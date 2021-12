Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Ukraine bị dính mìn “nhà trồng”

Trong một nỗ lực của quân đội Ukraine, nhằm tiến hành một cuộc tấn công các vị trí của lực lượng dân quân DPR bằng xe chiến đấu bộ binh BMP-2 đã kết thúc với một tổn thất, khi chiếc BMP-2 bị trúng mìn bốc cháy, hai thành viên kíp xe có thể bị thiệt mạng. Trong những ngày qua, những chiếc BMP-2 của Quân đội Ukraine ở khu vực giới tuyến, thường xuyên tiến hành tập kích hỏa lực vào phần lãnh thổ của nước cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR), bằng pháo 30mm. Chiếc BMP-2 của Quân đội Ukraine bị trúng mìn bốc cháy, không phải do mìn của phía dân quân bố trí, mà đây là mìn của chính Quân đội Ukraine gài; nhưng không hiểu tại sao họ lại không biết sơ đồ bố trí của bãi mìn của chính họ. Trên đoạn video được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy những khoảnh khắc đầu tiên, sau khi chiếc xe chiến đấu bộ binh Ukraine trúng mìn chống tăng, khi chiếc xe đứng khựng lại và bốc cháy. Đồng thời trên video, người xem có thể thấy chỉ có một thành viên kíp xe rời khỏi xe; do vậy có thể phán đoán là những người trong kíp xe còn lại, có thể đã thiệt mạng (kíp xe chiến đấu BMP-2 bao gồm ba người là trưởng xe, pháo thủ và lái xe). Điều khó hiểu là tại sao Quân đội Ukraine lại không có thông tin về những bãi mìn do họ bố trí trên chính phần lãnh thổ của họ. Như vậy từ khi căng thẳng bùng phát trở lại, Quân đội Ukraine đã bị những thiệt hại nghiêm trọng từ chính sự bất cẩn của chính họ, chứ không phải lực lượng dân quân gây ra. Còn theo thông tin của phía Ukraine, hiện những chiếc UAV TB2 của Quân đội nước này có thể tiếp cận lãnh thổ phe ly khai ở Donbass từ ba sân bay chính là Kharkov, Nikolaev và Nizhyn. Trên thực tế, nếu hiện tại Quân đội Ukraine đang sở hữu 12 chiếc UAV TB2 là sự thật, thì có thể mỗi sân bay trên được bố trí 4 chiếc UAV TB2 và một hệ thống điều khiển. Tuy nhiên có thông tin cho biết, hiện tại quân đội Ukraine có 36 UAV tấn công Bayraktar TB2; điều này làm dấy lên một số lo ngại cho lực lượng dân quân. Vì với ba sân bay, Quân đội Ukraine có thể tổ chức các cuộc tấn công UAV TB2, gây bất ngờ cho lực lượng dân quân. Đáng chú ý là hiện nay những chiếc UAV TB2, cất cánh từ một sân bay gần Nikolaev, thực hiện nhiệm vụ ở khu vực phía nam của Donbass; những chiếc UAV TB2 cất cánh từ Kharkov, làm nhiệm vụ ở phía bắc của Donbass và cất cánh tại thành phố Nizhyn thì thực hiện nhiệm vụ ở phía tây của Donbass. Với việc bố trí UAV TB2 ở ba sân bay, điều này cho phép Quân đội Ukraine sử dụng một cách độc lập số máy bay không người lái tấn công TB2 ở khu vực Donbass. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, theo ghi nhận thì chỉ có một cuộc tấn công bằng UAV TB2 của Quân đội Ukraine được biết đến. Cũng theo truyền thông Ukraine, Phái đoàn Mỹ tại OSCE đã phản ứng trước sự phẫn nộ của phái đoàn Nga, về sự xuất hiện của các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ tai khu vực Donbass, chỉ ra quyền tự vệ của Ukraine và bản chất phòng thủ của các hệ thống này. Trong bài phát biểu của mình, Đại diện thường trực của Nga tại OSCE Alexander Lukashevich cáo buộc Ukraine vi phạm các thỏa thuận Minsk và Kyev mong muốn giải quyết xung đột bằng vũ lực, với sự hỗ trợ của các đối tác phương Tây. Đồng thời, ông Lukashevich cũng đề cập về “đóng góp của Mỹ trong việc quân sự hóa Ukraine” và đưa ra đoạn phim do hãng truyền hình Mỹ ABC công bố từ ngoại ô khu vực Avdiivka, cho thấy quân đội Ukraine được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ. Đại sứ Nga bày tỏ sự phẫn nộ trước sự xuất hiện của các hệ thống tên lửa chống tăng này ở miền đông Ukraine. Đáp trả đại diện Nga, đại diện Mỹ cho rằng “Ukraine có quyền đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, họ cũng có quyền tự vệ và tôi nhắc nhở Hội đồng Thường trực này rằng, tên lửa Javelins về bản chất là hoàn toàn phòng thủ”. Video về chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Quân đội Ukraine trúng mìn chống tăng của chính họ.

