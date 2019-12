Việt Nam không nên mua chiến đấu cơ JAS 39E Gripen Thụy Điển, vì sao?

Mới đây, Thuỵ Điển đã cho nhập biên những chiến đấu cơ JAS 39E Gripen đầu tiên. Đây là phiên bản mới nhất của dòng chiến đấu cơ "bé hạt tiêu", "rẻ tiền" nhưng có võ do Thuỵ Điển tự nghiên cứu và phát triển. Nguồn ảnh: Pinterest. Từng được xem là loại chiến đấu cơ có giá vận hành rẻ bậc nhất thế giới, tuy nhiên JAS 39E Gripen của Thuỵ Điển lại có giá thành không hề rẻ - lên tới... 85 triệu USD cho mỗi chiếc - gần bằng với giá mua mới của F-35A. Nguồn ảnh: Pinterest.JAS 39E Gripen là phiên bản một chỗ ngồi, được phát ttrieenr từ phiên bản Gripen NG để sản xuất hàng loạt. So với những phiên bản gốc, JAS 39E có động cơ kiểu mới, hệ thống radar hiện đại hơn. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, kiểu dáng khí động học của JAS 39E cũng được thay đổi, chiếc chiến đấu cơ này có khả năng mang theo nhiều nhiên liệu hơn, tăng thêm 2 giá treo so với thông thường và tất nhiên là giá thành vận hành cũng cao hơn nhiều so với phiên bản cũ. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong khi các phiên bản rẻ nhất của JAS 39E như JAS 39A hay JAS 39B có giá vận hành chỉ dưới 10.000 USD mỗi giờ, JAS 39E lại có giá vận hành rất cao, lên tới hơn 20.000 USD mỗi giờ. Nguồn ảnh: Pinterest. So với các loại tiêm kích một động cơ phổ biến khác như F-16 của Mỹ, giá thành và giá vận hành của JAS 39E đắt đỏ hơn rất nhiều lần nhưng thực tế thì hiệu quả chiến đấu của chiếc tiêm kích này vẫn khá "mờ ám". Nguồn ảnh: Pinterest. Đơn giản là do JAAS 39E vẫn có độ phổ biến cực kỳ ít, chưa được chứng minh trong thực chiến và bản thân độ bền của loại chiến đấu cơ này cũng chưa được kiểm chứng. Nguồn ảnh: Pinterest. Các chuyên gia nhận xét, độ bền của JAS 39E có vẻ khá mù mờ do loại chiến đấu cơ này được thiết kế cải biên dựa trên thiết kế cũ của JAS 39E nhưng lại có tải trọng cao hơn - nhiều khả năng dẫn đến việc độ bền của khung thân máy bay bị giảm. Nguồn ảnh: Pinterest. Với giá thành mua mới quá cao, giá vận hành cũng không "mềm" cho lắm kèm theo đó là độ bền cũng như khả năng chiến đấu của JAS 39E chưa được kiểm chứng, Việt Nam có lẽ không nên "động" tới loại tiêm kích này quá sớm. Nguồn ảnh: Pinterest. Các phiên bản JAS 39A hay JAS 39B dường như sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời hơn không chỉ cho Không quân Việt Nam mà còn cho nhiều lực lượng không quân quy mô nhỏ khác trên thế giới thay vì phiên bản đắt đỏ JAS 39E. Nguồn ảnh: Jetphotos. Mời độc giả xem Video: chiến đấu cơ JAS 39 có giá thành vận hành cực rẻ của Thuỵ Điển.

