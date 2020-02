Xạ thủ Việt Nam có súng trường mới: Mỹ sản xuất, cực lạ, cực hiện đại!

Mới đây trong những hình ảnh được đăng tải trên Báo Quân đội Nhân dân, người lính trong đội tuyển bắn súng quân dụng Việt Nam đã lộ diện với trang bị mới. Nguồn ảnh: QĐND. Khẩu súng trong hình là súng trường thiện xạ SOAR phiên bản Mod.18 được sản xuất bởi hãng Ferfrans của Mỹ - một loại vũ khí hiện đại có xuất xứ phương Tây mới xuất hiện trong kho khí tài của quân đội Việt Nam. Nguồn ảnh: QĐND. Một điều chắc chắn, đây không phải là loại vũ khí được chúng ta nhập khẩu và trang bị ở quy mô lớn mà sẽ chỉ là loại vũ khí được ta trang bị với quy mô hẹp cho một vài lực lượng, nhiệm vụ nhất định. Nguồn ảnh: FERFRANS. Được sản xuất bởi tập đoàn Ferfrans của Mỹ từ năm 2004, đây là loại súng trường tấn công được cải tiến từ phiên bản M4 Carbine hiện đang được sử dụng phổ biến trong quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: FERFRANS. Khẩu súng trường tấn công này có tên đầy đủ là Special Operations Assault Rifle hay còn được viết tắt là SOAR. Súng sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm chuẩn NATO. Nguồn ảnh: FERFRANS. Tương tự như mẫu súng trường tấn công M4 Carbine, súng cũng sử dụng cơ chế trích khí nòng và khoá nòng xoay để tự động nạp đạn khi bắn liên thanh. Nguồn ảnh: FERFRANS. Điểm khác biệt cơ bản giữa những phiên bản SOAR do Ferfrans sản xuất đó là nó có khả năng kiểm soát tốt hơn khi bắn ở chế độ tự động hoàn toàn. Nguồn ảnh: FERFRANS. Có được khả năng này là do súng được trang bị hệ thống độc quyền được cấp bằng sáng chế của Ferfrans, cho phép tốc độ bắn của súng giảm xuống chỉ còn 680 viên/phút so với 950 viên/phút ở phiên bản M4 Carbine gốc. Nguồn ảnh: FERFRANS. Nhiều phiên bản SOAR đã được ra đời và điểm khác biệt chính giữa những phiên bản này là chiều dài nòng súng cũng cơ cơ cấu nạp đạn tự động. Hiện tại súng đang được sử dụng rất hạn chế trong các lực lượng đặc nhiệm của Malaysia, Peru, Philippines và Mỹ. Nguồn ảnh: FERFRANS. Cận cảnh cách thức hoạt động của súng trường tấn công M4 Carbine.

