Việt Nam nên quan tâm tiêm kích Thụy Điển giá rẻ ngang Su-27, Su-30

So với các tiêm kích thế hệ bốn của Nga như Su-27 và Su-30, chiến đấu cơ JAS 39 Gripen của Thuỵ Điển có giá mua mới gần tương đương nhưng chi phí vận hành lại rẻ hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, giá thành của mỗi chiếc JAS 39 tuỳ từng phiên bản sẽ được bán với giá từ 20 cho tới 60 triệu USD - nghĩa là tương đương với giá thành mua mới của các chiến đấu cơ hiện đại do Nga phát triển. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, chi phí vận hành của JAS 39 lại thấp hơn nhiều lần, chỉ vào khoảng 4700 USD cho mỗi giờ bay. Đây cũng được xem là loại máy bay tiêm kích phản lực hiện đại có giá vận hành thấp nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc có giá thành vận hành rất thấp đã khiến tiêm kích JAS 39 được lựa chọn bởi rất nhiều quốc gia. Việt Nam cũng hoàn toàn có thể cân nhắc tới loại chiến đấu cơ này để đa dạng hoá kho vũ khí của lực lượng không quân. Nguồn ảnh: Pinterest. Chi phí vận hành thấp đồng nghĩa với việc cùng một khoản tiền chi ra, các phi công điều khiển JAS 39 sẽ có số lượng giờ bay cao hơn, bổ sung được nhiều kinh nghiệm hơn và có mức độ thiện chiến cao hơn. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, tại khu vực châu Á hiện giờ chỉ có duy nhất Thái Lan sở hữu loại chiến đấu cơ này trong biên chế. Việc ít phổ biến cũng sẽ giúp JAS 39 rất khó bị đối phương bắt bài trong giao tranh thực chiến. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, một ưu thế tuyệt đối của các chiến đấu cơ JAS 39 mà ít có các loại máy bay nào khác trên thế giới có thể so được đó là chế độ bán hàng cực độc của nhà sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, thay vì mua đứt các loại tiêm kích Gripen, chúng ta hoàn toàn có thể... thuê loại chiến đấu cơ này về sử dụng. Tất nhiên, so với việc mua mới thì đi thuê sẽ có chi phí "mềm" hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, Thuỵ Điển cũng đang cho một vài quốc gia trên thế giới thuê loại chiến đấu cơ này. Ví dụ như trường hợp của Cộng hoà Séc và Hungary - hai quốc gia này đều đang thuê 14 chiếc Gripen kèm theo đó là quyền mua đứt bất cứ lúc nào trước khi hợp đồng thuê kết thúc. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù vậy, so với các loại chiến đấu cơ Nga phổ biến, JAS 39 vẫn thua kém hơn đôi chút do loại chiến đấu cơ Thuỵ Điển này chỉ sử dụng động cơ đơn. Động cơ này cho phép JAS 39 bay với tốc độ tối đa lên tới Mach 2 tương đương 2400 km/h nhưng lượng vũ khí nó mang theo được lại khá hạn chế. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, trọng lượng bay tối đa của JAS 39 chỉ là 14 tấn, số lượng vũ khí tối đa mà nó mang theo được cũng chỉ là 5,3 tấn dưới 8 giá treo. Nguồn ảnh: Pinterest. Thêm nữa, Việt Nam chưa từng sử dụng chiến đấu cơ có suất xứ từ NATO trong biên chế, điều này sẽ tạo ra khá nhiều trở ngại trong việc làm chủ được loại tiêm kích này. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tiêm kích Gripen taxi trên đường băng và cất cánh.

So với các tiêm kích thế hệ bốn của Nga như Su-27 và Su-30, chiến đấu cơ JAS 39 Gripen của Thuỵ Điển có giá mua mới gần tương đương nhưng chi phí vận hành lại rẻ hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, giá thành của mỗi chiếc JAS 39 tuỳ từng phiên bản sẽ được bán với giá từ 20 cho tới 60 triệu USD - nghĩa là tương đương với giá thành mua mới của các chiến đấu cơ hiện đại do Nga phát triển. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, chi phí vận hành của JAS 39 lại thấp hơn nhiều lần, chỉ vào khoảng 4700 USD cho mỗi giờ bay. Đây cũng được xem là loại máy bay tiêm kích phản lực hiện đại có giá vận hành thấp nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc có giá thành vận hành rất thấp đã khiến tiêm kích JAS 39 được lựa chọn bởi rất nhiều quốc gia. Việt Nam cũng hoàn toàn có thể cân nhắc tới loại chiến đấu cơ này để đa dạng hoá kho vũ khí của lực lượng không quân. Nguồn ảnh: Pinterest. Chi phí vận hành thấp đồng nghĩa với việc cùng một khoản tiền chi ra, các phi công điều khiển JAS 39 sẽ có số lượng giờ bay cao hơn, bổ sung được nhiều kinh nghiệm hơn và có mức độ thiện chiến cao hơn. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, tại khu vực châu Á hiện giờ chỉ có duy nhất Thái Lan sở hữu loại chiến đấu cơ này trong biên chế. Việc ít phổ biến cũng sẽ giúp JAS 39 rất khó bị đối phương bắt bài trong giao tranh thực chiến. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, một ưu thế tuyệt đối của các chiến đấu cơ JAS 39 mà ít có các loại máy bay nào khác trên thế giới có thể so được đó là chế độ bán hàng cực độc của nhà sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, thay vì mua đứt các loại tiêm kích Gripen , chúng ta hoàn toàn có thể... thuê loại chiến đấu cơ này về sử dụng. Tất nhiên, so với việc mua mới thì đi thuê sẽ có chi phí "mềm" hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, Thuỵ Điển cũng đang cho một vài quốc gia trên thế giới thuê loại chiến đấu cơ này. Ví dụ như trường hợp của Cộng hoà Séc và Hungary - hai quốc gia này đều đang thuê 14 chiếc Gripen kèm theo đó là quyền mua đứt bất cứ lúc nào trước khi hợp đồng thuê kết thúc. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù vậy, so với các loại chiến đấu cơ Nga phổ biến, JAS 39 vẫn thua kém hơn đôi chút do loại chiến đấu cơ Thuỵ Điển này chỉ sử dụng động cơ đơn. Động cơ này cho phép JAS 39 bay với tốc độ tối đa lên tới Mach 2 tương đương 2400 km/h nhưng lượng vũ khí nó mang theo được lại khá hạn chế. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, trọng lượng bay tối đa của JAS 39 chỉ là 14 tấn, số lượng vũ khí tối đa mà nó mang theo được cũng chỉ là 5,3 tấn dưới 8 giá treo. Nguồn ảnh: Pinterest. Thêm nữa, Việt Nam chưa từng sử dụng chiến đấu cơ có suất xứ từ NATO trong biên chế, điều này sẽ tạo ra khá nhiều trở ngại trong việc làm chủ được loại tiêm kích này. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tiêm kích Gripen taxi trên đường băng và cất cánh.