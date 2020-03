Xe tăng T-90M được sản xuất mới nguyên, Việt Nam nên đầu tư mua tiếp?

Kênh truyền hình Star của Nga vừa mới đi thăm nhà máy sản xuất xe tăng Uralvagonzavod - nơi sẽ sản xuất những chiếc xe tăng T-90 phiên bản T-90M đầu tiên cho quân đội Nga. Nguồn ảnh: BMDP. Những xe tăng chủ lực T-90M hiện tại được coi là phiên bản hiện đại nhất của xe tăng T-90 trong biên chế quân đội Nga. Nguồn ảnh: BMDP. Dự kiến, T-90M cùng với bốn loại xe tăng khác sẽ xuất hiện trên Quảng Trường Đỏ trong buổi lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng năm nay. Nguồn ảnh: BMDP. Cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng năm nay của quân đội Nga sẽ có sự góp mặt của năm loại xe tăng bao gồm T-90M, T-34-85 huyền thoại, T-72B3 với hệ thống bảo vệ đời mới, T-80BVM và T-14 Armata. Nguồn ảnh: BMDP. Bắt đầu xuất hiện trên truyền thông từ năm 2017, tuy nhiên tới năm 2019, một vài xe tăng T-90 phiên bản cũ của Nga mới được nâng cấp lên phiên bản T-90M. Nguồn ảnh: BMDP. Với ký hiệu M tương đương với "Hiện đại hoá" - xe tăng T-90M được coi là có khả năng cải biên sâu, giúp nó có hiệu năng tác chiến vượt trội so với các phiên bản T-90 đời cũ khác. Nguồn ảnh: BMDP. Cụ thể, T-90M được trang bị hệ thống giáp bảo vệ hiện đại hơn với giáp phản ứng nổ Relikt thay vì Kontakt-5 so với các phiên bản cũ. Hệ thống giáp đời mới này được cho là sẽ giảm thiểu tối đa tác động của đầu đạn xuyên khi T-90M bị tấn công. Nguồn ảnh: BMDP. Một vài vị trí trên xe tăng thậm chí còn được trang bị lưới chống đạn phản lực, tên lửa chống tăng. Thậm chí xe tăng chủ lực T-90 còn được trang bị hệ thống tự động bắn trả. Nguồn ảnh: BMDP. Pháo của T-90M cũng được cải tiến với việc sử dụng phiên bản 2A46M-4 - dài hơn từ 15 tới 20% so với các phiên bản pháo 2A46M được sử dụng trên các mẫu T-90 đời cũ hơn, cho phép sơ tốc đầu đạn khi khai hoả cao hơn, bắn được xa hơn và xuyên tốt hơn. Nguồn ảnh: BMDP. Việt Nam hiện đang sở hữu 64 xe tăng chủ lực T-90S/SK từ phía Nga và cũng có nhiều thông tin về việc Nga sẵn sàng tiếp tục bán xe tăng cho Việt Nam trong tương lai. Khi đó, phiên bản T-90MS - bản xuất khẩu của T-90M - chắc chắn sẽ là một lựa chọn tốt cho chúng ta. Nguồn ảnh: BMDP. Nga trình diễn sức mạnh của T-90M lần đầu tiên hồi năm 2018.

