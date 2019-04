Xe tăng hạng nặng tấn công cực độc của Anh thời CTTG 2

Được thiết kế năm 1944, loại xe tăng Tortoise hạng nặng hay còn có ký hiệu A39 được quân đội Anh phát triển để trở thành xe tăng tấn công. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Đúng với tên gọi Tortoise (nghĩa là Con Rùa), xe tăng Tortoise nặng khủng khiếp, tổng trọng lượng lên tới 78 tấn khiến cho nó di chuyển cực kỳ lề mề - như một chú rùa trên chiến trường. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Xe có thiết kế tương tự như dòng AT nhưng lại có giáp trụ nặng hơn nhiều. Hệ thống giáp của Tortoise dày từ 178 tới 228 mm - độ dày đủ để khiến gần như mọi loại vũ khí chống tăng thời điểm xe tăng hạng nặng Tortoise ra đời không thể chạm vào nó. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Xe có chiều dài tính cả nòng pháo là 10 mét, chiều rộng 3,9 mét, chiều cao 3 mét và có kíp chiến đấu tới 7 người bao gồm một chỉ huy, một xạ thủ, một xạ thủ súng máy, hai nạp đạn viên, một tài xế và một lái phụ. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Điều khó hiểu là khẩu pháo của Tortoise chỉ là khẩu pháo 94mm. Không hiều việc vận hành khẩu pháo này khó khăn ra sao mà cần tới hai nạp đạn viên, bản thân viên đạn cỡ 94mm cũng không quá nặng so với các loại đạn pháo hay đạn xe tăng thông thường cùng thời. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Xe được trang bị thêm hệ thống ba súng máy phụ, mỗi súng có cỡ nòng 7,92mm và được bố trí xung quanh xe, từ nhiều vị trí có thể sử dụng được khẩu súng máy này để áp chế bộ binh địch xung quanh áp sát. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Dù có trọng lượng khổng lồ, xe tăng tấn công hạng nặng Tortoise chỉ được trang bị động cơ 650 mã lực. Động cơ này cung cấp 7,7 mã lực cho mỗi tấn trọng lượng của xe - hoàn toàn không thể đủ để khiến xe di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Xe được trang bị hộp số lên tới 6 cấp bao gồm 5 số tiến và một số lùi. Mặc dù vậy tốc độ tối đa của xe khi di chuyển trên đường bằng cũng chỉ là 19 km/h. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Trong điều kiện thực tế, xe chỉ di chuyển được khoảng 9 km/h trên đường đất và thậm chí còn chậm hơn nữa nếu di chuyển trên đường xấu. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Chưa hết, tầm hoạt động lớn nhất của xe trong điều kiện lý tưởng cũng chỉ là 140 km. Đây là lý do khiến chiếc xe tăng này chỉ hoạt động trong thử nghiệm ở Anh Quốc và thậm chí còn chưa bao giờ được đưa vào tham chiến. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Tổng cộng chỉ có 6 chiếc xe tăng Tortoise được ra đời, tất cả trong số đó đều chỉ được thử nghiệm ở trong nước Anh. Thực tế Anh và ngay cả Mỹ lúc đó đều không có loại tàu vận tải nào đủ khả năng đưa được Tortoise sang châu Âu để có thể tham chiến trên chiến trường được. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Tới nay, có ba chiếc Tortoise còn tồn tại trong đó có một chiếc trong tình trạng chưa hoàn thiện và phải tới năm 2011 mới được trưng bày, một chiếc khác không có pháo được cất giữ ở Scotland và chiếc cuối được sử dụng làm... mục tiêu bắn thử từ năm 1974. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Mời độc giả xem Video: Xe tăng Panzer IV - kiệt tác của Đức quốc xã lăn bánh trong thế kỷ 21.

