Việt Nam quan tâm xe tăng Leopard 2A4: Ưu, nhược điểm thế nào?

Phái đoàn quân sự của Việt Nam do Thiếu tướng Trần Khắc Đào dẫn đầu vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Indonesia. Tại đây, đoàn quân sự của Việt Nam tỏ ra rất quan tâm tới loại xe tăng Leopard 2A4 đang được nước bạn sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây hiện tại được coi là loại xe tăng chủ lực hiện đại bậc nhất của quân đội Indonesia cũng như trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Phái đoàn Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng các kíp chiến đấu Leopard 2A4 của Indonesia. Nguồn ảnh: Pinterest. Indonesia bắt đầu nhận những chiếc xe tăng chủ lực Leopard 2A4 đầu tiên từ năm 2016. Đây đều là những xe tăng do Đức thiết kế, được tối ưu hóa phục vụ cho việc tác chiến đô thị. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc cải biên xe tăng chủ lực Leopard 2A4 được thực hiện theo yêu cầu của Indonesia. Theo đó, loại xe tăng này cần có thêm nhiều thiết bị cảm biến, hỏa lực phụ trợ giúp nó tác chiến tốt hơn trong môi trường chật hẹp. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Indonesia đã đặt hàng tổng cộng 103 chiếc xe tăng Leopard 2A4 từ Đức. Đây đều là loại xe tăng cũ đã từng qua sử dụng và sau khi cải biên, các xe tăng này được mang định danh Leopard 2RI (viết tắt của "Cộng hòa Indonesia"). Nguồn ảnh: Pinterest. Leopard 2A4 cũng là phiên bản phổ biến nhất của dòng xe tăng chủ lực Leopard 2. Loại xe tăng này có một vài thay đổi ở hệ thống treo, hệ thống ngắm bắn tự động và hệ thống hỗ trợ hỏa lực. Nguồn ảnh: Pinterest. Giáp tháp pháo của Leopard 2A4 cũng được cải tiến so với phiên bản cũ với việc sử dụng hợp kim titanium và vonfram. Loại xe tăng này được đánh giá là có hiệu quả chiến đấu tốt so với giá thành khá mềm của chúng. Nguồn ảnh: Pinterest. Bắt đầu được bán ra từ năm 1992 bao gồm các xe tăng Leopard 2A4 sản xuất mới và gói nâng cấp dành cho các phiên bản cũ lên phiên bản 2A4, phiên bản này tới nay đã bắt đầu được nhiều quốc gia trên thế giới thanh lý với giá thành rất rẻ và hiệu năng chiến đấu vẫn khá hợp thời. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại ở Đông Nam á, ngoài Indonesia còn có Singapore cũng sử dụng loại xe tăng này trong biên chế. Tổng cộng Singapore đã mua 62 chiếc xe tăng Leopard 2A4 từ Đức và đây cũng đều là những xe tăng đã qua sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Phiên bản phổ biến nhất của dòng xe tăng Leopard 2.

Phái đoàn quân sự của Việt Nam do Thiếu tướng Trần Khắc Đào dẫn đầu vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Indonesia. Tại đây, đoàn quân sự của Việt Nam tỏ ra rất quan tâm tới loại xe tăng Leopard 2A4 đang được nước bạn sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây hiện tại được coi là loại xe tăng chủ lực hiện đại bậc nhất của quân đội Indonesia cũng như trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Phái đoàn Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng các kíp chiến đấu Leopard 2A4 của Indonesia. Nguồn ảnh: Pinterest. Indonesia bắt đầu nhận những chiếc xe tăng chủ lực Leopard 2A4 đầu tiên từ năm 2016. Đây đều là những xe tăng do Đức thiết kế, được tối ưu hóa phục vụ cho việc tác chiến đô thị. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc cải biên xe tăng chủ lực Leopard 2A4 được thực hiện theo yêu cầu của Indonesia. Theo đó, loại xe tăng này cần có thêm nhiều thiết bị cảm biến, hỏa lực phụ trợ giúp nó tác chiến tốt hơn trong môi trường chật hẹp. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Indonesia đã đặt hàng tổng cộng 103 chiếc xe tăng Leopard 2A4 từ Đức. Đây đều là loại xe tăng cũ đã từng qua sử dụng và sau khi cải biên, các xe tăng này được mang định danh Leopard 2RI (viết tắt của "Cộng hòa Indonesia"). Nguồn ảnh: Pinterest. Leopard 2A4 cũng là phiên bản phổ biến nhất của dòng xe tăng chủ lực Leopard 2. Loại xe tăng này có một vài thay đổi ở hệ thống treo, hệ thống ngắm bắn tự động và hệ thống hỗ trợ hỏa lực. Nguồn ảnh: Pinterest. Giáp tháp pháo của Leopard 2A4 cũng được cải tiến so với phiên bản cũ với việc sử dụng hợp kim titanium và vonfram. Loại xe tăng này được đánh giá là có hiệu quả chiến đấu tốt so với giá thành khá mềm của chúng. Nguồn ảnh: Pinterest. Bắt đầu được bán ra từ năm 1992 bao gồm các xe tăng Leopard 2A4 sản xuất mới và gói nâng cấp dành cho các phiên bản cũ lên phiên bản 2A4, phiên bản này tới nay đã bắt đầu được nhiều quốc gia trên thế giới thanh lý với giá thành rất rẻ và hiệu năng chiến đấu vẫn khá hợp thời. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại ở Đông Nam á, ngoài Indonesia còn có Singapore cũng sử dụng loại xe tăng này trong biên chế. Tổng cộng Singapore đã mua 62 chiếc xe tăng Leopard 2A4 từ Đức và đây cũng đều là những xe tăng đã qua sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Phiên bản phổ biến nhất của dòng xe tăng Leopard 2.