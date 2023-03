Xe tăng T-54/55 có nhiệm vụ gì trên chiến trường Ukraine?

Đoạn video về một đoàn xe tăng T-54 và T-55 của Nga được vận chuyển từ vùng Viễn Đông Primorksy Krai bằng đường sắt, đã làm dấy lên những suy đoán rằng các phương tiện này sẽ được triển khai tới mặt trận Ukraine. Primorksy Krai là nơi cất giữ một số lượng lớn xe bọc thép thời Liên Xô. T-54/55 được triển khai lần đầu tiên vào năm 1948, hai năm trước Chiến tranh Triều Tiên. Khi được đưa vào sử dụng, những công nghệ của chiếc xe này đã đi trước tất cả các thiết kế xe tăng của phương Tây hơn một thập kỷ. Và khi chiếc T-54/55 đầu tiên được các chuyên gia phương Tây thu thập vào năm 1956 để kiểm tra, người ta thấy rằng nó không chỉ nhẹ hơn 10 tấn so với chiếc xe tăng hàng đầu của NATO khi đó là M48A2, mà nó còn được trang bị vũ khí và bọc thép tốt hơn nhiều. T-54/55 là loại xe tăng được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử với hơn 100.000 chiếc đã được chế tạo và các phiên bản nâng cao vẫn được sản xuất ngày nay ở Trung Quốc để xuất khẩu sang Iraq và trước đó là Pakistan. Các biến thể mới nhất Al Kafil-1 và Al Zarrar được nâng cấp với pháo nòng trơn, hệ thống điều khiển hỏa lực và giáp bảo vệ hiện đại, ngoài ra xe tăng cũng được bổ sung pháo 125mm thay thế cho khẩu 100mm ban đầu. Những nâng cấp này làm cho chúng được đánh giá cao hơn phần lớn các loại xe tăng đang được quân đội Nga sử dụng ở tiền tuyến, bao gồm cả mẫu T-72 và T-80. Mặc dù thiết kế T-55 có tiềm năng đáng kể để tích hợp thêm các nâng cấp, tuy nhiên những chiếc được chế tạo trong những năm 1950 và 1960 ở Liên Xô vẫn còn nhiều hạn chế do tuổi đời và lớp giáp cơ bản lỗi thời. Gói nâng cấp đầy tham vọng nhất cho thiết kế được thực hiện ở Nga là T-55MV-1 được phát triển vào những năm 1980 cho Hải quân đánh bộ Liên Xô, mẫu xe tăng được nâng cấp bao gồm tích hợp giáp phản ứng nổ Kontakt-1, khả năng sử dụng đạn dẫn đường mới, tích hợp vũ khí tên lửa và nâng cấp sức mạnh động cơ. Nếu các xe tăng T-54/55 được dự định triển khai tới Ukraine, chúng có thể sẽ được nâng cấp như những chiếc T-54/55 được phát triển cho Hải quân đánh bộ Liên Xô vào những năm 1980, nhưng cũng có thể được hưởng lợi từ việc tích hợp các ống ngắm nhiệt tăng cường khả năng nhận biết các tình huống. Nếu xe tăng có thể sử dụng đạn phân mảnh, hiện đang được triển khai bởi T-62 và các phương tiện mới hơn, T-54/55 sẽ có khả năng đóng góp đáng kể vào các hoạt động hỗ trợ bộ binh, vốn là vai trò chính của xe tăng trên chiến trường Ukraine. Điều đáng chú ý là T-55 hiện cũng được quân đội Ukraine triển khai, với biến thể M-55 nâng cấp từ Slovenia. Bên cạnh đó, Ukraine cũng chuẩn bị nhận hơn 100 xe tăng Leopard-1 của Đức. Đối với T-55 của cả hai bên, cũng như Leopard, một vấn đề lớn vẫn là cỡ pháo của chúng nhỏ hơn tất cả các loại xe tăng khác đang hoạt động trong quân đội của họ, điều này hạn chế nghiêm trọng khả năng cung cấp đạn dược. Liệu Nga có đủ số lượng đạn 100mm cho T-54/55 hay không vẫn còn là một câu hỏi, mặc dù Syria, Iran và Triều Tiên đều là những nhà khai thác chính xe tăng cùng loại và có khả năng cung cấp hỗ trợ. Người ta cũng suy đoán rằng pháo chính của xe tăng có thể được thay thế, thậm chí có thể là pháo 125mm để có thể sử dụng đạn từ T-72/80/90, điều đã được thực hiện trước đây cho các biến thể T-55 Trung Quốc-Pakistan Al Zarrar, Trung Quốc-Bangladesh Type 59 Durjoy và VT-3 cho quân đội Trung Quốc. T-54/55 vẫn là loại xe tăng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới mặc dù đã được Nga cho ngừng hoạt động từ lâu, loại xe tăng này đã hoạt động mạnh trở lại trong thập kỷ qua với các nỗ lực chống nổi dậy của Syria, nơi các mẫu xe này đã được Triều Tiên nâng cấp bao gồm cả máy đo xa laser. Tuy nhiên, việc đưa T-54/55 vào phục vụ tiền tuyến của quân đội Nga là một quyết định rất bất thường, trong khi đó Nga vẫn có một số lựa chọn hứa hẹn hơn như T-72 hoặc T-62. Một số lời giải thích khác được đưa ra cho sự xuất hiện của các phương tiện này như sử dụng để huấn luyện cho các đơn vị mới được huy động, hoặc thậm chí có thể cung cấp cho Syria dưới dạng viện trợ để đổi lấy T-62M hoặc T-72. T-54/55 được đánh giá cao nhờ chi phí hậu cần rất thấp và rất dễ bảo trì, ngay cả khi so sánh với T-62 chứ chưa nói đến T-72 và T-90 hiện đại hơn, có thể cho phép quân đội Nga tạo ra một lực lượng bọc thép lớn hơn nhiều về số lượng. Nga được cho là sẽ sản xuất 1.500 chiếc T-90M trong năm nay, mặc dù chỉ bằng một phần nhỏ so với số lượng sản xuất thời Liên Xô, nhưng cho thấy các đơn vị thiết giáp đang được mở rộng đáng kể. Liệu T-54/55 sẽ có một vị trí trong việc này hay không và nếu có thì ở khả năng nào vẫn chưa chắc chắn.

