Việt Nam chế tạo thành công tên lửa S-300, Spyder, tiêm kích Su-30,... "bỏ túi"

Nhà máy Z176 của Việt Nam vừa nghiên cứu và tự chế tạo thành công các tổ hợp vũ khí bơm hơi để phục vụ cho chiến thuật nghi binh. Nguồn ảnh: CtyTNHH76. Các loại vũ khí giả này có kích thước tương đồng với vũ khí thật, sử dụng vật liệu nhẹ, bền và có thể hoạt động trong nhiều môi trường, kiểu thời tiết khác nhau. Nguồn ảnh: CtyTNHH76. Trong trạng thái hành quân, các vũ khí giả sẽ được tháo hơi và gấp gọn lại, chất lên xe tải. Nguồn ảnh: CtyTNHH76. Khi tới vị trí cần bố trí nghi binh, chỉ việc dỡ vũ khí ra và bơm hơi để tạo một trận địa giả có kích thước y như thật. Nguồn ảnh: CtyTNHH76. Đây là phương thức tác chiến rất hiệu quả từng được Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai với những "đội quân ma". Nguồn ảnh: CtyTNHH76. Các "đội quân ma" của Mỹ sử dụng các hoạ sĩ để có thể vẽ, tạo hình xe tăng trên những tấm gỗ ép để nghi binh đối phương về một trận địa giả, qua đó bảo toàn bí mật cũng như an toàn của một trận địa thật trong khu vực khác. Nguồn ảnh: CtyTNHH76. Chiến thuật này tới nay vẫn được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng. Đặc biệt với kiểu vũ khí này, một trận địa tên lửa hay pháo binh có thể di chuyển hàng trăm kilomets một ngày và khiến đối phương "không biết đâu mà lần". Nguồn ảnh: Z76. Một phiên bản xe tăng T-55 với kích thước thật, kèm theo đó là quốc huy gắn trên tháp pháo y như thật. Nguồn ảnh: VTVgo. Với các công nghệ do thám hiện đại ngày nay như từ máy bay không người lái hoặc từ ảnh chụp vệ tinh, việc nguỵ trang bằng vũ khí bơm hơi vẫn mang lại hiệu quả khá lớn. Nguồn ảnh: Rumil. Nhìn từ trên cao, khó có thể phân biệt được đây là vũ khí giả hay thật. Nguồn ảnh: Sina. Thậm chí, trong tác chiến thực tế hoàn toàn có thể... đặt vài chiếc bếp lò ở phần đuôi máy bay giả nhằm tạo hiệu ứng phát nhiệt như trên máy bay thật, đánh lừa được các máy quay, máy chụp hình ảnh nhiệt của đối phương. Nguồn ảnh: Danviet. Các mô hình tên lửa phòng không và máy bay giả do Nga sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Việt Nam nghiệm thu pháo tự hành 105mm tự chế tạo.

