Xe tăng chủ lực T-80U "con cưng" của Nga vượt sông như thế nào?

Sư đoàn xe tăng Kantermirovskaya cận vệ số 4 là một trong những đơn vị chủ lực của Quân khu miền Tây Nga, giữ vai trò nắm đấm thép trong tuyến đầu phòng thủ thủ đô Moscow. Tiền thân của Sư đoàn là Quân đoàn xe tăng số 17 thành lập từ những năm 1942 trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và đã có những chiến tích oai hùng từ đó được đổi tên thành Quân đoàn xe tăng cận vệ số 4. Ảnh: Xe tăng T-80U của Sư đoàn xe tăng Kantermirovskaya huấn luyện vượt sông. Hiện nay, Sư đoàn được trang bị các xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 đóng quân tại thị trấn Naro-Fominsk (Moscow). Ảnh: Xe tăng T-80U của sư đoàn huấn luyện vượt sông. Với trọng lượng 46 tấn, những chiếc xe tăng T-80U không thể nổi trên mặt nước và bơi bằng xích như những thiết giáp hay xe tăng hạng nhẹ thường làm. Mà nó phải lặn ngầm dưới lòng sông với độ sâu tối đa có thể vượt qua là 5m. Ảnh: Xe tăng T-80U chuẩn bị lặn. Có thể làm được điều này, xe được trang bị hệ thống gồm ống thông khí cho kíp lái và ống thông khói cho động cơ. Tất cả các xe tăng Liên Xô từ đời T-54 cho đến T-90 hiện đại đều phải vượt sông bằng cách sử dụng 2 ống hỗ trợ này.

Ảnh: T-80U dũng mãnh phi xuống nước. Để có thể vượt sông xe phải mất 30 phút cho việc gắn các ống thông khí cũng như bít kín các lỗ hổng trên xe để nước không thể tràn vào cũng như bít gắn nòng pháo chính. Ảnh: Cận cảnh ống thông khói đội cơ (ở đuôi xe) và ống thông khí cho kíp lái (ở trên tháp pháo). Việc huấn luyện xe tăng vượt sông luôn tiềm ẩn nguy hiểm do cũng như rủi ro cao nếu không chuẩn bị kỹ càng hoặc kíp lái thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên đây là lại khoa mục bắt buộc của kíp xe bởi nó là những điều kiện thực tế không thể tránh khỏi trên chiến trường. Ảnh: Hai xe cứu kéo BREM đậu trên bờ để sẵn sàng hỗ trợ xe tăng T-80U trong tình huống xấu. Những điều kiện vượt sông cũng như công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện được đảm bảo một cách chặt chẽ. Ảnh: Một xe thiết giáp lội nước PTS đậu sẵn trên bờ phòng trường hợp xấu. Kết thúc buổi huấn luyện, các xe đã hoàn thành xuất sắc yêu cầu đặt ra, đảm bảo an toàn cho cả phương tiện lẫn con người, từ đó có thể nâng cao năng lực và sự thành thục trong quá trình sử dụng xe trên chiến trường. Ảnh: Xe tăng T-80U vượt sông an toàn. Là đơn vị chiến đấu cận vệ bảo vệ thủ đô cũng như các cơ quan đầu não quan trọng của đất nước, Sư đoàn được trang bị những chiếc T-80U có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, được mệnh danh là “Xe tăng bay” bởi nó sử dụng động cơ Tuabin khí chuyên dùng cho máy bay chứ không phải động cơ Diesel như những xe tăng thông thường.

Ảnh: Xe tăng T-80U vượt sông. Chính vì vậy, đây là sự ưu ái cũng như trách nhiệm nặng nề của Sư đoàn, luôn luôn cần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó. Ảnh: Đội hình xe tăng T-80U vượt sông. Video Xe tăng T80 gắn động cơ turbine phản lực - "Quái thú" trở lại trong quân đội Nga - Nguồn: Quân đội nhân dân Online

