pakistan đã trở thành khách hàng nước ngoài thứ ba của xe tăng VT-4 (sau Thái Lan và Nigeria) vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021. Các thông tin trước đó cho biết, nước này đã đặt mua số lượng xe tăng VT-4 không xác định trước đó. Xe tăng chủ lực VT-4 được thiết kế và phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Norinco của Trung Quốc, và nó được chế tạo để xuất khẩu. Trước đó, VT-4 đã được bán cho Thái Lan và Nigeria để giúp các nước này đạt được mục tiêu, hiện đại hóa lực lượng thiết giáp của họ. Mặc dù lực lượng tăng thiết giáp của Pakistan, có nguồn gốc gần như hoàn toàn từ trang bị của Trung Quốc, trong đó mạnh nhất là Khalid và Alzalari; nhưng với việc đưa VT-4 vào biên chế, loại xe tăng này sẽ trở thành lực lượng mạnh nhất trong quân đội Pakistan. Hệ thống bảo vệ chủ động GL5 được trang bị trên VT-4 được đánh giá cao; hệ thống GL5 có thể phát hiện đạn tên lửa đang bay tới và phóng đạn nổ phá mảnh để bắn hạ những tên lửa này. Động cơ diesel 1.300 mã lực của VT-4 cho xe khả năng cơ động với tốc độ 75km/h trên đường nhựa. Hỏa lực chính của xe tăng VT-4 là pháo 125mm, có thể sử dụng một loạt đạn chuyên dụng tiên tiến, để tấn công các loại mục tiêu có tính chất khác nhau; giúp nó có thể cạnh tranh với các loại xe tăng hạng nặng hơn. Loại đạn xuyên giáp được trang bị trên xe tăng VT-4 được coi là một trong những loại đạn xuyên giáp mạnh nhất trên thế giới, nó có thể là mối đe dọa lớn đối với các loại xe tăng có khả năng bảo vệ rất tốt, chẳng hạn như T-90 của Ấn Độ, và thậm chí có thể gây ra mối đe dọa đối với xe tăng chủ lực T-90MS mà Ấn Độ sắp đưa vào trang bị. Nếu xảy ra xung đột lớn với Ấn Độ, Quân đội Pakistan sẽ phải đối đầu với lực lượng tăng hùng hậu của Ấn Độ, trong đó chủ lực là T-90S và sắp tới là T-90MS; đây sẽ là xe tăng chiến đấu chủ lực chính của Ấn Độ, mà lực lượng thiết giáp của Pakistan có thể phải đối mặt. Mặc dù không có trọng lượng nặng bằng xe tăng Type 99A, nhưng VT-4 sử dụng nhiều công nghệ tương tự như xe tăng Type 99A và có thể tiết kiệm chi phí hơn. So với xe tăng chủ lực Type 99A, VT-4 khác biệt về hiệu suất của hệ thống ngắm bắn, động cơ và pháo. Hiện tại, điều đáng quan tâm là thiết kế của xe tăng VT-4 có một số điểm tương đồng với T-72 thời Liên Xô. VT-4 được trang bị pháo nòng trơn 125mm, được trang bị máy nạp đạn tự động, tốc độ nạp đạn lên đến 8 viên/ phút; cho khả năng bắn rất nhanh. VT-4 có thể bắn các loại đạn xuyên giáp thoát vỏ, đạn nổ chống bộ binh và đạn xuyên giáp thông thường. Ngoài ra, VT-4 còn có thể phóng tên lửa chống tăng qua nòng pháo, cơ số tên lửa mang theo là 4 quả, với tầm bắn 5.000 mét. Các vũ khí khác của VT-4 bao gồm súng máy đồng trục 7,62mm và một trạm vũ khí 12,7 mm điều khiển từ xa trên nóc xe. Loại xe tăng xuất khẩu này cũng có yêu cầu bảo dưỡng thấp, có nghĩa là ngay cả những quốc gia có ngân sách quân sự tương đối hạn chế cũng có thể triển khai một số lượng lớn VT-4. Hiện tại, lô VT-4 đầu tiên đã chính thức được biên chế trong Quân đội Pakistan và các xe tăng này đã được thử nghiệm tại chỗ vào tháng 9 năm ngoái. Quân đội Pakistan tuyên bố rằng, VT-4 có thể so sánh với bất kỳ loại xe tăng hiện đại nào trên thế giới, vì nó có lớp giáp bảo vệ tiên tiến, khả năng cơ động, hỏa lực và công nghệ tiên tiến nhất, và sẽ được quân đội Pakistan sử dụng cho các lực lượng trong vai trò xung kích. Hiện chưa chắc chắn Pakistan dự định mua bao nhiêu chiếc VT-4, nhưng xét tình hình mua sắm vũ khí trước đây của nước này, khả năng đặt mua 300 xe tăng là khó xảy ra. Với số lượng VT-4 tương đối hạn chế, trong khi đó chất lượng VT-4 cũng chưa được kiểm nghiệm độc lập và đặc biệt là chưa qua thực chiến; do vậy khi phải đối đầu với 1.650 chiếc T-90 (tính đến thời điểm hiện tại), số VT-4 của Pakistan không bao giờ chiếm ưu thế, do vậy số VT-4 của Pakistan không thể trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi trước những chiếc T-90S của đại kình địch Ấn Độ. Nguồn ảnh: Pinterest. Vì sao xe tăng T-90 của Việt Nam có "con mắt đỏ" còn phiên bản T-90 của Ấn Độ lại không?



