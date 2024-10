Vòng vây “sinh tử” của Nga tiếp tục siết chặt ở mặt trận Kursk

Khói súng vẫn đang mù mịt ở mặt trận Kursk, tại đây được ví là "trận chiến vòng cung Kursk 2.0", nhưng diễn biến đang tiến về “giai đoạn cuối” với tốc độ đáng báo động; khi chỉ trong 7 ngày, Quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 14.430 quân Ukraine! Con số này thật đáng kinh ngạc. Ở phía bắc Orgovka và Lyubimovka, khoảng 1.500 binh sĩ Ukraine vẫn đang mắc kẹt trong vòng vây. Hoàn cảnh của họ có lẽ giống như đồng đội của họ ở thành phố Ugledar cách đây không lâu. Vậy tại sao Quân đội Nga có thể đạt được kết quả nhanh như vậy? Đầu tiên, Nga huy động 50.000 quân tiếp viện tới mặt trận Kursk. Việc bổ sung lực lượng mới này chắc chắn sẽ làm nghiêng cán cân sức mạnh chiến trường về phía Nga. Trong khi đó, lực lượng tiếp viện của Quân đội Ukraine có vẻ “hơi căng”. Thứ hai, yếu tố thời tiết cũng đóng một vai trò quan trọng. Những cơn mưa mùa thu tiếp tục kéo dài, khiến mặt đất ở Kursk trở nên lầy lội. Quân đội Ukraine đã phải điều chỉnh chiến thuật và tập trung lực lượng chủ lực lên đường nhựa (không có nhiều ở khu vực Kursk do Ukraine chiếm đóng). Quyết định này vô tình tạo cơ hội tuyệt vời cho các cuộc không kích của Nga. Hơn nữa, mệnh lệnh của Tổng thống Putin cũng có thể đang thúc đẩy tình hình chiến trường diễn biến nhanh chóng. Ông yêu cầu Quân đội Nga đánh bật quân Ukraine ra khỏi Kursk trước ngày 1/10. Mặc dù cho đến nay, mục tiêu này vẫn chưa đạt được, nhưng rõ ràng Quân đội Nga đang nỗ lực rất nhiều để đạt được mục tiêu đó. Tại mặt trận Kursk, sau khi giai đoạn 2 của chiến dịch được phát động vào ngày 10/10, đến thời điểm hiện tại, quân Nga chuẩn bị “thắt nút cổ chai”, chia quân Ukraine ở khu vực Kursk thành 2 phần bắc và nam. Hiện nay “nút thắt cổ chai” chỉ còn chiều rộng hơn 2 km, đe dọa nghiêm trọng 2 lữ đoàn quân Ukraine ở phía bắc khu vực Kursk chiếm đóng. Quân đội Nga nêu rõ, nhiệm vụ của họ tại Kursk là dụ Ukraine tiếp tục tăng quân, sau đó tiêu diệt quân Ukraine đang bị bao vây trong vòng vây. Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155, 40, 810; Sư đoàn dù 106; Sư đoàn bộ binh cơ giới số 72, và thậm chí cả Lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 22 trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga đã tham chiến tại mặt trận Kursk. Vậy chiến trường Kursk hiện giờ ra sao? Do Quân đội Ukraine không kịp chuẩn bị các công sự kiên cố quy mô lớn, nên ở đây họ chỉ xây dựng công sự dã chiến tạm thời bằng gỗ, đất; trong khi quân Ukraine cũng không thể tận dụng những công sự phòng thủ của Nga tại khu vực này, vì Quân đội Nga trước đó thực tế không xây dựng. Do vậy, khả năng bảo vệ đối với binh lính Ukraine tại đây rất hạn chế. Trong bối cảnh như vậy, thì máy bay tiêm kích bom Su-34 và máy bay cường kích Su-25 của Nga liên tục thả bom, bắn phá vào vị trí quân Ukraine hàng ngày. Những loại bom thả xuống đều là bom phá nặng hoặc bom nhiệt áp nặng 500 kg, khiến quân Ukraine thương vong nặng. Trên bầu trời, UAV trinh sát các loại của Nga sục sạo tìm kiếm quân Ukraine dưới mặt đất 24/24; ngay sau khi phát hiện, nhiều loại đạn pháo 122mm, đạn pháo 152mm, UAV FPV và tên lửa phóng loạt ập đến. Sau đó UAV trinh sát xem quân Ukraine còn sót lại không, nếu còn, lúc này có thể tiếp tục hỏa lực pháo binh hoặc UAV FPV sẽ săn lùng đến tận cùng, không cho lính Ukraine cơ hội sống sót. Sau khi bị tấn công bằng hỏa lực vào trận địa nhiều ngày, Quân đội Ukraine không dám lộ diện và thường xuyên ẩn náu trong hầm hoặc chiến hào. Lúc này, các “biệt đội tử thần” của Nga đã lao tới, sử dụng xe máy địa hình, mang theo mìn và lượng nổ lớn, nhanh chóng tiếp cận chiến hào quân Ukraine với tốc độ cao, hoàn thành lần tiêu diệt cuối cùng. Một điều dễ hiểu là Quân đội Ukraine hoàn toàn không thể chống chọi được, bởi Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã kiểm soát hoàn toàn sức mạnh trên không tại Kursk. Quân đội Ukraine khó huy động trên diện rộng, ngay cả pháo binh của Quân đội Ukraine cũng không dám lộ đầu, khiến vòng vây của Quân đội Nga ngày càng chặt hơn. Hãng tin Nga Sputnik dẫn lời Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự và Chính trị các Lực lượng Vũ trang Nga, đồng thời là chỉ huy Lực lượng đặc biệt "Akhmat", cho biết, trên chiến trường Kursk, lực lượng tinh nhuệ của Ukraine đang đầu hàng hàng loạt. Quân đội Nga đang bắt ngày càng nhiều tù binh. Trước kia, quân tinh nhuệ của Ukraine rất khó tiếp cận và họ chiến đấu rất ngoan cường. Nhưng bây giờ, sau những trận chiến dài và đẫm máu, họ không còn hy vọng chiến thắng. Một số binh sĩ tinh nhuệ của Quân đội Ukraine, bắt đầu có xu hướng đầu hàng. Họ muốn sống sót. Tướng Alaudinov cho biết thêm, ngay cả những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine cực hữu, như Tiểu đoàn Azov hay Tiểu đoàn Aydar cũng đã ra đầu hàng. Tuy nhiên, Quân đội Nga sẽ không làm hại họ và họ sẽ được đối xử hợp lý miễn là họ buông súng đầu hàng. Dù thế nào đi nữa, mặt trận Kursk đã bước vào giai đoạn quan trọng. Trước sự xuất hiện của thời tiết khắc nghiệt vào mùa thu đông, Quân đội Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên Quân đội Ukraine. Việc Quân đội Ukraine có thể thoát ra khỏi vòng vây trong “tốc độ sinh tử” này hay không, cũng sẽ quyết định hướng đi của toàn bộ cuộc chiến. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Sputnik, Rvvoenkory).

