Xe tăng T-15 của Trung Quốc leo núi cực khỏe, Ấn Độ hãy coi chừng!

Dàn xe tăng T-15 của Trung Quốc vừa có cuộc diễn tập trên Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng để thể hiện khả năng cơ động cực kỳ đáng nể. Điều đáng nói đó là ở thời điểm hiện tại, trong ba cường quốc quân sự trên thế giới bao gồm Trung Quốc, Nga và Mỹ, chỉ duy nhất Bắc Kinh có sở hữu xe tăng hạng nhẹ trong biên chế. Điều này có nghĩa, Ấn Độ cũng sẽ khó có thể tìm mua được đối thủ khắc chế xe tăng hạng nhẹ T-15 trên thị trường mua bán vũ khí thế giới, bất chấp việc New Delhi được ưu tiên, có quyền mua cả vũ khí Nga và Mỹ mà không sợ bị trừng phạt. Trong cuộc diễn tập trên Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, xe tăng T-15 đã chứng tỏ được ưu điểm vượt trội của mình với những màn cơ động cực tốt, bất chấp địa hình bị chia cắt mạnh. Ngay cả việc sửa chữa cho xe tăng T-15 cũng tỏ ra đơn giản hơn các loại xe tăng chủ lực khác, khi mà nó không cần tới quá nhiều công cụ hỗ trợ, chủ yếu chỉ cần sức người. Có trọng lượng chỉ 33 tấn, xe tăng hạng nhẹ của Trung Quốc có khả năng cơ động cũng như vận chuyển dễ dàng hơn nhiều so với các loại xe tăng chủ lực khác, vốn có trọng lượng ít nhất trên 45 tấn. Kích thước của xe tăng hạng nhẹ T-15 cũng khá gọn gàng khi nó chỉ dài tối đa 9,2 mét (tính cả nòng pháo), rộng 3,3 mét và cao 2,5 mét. Tỷ lệ giữa chiều cao và chiều rộng cho phép T-15 "ôm cua" ở tốc độ lớn mà không lo bị lật. Xe tăng hạng nhẹ T-15 được trang bị lớp giáp bảo vệ tiêu chuẩn của xe tăng thông thường. Ngoài ra, nó còn có tùy chọn nâng cấp cùng với giáp phản ứng nổ. Khi mang theo giáp phản ứng nổ, trọng lượng tối đa của xe là 37 tấn. Động cơ của T-15 cũng cực khỏe, có công suất lên tới 1000 sức ngựa, cung cấp sức kéo lên tới 30 sức ngựa cho mỗi tấn trọng lượng, đảm bảo xe có độ cơ động rất cao. Khi hoạt động ở khu vực núi cao, không khí loãng, động cơ của xe tăng T-15 vẫn sẽ đủ khả năng cung cấp khả năng cơ động cao cho chiếc xe tăng này. Điểm yếu lớn nhất của xe tăng T-15 đó là khả năng cung cấp hỏa lực. Do có thiết kế chú trọng vào việc giảm kích thước và tải trọng, xe tăng T-15 chỉ được trang bị pháo rãnh xoắn cỡ nòng 105mm. Khẩu pháo này có cơ số đạn dự trữ tiêu chuẩn 38 viên, ngoài ra cũng được hoạt động với cơ cấu nạp đạn tự động, tốc độ bắn tối đa khoảng 10 viên/phút. Dù không đủ để có thể đối đầu với các loại xe tăng chủ lực của đối phương, khẩu pháo rãnh xoắn này vẫn đủ sức cung cấp hỏa lực yểm trợ cho bộ binh tùng thiết, có khả năng tiêu diệt mọi loại thiết giáp chở quân của đối phương chỉ sau một phát bắn. Việc Trung Quốc đưa các xe tăng hạng nhẹ T-15 tới Thanh Hải - Tây Tạng - sát với khu vực đang xảy ra tranh chấp biên giới Trung - Ấn khiến tình hình ở khu vực này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh nội thất bên trong xe tăng hạng nhẹ VT-15 của Trung Quốc.

