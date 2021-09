Vũ khí Taliban thu được của Mỹ: Có thể chỉ là đồ trang trí!

Trong tháng qua, thế giới đã chứng kiến việc NATO rút quân khỏi Afghanistan và sự thất thủ của Quân đội Quốc gia Afghanistan vào tay Taliban. Trên thực tế, Taliban có thể đã thu được 2.000 xe bọc thép và 100 máy bay, bao gồm cả UH-60 Black Hawk của Mỹ và trực thăng Mi-17 của Nga. Ban đầu, một số người tin rằng những chiếc xe quân sự này là vô dụng đối với Taliban do thiếu những lái xe có kinh nghiệm. Nhưng thực tế không phải vậy, cuộc tuần hành của các tay súng Taliban ở Kandahar vừa qua cho thấy, họ đã đào tạo một số lượng lớn phi công, bao gồm cả phi công trực thăng. Sự thành thạo của Taliban đối với các thiết bị quân sự của Mỹ cho thấy, họ đã chiêu mộ được một nhóm cựu thành viên của Quân đội Quốc gia Afghanistan. Nhiều tổ chức cho rằng, Taliban đang nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia khác, cho phép Taliban tiếp cận nhiều hơn với các tài xế và thợ kỹ thuật có kinh nghiệm. Mặc dù bề ngoài tình huống này có vẻ khủng khiếp, nhưng những chiếc xe quân sự này của Mỹ, ngay cả với những người lái được đào tạo bài bản, cũng không có giá trị quân sự đối với Taliban. Cuối cùng, những thiết bị này sẽ giống như thiết bị của Liên Xô bị bỏ rơi trên khắp Afghanistan vào năm 1989. Cần phải thấy rõ rằng, Mỹ đã không cung cấp cho Quân đội chính phủ Afghanistan những trang thiết bị tiên tiến nhất. Trên thực tế, những chiếc xe bọc thép Humvee mà Taliban điều khiển, đang diễu hành xung quanh, nhưng do không có khả năng bảo vệ trước bom bên đường, nên quân đội Mỹ đang từ bỏ phương tiện này. Đúng là Taliban cũng trưng bày một số thiết bị khá mới mà họ thu giữ được, bao gồm các phương tiện bảo vệ phục kích mìn, trực thăng Black Hawk và máy bay không người lái để thu thập thông tin tình báo. Tuy nhiên, các thiết bị điện tử nhạy cảm trên các thiết bị này đã bị loại bỏ, trước khi được chuyển giao cho quân đội Afghanistan hoặc bị quân đội Mỹ bỏ rơi. Ngoài ra, hiệu suất của các thiết bị do Mỹ sản xuất này không phù hợp với các hoạt động tác chiến của Taliban. Khi Taliban tham chiến ở Thung lũng Panjshir vào tuần trước, những con đường dốc và địa hình hiểm trở trong thung lũng, khiến việc sử dụng các phương tiện quân sự hạng nặng và máy bay trực thăng trở thành một gánh nặng. Các chiến binh bảo vệ Thung lũng Panjshir, đã rất quen thuộc với điểm yếu của các phương tiện do Mỹ sản xuất và cách sử dụng bom ven đường và máy bay không người lái siêu nhỏ, để chống lại những phương tiện quân sự này. Quan trọng hơn, những phương tiện quân sự do Mỹ sản xuất này cần phải sửa chữa rất nhiều và ngay cả khi có sự trợ giúp của nước ngoài, Taliban cũng khó có thể không sửa chữa được. Việc bảo dưỡng các phương tiện quân sự đòi hỏi phải có kiến thức kỹ thuật chuyên môn và khả năng tiếp cận với các công cụ và phụ tùng thay thế. Các phương tiện của Quân đội Quốc gia Afghanistan, được bảo trì bằng cách sử dụng các nhà thầu nước ngoài, cũng như các công cụ và phụ tùng của Mỹ. Với sự rút lui của lực lượng NATO, các nhà thầu cũng chọn cách ra đi, khiến nhiều phương tiện rơi vào tình trạng hư hỏng. Nhiều nhà phân tích cũng đổ lỗi cho điều kiện phương tiện kém, là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của Quân chính phủ Afghanistan. Vấn đề bảo dưỡng xe được tổng hợp bởi các công cụ và bộ phận cần thiết. Do nhiều phương tiện trong số này do Mỹ sản xuất, nên Taliban khó có thể sử dụng lâu dài những chiến lợi phẩm này. Đây cũng là vấn đề mà Taliban phải đối mặt; trước những thách thức về bảo trì, Taliban khó có thể duy trì hoạt động bình thường của các phương tiện này. Việc Taliban sử dụng các phương tiện quân sự bị tịch thu để biểu dương lực lượng, chỉ là một kiểu tuyên truyền. Nhiều chức năng của những chiếc xe này đã bị quân đội Mỹ vô hiệu hóa khi họ rút lui và chúng không còn được sử dụng nhiều cho các hoạt động chiến đấu hiện tại của Taliban. Và số phương tiện vũ khí Taliban thu được, nếu không được bảo dưỡng đúng cách, những thiết bị quân sự này sẽ nhanh chóng bị hỏng. Do đó, một số phương tiện quân sự này cuối cùng sẽ trở thành đồ trang trí, trong khi hầu hết những chiếc khác sẽ bị bỏ đi. Nguồn ảnh: Pinterest. Số lượng vũ khí nhiều khổng lồ mà Taliban thu giữ được sau khi Mỹ rút lui khỏi Afghanistan. Nguồn: HT.



